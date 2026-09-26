Rafa Márquez enfrenta su primera prueba con el Tri y deja clara su postura: “Me adapto a lo que tengo”

(REUTERS/Raquel Cunha)

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Rafael Márquez está a pocas horas de comenzar su etapa como director técnico de la Selección Mexicana y tiene claro que su propuesta deberá partir de las características del plantel que tiene disponible.

Aunque reconoce que le gustaría trasladar al Tricolor algunos conceptos del Barcelona, también sabe que no puede intentar imponer una idea sin considerar las condiciones de sus jugadores.

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El técnico mexicano explicó que su intención será adaptarse al equipo y trabajar sobre una base que ya existe, en lugar de realizar cambios radicales desde el inicio.

“Como entrenador me adapto a lo que tengo y no es que yo vaya a imponer o poner un estilo de juego, porque, obviamente, a quién no le gustaría, yo que jugaba con el Barça, jugar como el Barcelona, pero no tienes la materia prima, así que tenemos que adaptarnos a eso”, declaró el Káiser en conferencia de prensa.

Márquez mantendrá la base que mostró México en el Mundial 2026

(REUTERS/Pedro Nunes)

El primer partido de Márquez al frente del Tricolor será ante Colombia en Baltimore, una prueba que también servirá para comenzar a plasmar sus ideas. Sin embargo, el entrenador reconoció que el poco tiempo de trabajo con el equipo hace necesario mantener buena parte de lo que ya se venía haciendo.

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Por ello, el estilo de juego que mostrará México en sus primeros encuentros tendrá continuidad respecto al utilizado durante la Copa del Mundo 2026, aunque Márquez buscará introducir modificaciones de manera progresiva.

“Tengo muy poco tiempo para trabajar con el equipo, entonces hay que darle continuidad a lo que más o menos sí estaba funcionando. El estilo de juego es el que vieron en el Mundial, tal cual, y obviamente sí intentaremos dar dos pasos para adelante, pero los procesos llevan tiempo y es como plantar una semilla, regarla poco a poco. No es de la noche a la mañana los cambios, es un poco que lo entiendan, obviamente qué más quisiera, hay que saber lo que estás trabajando para sacar mejor rendimiento”, aseveró Márquez.

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El objetivo inmediato será mejorar el funcionamiento del equipo. Después del encuentro contra Colombia, México continuará con una gira de cuatro partidos por Estados Unidos, en la que también enfrentará a Perú, Estados Unidos y Chile.

“Ojalá que esto se pueda entender, no es que yo vaya a imponer mi estilo de juego. Intentaremos mejorar lo que vimos, con el tiempo, es poco tiempo, pero queremos aprovecharlo al máximo para que las mejoras sean constantes”, concluyó el estratega de la Selección Mexicana.

Rafa Márquez y su historia con el Barcelona

(REUTERS/Gustau Nacarino)

La relación de Rafa Márquez con el Barcelona se construyó en dos etapas. La primera fue como futbolista, entre 2003 y 2010, cuando llegó al club procedente del Mónaco y se convirtió en una de las piezas importantes de la defensa.

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Durante siete temporadas, el mexicano destacó por su técnica, su capacidad para salir jugando y su liderazgo, además de formar una reconocida pareja en la defensa junto a Carles Puyol.

En su etapa como jugador del Barcelona consiguió 12 títulos, entre ellos cuatro Ligas de España y dos Champions League, además de formar parte del equipo que conquistó el histórico Sextete bajo las órdenes de Pep Guardiola en la temporada 2009-2010. Márquez disputó 242 partidos y marcó 13 goles con el conjunto catalán.

Su segunda etapa llegó desde el banquillo. Entre 2022 y 2024, Márquez dirigió al Barça Atlètic, donde trabajó con jugadores jóvenes y desarrolló una propuesta cercana a la identidad del club. Durante ese periodo también llegó a pelear por el ascenso a la Segunda División de España.

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De auxiliar de Javier Aguirre a entrenador del Tricolor

(REUTERS/Daniel Becerril)

Antes de convertirse en el entrenador principal de México, Márquez formó parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre. En agosto de 2024 dejó el Barcelona Atlètic para convertirse en auxiliar del Vasco durante el proceso rumbo al Mundial 2026.

El acuerdo contemplaba que Márquez acompañara a Aguirre durante ese ciclo y posteriormente asumiera la dirección técnica de la Selección Mexicana de cara al proceso hacia 2030.

Durante ese periodo, el Káiser tuvo la oportunidad de conocer desde dentro el trabajo de una selección mayor y aprender bajo la tutela de Aguirre. La etapa terminó después de la participación de México en la Copa del Mundo 2026, cuando el Vasco dejó el puesto.

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Con ese cambio, Márquez fue presentado oficialmente en septiembre de 2026 como el nuevo director técnico de la Selección Mexicana, iniciando así una etapa en la que tendrá que trasladar sus ideas al Tricolor, pero siempre a partir de las características del plantel que tiene disponible.