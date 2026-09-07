México

Así puedes ahuyentar hormigas de la cocina solo con jugo de limón

El limón puede cortar temporalmente el camino de las hormigas hacia la cocina, la clave está en aplicarlo donde transitan y combinarlo con limpieza

Infografía con ilustraciones de limones, un pulverizador, hormigas en una mesada y texto explicativo con el logotipo de Infobae.
El uso del limón ayuda a desorientar las rutas de las hormigas en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El jugo de limón puede ahuyentar hormigas de la cocina si se aplica sobre las rutas que recorren y los puntos por los que ingresan, ya que puede interferir con las señales químicas que usan para orientarse.

El método puede aplicarse cuando aparecen las primeras hileras, pero funciona solo de forma temporal si no se eliminan comida, agua y accesos al interior.

PUBLICIDAD

El limón no destruye el nido ni elimina una colonia instalada.

Las guías de universidades y programas públicos de manejo de plagas recomiendan usarlo, como mucho, como apoyo para limpiar o alterar rutas, dentro de una estrategia basada en higiene, sellado de grietas y, si el problema continúa, cebos adecuados.

La Universidad de California prioriza la limpieza antes que los insecticidas

El Programa de Manejo Integrado de Plagas de la Universidad de California advierte que las hormigas suelen entrar a cocinas, baños y otros ambientes interiores en busca de alimentos, grasa, azúcar y agua.

Una pequeña cantidad de migas, un envase pegajoso, restos de comida en la basura o una pérdida bajo el fregadero pueden sostener la actividad de las obreras. Cuando encuentran un recurso, establecen recorridos cada vez más definidos entre la fuente de alimento y el nido.

PUBLICIDAD

La institución propone un abordaje de Manejo Integrado de Plagas: reducir las condiciones que atraen a los insectos, bloquear su ingreso y aplicar productos químicos solo de manera localizada cuando resulten necesarios.

Ese enfoque evita depender de aerosoles en toda la cocina. Los insecticidas pulverizados pueden matar a las hormigas visibles, aunque no necesariamente alcanzan la colonia ni resuelven el motivo por el que siguen entrando.

La primera tarea consiste en observar la ruta. Seguir la hilera permite detectar si las hormigas aparecen desde una grieta, un zócalo, una ventana, una tubería o una abertura próxima a una puerta.

Primer plano de una fila de hormigas caminando sobre una encimera de cocina con migas de pan y gotas de salsa roja, con un plato blanco al fondo.
Las hormigas suelen entrar a cocinas, baños y otros ambientes interiores en busca de alimentos, grasa, azúcar y agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad Estatal de Ohio explica las rutas de feromonas

La Universidad Estatal de Ohio describe que las hormigas obreras salen del nido para encontrar alimento y agua. Cuando una exploradora encuentra una fuente aprovechable, puede dejar un rastro químico que orienta a otras integrantes de la colonia.

Las feromonas de rastro permiten que muchas hormigas recorran el mismo trayecto. Por eso una invasión puede parecer repentina: las primeras exploradoras detectan comida y luego el camino queda reforzado por el tránsito de más obreras.

El jugo de limón puede afectar esa orientación. Su acidez y su aroma pueden cubrir o alterar las señales químicas presentes en pisos, marcos, zócalos y otras superficies.

La aplicación no elimina a las hormigas por sí misma. Su posible utilidad está en dificultar que las obreras sigan un sendero ya marcado hacia la cocina.

La medida ofrece mejores resultados cuando la actividad es incipiente y hay una sola ruta visible. Si aparecen varias hileras desde distintos lugares, puede haber más de un acceso o una fuente persistente de comida y humedad.

La Universidad de California recomienda borrar las rutas visibles

Las guías de la Universidad de California aconsejan limpiar los recorridos de hormigas con agua jabonosa, detergente o limpiadores apropiados. El objetivo es retirar los rastros que permiten a otras obreras orientarse.

El limón puede incorporarse como complemento de esa limpieza. Antes de aplicarlo, conviene retirar las hormigas que transitan por la zona y limpiar migas, azúcar, grasa o líquidos derramados.

Después puede pasarse un paño apenas humedecido con jugo de limón diluido sobre el borde del piso, el zócalo o el marco por donde se detectó el ingreso. La aplicación debe ser localizada y no una pulverización indiscriminada sobre toda la habitación.

El resultado esperable es que disminuya el tránsito por esa ruta concreta. Si la colonia mantiene acceso a alimento o agua, las hormigas pueden crear un recorrido alternativo.

Por esa razón, el limón no debe tratarse como un reemplazo de la limpieza. Su función tiene sentido cuando se aplica sobre una superficie que ya fue saneada y donde se identificó una vía de paso.

Infografía con ilustraciones de limones, hormigas, un paño limpiando, una escoba y diagramas con explicaciones sobre el control de plagas.
Guía sobre el uso del limón contra las hormigas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de California en San Francisco aconseja eliminar alimento y humedad

Los materiales en español de la Universidad de California en San Francisco indican que mantener las hormigas fuera de casa requiere quitar los recursos que buscan. La comida accesible y el agua disponible favorecen que las obreras regresen.

Los alimentos dulces, la miel, los cereales, los productos para mascotas y otros artículos deben guardarse en recipientes cerrados. También es necesario limpiar las superficies externas de frascos y botellas que hayan quedado pegajosas.

La basura de cocina debe retirarse con frecuencia. Los trapos, esponjas y zonas cercanas al fregadero requieren una revisión especial porque pueden acumular restos orgánicos y humedad.

Las pérdidas de agua bajo el fregadero o cerca de las cañerías deben repararse. Una cocina limpia, pero con humedad constante, puede seguir resultando atractiva para las hormigas.

La Universidad de California en San Francisco también recomienda limpiar las rutas con agua jabonosa. Esa acción elimina residuos de alimentos y reduce la persistencia de los rastros químicos.

El jugo de limón puede utilizarse después de este paso como un apoyo sobre umbrales, bordes y otras áreas de tránsito. No reemplaza la necesidad de retirar aquello que atrajo inicialmente a la colonia.

El condado de Cumberland recomienda sellar los puntos de entrada

El programa de Manejo Integrado de Plagas del condado de Cumberland, en Pensilvania, recomienda combinar el saneamiento con el sellado de aberturas. Las grietas alrededor de paredes, cañerías, zócalos, puertas y ventanas pueden convertirse en vías de ingreso.

El jugo de limón puede modificar temporalmente una ruta, pero no bloquea físicamente el acceso. Cuando el olor disminuye o la superficie vuelve a ensuciarse, las obreras pueden volver a utilizar el mismo punto.

El sellado con un material adecuado resulta más duradero. La prioridad debe estar en reparar las juntas deterioradas y las aberturas que comunican el exterior con la cocina.

También conviene observar el estado de los marcos de puertas y ventanas. Un espacio pequeño puede ser suficiente para que las hormigas accedan y organicen una ruta hacia alimentos guardados o derrames.

La aplicación de limón puede realizarse antes del sellado como una forma de reducir momentáneamente el tránsito. Una vez que se detecta el acceso, la solución estable consiste en cerrarlo.

Persona arrodillada limpiando el suelo cerca de un zócalo con un paño blanco junto a medio limón, un cuenco y varias hormigas.
El limón no debe tratarse como un reemplazo de la limpieza. Su función tiene sentido cuando se aplica sobre una superficie que ya fue saneada y donde se identificó una vía de paso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Kentucky recomienda usar cebos ante una infestación persistente

La Universidad de Kentucky indica que los cebos pueden ser una opción útil para los propietarios cuando no se localiza el nido o cuando las hormigas continúan ingresando pese a las medidas preventivas.

Las obreras consumen el producto y lo llevan de regreso a la colonia. La acción lenta es importante porque permite que el material se distribuya antes de afectar a los insectos que lo transportan.

El uso de aerosoles cerca de las estaciones de cebo puede ser contraproducente. El olor o el efecto repelente puede hacer que las hormigas abandonen la zona antes de llevar el producto.

Esta recomendación establece un límite concreto para el jugo de limón. Si el problema persiste durante varios días, reaparece tras cada limpieza o se observan rutas numerosas, el recurso cítrico no será suficiente como única medida.

En esos casos, primero debe revisarse si continúan disponibles alimentos, agua o accesos. Si esas condiciones ya fueron corregidas, corresponde valorar un cebo adecuado o recurrir a un profesional que trabaje con Manejo Integrado de Plagas.

El jugo de limón ahuyenta, pero no elimina la colonia

La principal diferencia está entre ahuyentar hormigas, matar obreras visibles y eliminar la colonia. El limón se ubica en la primera categoría: puede reducir o desviar el tránsito en lugares concretos.

La limpieza con agua jabonosa puede afectar a algunas hormigas por contacto y, a la vez, borrar los rastros de forrajeo. Los cebos, en cambio, apuntan a que el producto llegue al nido.

Esperar que el limón destruya una colonia supone atribuirle una función que no le asignan las guías institucionales. Su efecto es superficial y depende de que no persistan alimento, agua y accesos abiertos.

El método puede ser razonable ante unas pocas exploradoras o una ruta reciente. Si la presencia aumenta, hay actividad en varios ambientes o las hormigas salen desde paredes, gabinetes o macetas, se requiere una respuesta más amplia.

La limpieza, la exclusión física y los cebos usados correctamente conforman las medidas con mayor respaldo en los programas de Manejo Integrado de Plagas. El jugo de limón puede acompañarlas, pero no sustituirlas.

Temas Relacionados

HormigasLimonPlagasPlagaTrucos CaserosHogarmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 7 de septiembre

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 7 de septiembre

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este lunes

Si tomarás un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información te interesa

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este lunes

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 7 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 7 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 7 de septiembre

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 7 de septiembre

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 7 de septiembre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 7 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: agente de la GN fue hallado muerto horas después de denunciar presuntos nexos con Los Tlacos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: agente de la GN fue hallado muerto horas después de denunciar presuntos nexos con Los Tlacos

Juan Alejandro era un bebé de un año: fue asesinado tras quedar en medio de un ataque armado en Culiacán, Sinaloa

De “El Jardinero” al “R5″: México y EEUU buscan frenar la consolidación de nuevos liderazgos del narcotráfico

Anabel Hernández habla de Emma Coronel como influencer: “Está en su derecho”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de septiembre: EEUU emite alerta de seguridad en Nogales, Sonora

ENTRETENIMIENTO

Quiénes son los 20 participantes de La Granja VIP 2026: lista completa

Quiénes son los 20 participantes de La Granja VIP 2026: lista completa

Pedro Sola se une a La Granja VIP 2 como practicante tras polémica por sus comentarios sobre los perros

Ángela Aguilar asegura que no lanzaría indirectas con canciones como Shakira y usuarios recuerdan declaraciones pasadas

Ángela Aguilar revela cuándo será su boda con Christian Nodal y niega intereses económicos

Azalia Ojeda, “La Negra”, se suma al elenco de La Granja VIP: quién es y por qué es famosa

DEPORTES

Joel Huiqui respalda a Erik Lira tras su fichaje fallido con el AC Mónaco

Joel Huiqui respalda a Erik Lira tras su fichaje fallido con el AC Mónaco

Toluca se convierte en el primer campeón mexicano de la Leagues Cup

Toluca vs Monterrey Final Leagues Cup EN VIVO: cómo quedó la final, goles y lo más relevante del partido

Cruz Azul habría expulsado a Santiago Domínguez del Estadio Azteca, directiva cumple su palabras luego de comentarios machistas al equipo femenil

León supera al América en Leagues Cup y clasifica a la Concacaf Champions Cup 2027