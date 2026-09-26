Premios de hasta 50 mil pesos: UNAM convoca al primer Premio Universitario de Divulgación de la Ciencia

Un brazo robótico ejecuta experimentos químicos en un laboratorio, asistido por IA, con probetas y fórmulas en pantalla, marcando el futuro de la investigación científica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La UNAM, el IPN, la UAM y el Tecnológico de Monterrey convocaron a la primera edición del Premio Universitario de Divulgación de la Ciencia 2026, dirigido a quienes acercan a la población conocimientos de ciencias, ingenierías y humanidades.

El concurso contempla tres primeros lugares, cada uno con un premio de 50 mil pesos. Pueden postularse personas que hayan desarrollado actividades de divulgación en México mediante artículos, reportajes, libros, pódcast, videos, conferencias, experimentos, exposiciones o talleres, entre otros formatos.

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De acuerdo con la convocatoria oficial, las solicitudes se recibirán hasta el viernes 2 de octubre. La participación está abierta a la ciudadanía mexicana y no se limita a integrantes de las cuatro instituciones organizadoras.

Esta imagen ilustra la peligrosa capacidad de la inteligencia artificial aplicada a la biología para desarrollar virus, mostrando un cerebro digital rodeado de código binario y elementos virales, con viñetas de situaciones científicas experimentales de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes pueden participar por el premio de 50 mil pesos?

El Premio Universitario de Divulgación 2026 se divide en tres categorías, con un único primer lugar en cada una:

Jóvenes: personas de 15 a 25 años que hayan realizado actividades de divulgación para la ciudadanía mexicana.

Grupos de atención prioritaria: personas mayores de edad que hayan divulgado conocimiento entre poblaciones contempladas en esta categoría.

General: personas mayores de edad que hayan desarrollado divulgación dirigida a la ciudadanía mexicana.

La convocatoria permite presentar solicitudes individuales o grupales. Entre sus requisitos generales se encuentra haber realizado divulgación en México durante al menos tres años, de manera continua, comprobable, pública y gratuita. También exige tener ciudadanía mexicana por nacimiento o naturalización y no haber recibido previamente un premio nacional o internacional de divulgación o similar.

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La categoría de grupos de atención prioritaria contempla, entre otras poblaciones, a personas migrantes, personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas, personas afromexicanas, adultos mayores y personas privadas de su libertad. Se evalúa el trabajo de divulgación realizado con estos grupos, por lo que las personas aspirantes deben revisar las definiciones completas antes de elegir categoría.

Según Gaceta UNAM, Manuel Suárez Lastra, director general de Divulgación de la Ciencia de la universidad, explicó que el objetivo es reconocer y dar visibilidad a quienes realizan esta labor en distintos contextos. En la presentación del premio destacó que las cuatro instituciones colaboran para impulsar una mejor divulgación del conocimiento.

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¿Cómo registrarse al Premio Universitario de Divulgación 2026?

Las personas interesadas pueden iniciar su registro desde los sitios de cualquiera de las instituciones convocantes: UNAM, IPN, UAM o Tecnológico de Monterrey. El trámite requiere llenar el Formato Único de Inscripción y adjuntar los materiales solicitados en las bases.

Entre los documentos se encuentran una carta de motivos, un video de postulación de hasta tres minutos y evidencias fotográficas y documentales de las actividades realizadas. También se pide una lista de hasta 20 actividades con datos como fecha, lugar, objetivo y número de personas alcanzadas. Las personas menores de edad necesitan un permiso específico de su madre, padre o tutor legal.

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La convocatoria admite formatos muy diversos. Además de textos, cápsulas de audio y video, considera proyectos como infografías, ferias, programas de radio, artes visuales y experiencias de realidad virtual o aumentada. El jurado evaluará aspectos como la calidad, el impacto, la originalidad, la trayectoria, la pertinencia y la incidencia social de las postulaciones completas.

Mario De Leo Winkler, director de Comunicación del Conocimiento de la UAM, señaló que las personas divulgadoras hacen comprensibles investigaciones complejas y llevan ese conocimiento a espacios como escuelas, plazas, mercados y comunidades.

Por su parte, Martha Leticia Vázquez González, secretaria de Investigación y Posgrado del IPN, destacó el papel de los entornos digitales y de las redes sociales para crear nuevas formas de comunicar ciencia, especialmente entre las juventudes.

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¿Cuándo se anunciarán los resultados?

Tras el cierre de inscripciones del 2 de octubre, las postulaciones serán evaluadas del 5 de octubre al 13 de noviembre. El calendario oficial prevé la publicación de resultados el 19 de noviembre de 2026 y la ceremonia de premiación el 3 de diciembre, en instalaciones del IPN en Zacatenco, Ciudad de México.

El reconocimiento incluye oportunidades para presentar el trabajo de las personas ganadoras en actividades de divulgación durante 2027. Quienes obtengan el premio deberán participar al menos una vez en esos espacios, de acuerdo con las bases.

Antes de enviar la solicitud, consulta la convocatoria completa de la UNAM para revisar los formatos, las evidencias requeridas y las condiciones de participación de cada categoría.

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