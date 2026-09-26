México

Premios de hasta 50 mil pesos: UNAM convoca al primer Premio Universitario de Divulgación de la Ciencia

La convocatoria está abierta a quienes hayan divulgado conocimiento de forma pública, gratuita y comprobable durante al menos tres años. El registro cierra el 2 de octubre

Brazo robótico azul con circuitos interactuando con equipo de laboratorio: matraz, probetas con líquido morado, fórmulas químicas flotantes y un monitor con gráficos.
Un brazo robótico ejecuta experimentos químicos en un laboratorio, asistido por IA, con probetas y fórmulas en pantalla, marcando el futuro de la investigación científica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La UNAM, el IPN, la UAM y el Tecnológico de Monterrey convocaron a la primera edición del Premio Universitario de Divulgación de la Ciencia 2026, dirigido a quienes acercan a la población conocimientos de ciencias, ingenierías y humanidades.

El concurso contempla tres primeros lugares, cada uno con un premio de 50 mil pesos. Pueden postularse personas que hayan desarrollado actividades de divulgación en México mediante artículos, reportajes, libros, pódcast, videos, conferencias, experimentos, exposiciones o talleres, entre otros formatos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la convocatoria oficial, las solicitudes se recibirán hasta el viernes 2 de octubre. La participación está abierta a la ciudadanía mexicana y no se limita a integrantes de las cuatro instituciones organizadoras.

Ilustración de un cerebro digital azul rodeado de código binario y virus. Manos enguantadas manipulan muestras y jeringas; se ven pantallas de ordenador
Esta imagen ilustra la peligrosa capacidad de la inteligencia artificial aplicada a la biología para desarrollar virus, mostrando un cerebro digital rodeado de código binario y elementos virales, con viñetas de situaciones científicas experimentales de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes pueden participar por el premio de 50 mil pesos?

El Premio Universitario de Divulgación 2026 se divide en tres categorías, con un único primer lugar en cada una:

  • Jóvenes: personas de 15 a 25 años que hayan realizado actividades de divulgación para la ciudadanía mexicana.
  • Grupos de atención prioritaria: personas mayores de edad que hayan divulgado conocimiento entre poblaciones contempladas en esta categoría.
  • General: personas mayores de edad que hayan desarrollado divulgación dirigida a la ciudadanía mexicana.

La convocatoria permite presentar solicitudes individuales o grupales. Entre sus requisitos generales se encuentra haber realizado divulgación en México durante al menos tres años, de manera continua, comprobable, pública y gratuita. También exige tener ciudadanía mexicana por nacimiento o naturalización y no haber recibido previamente un premio nacional o internacional de divulgación o similar.

PUBLICIDAD

La categoría de grupos de atención prioritaria contempla, entre otras poblaciones, a personas migrantes, personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas, personas afromexicanas, adultos mayores y personas privadas de su libertad. Se evalúa el trabajo de divulgación realizado con estos grupos, por lo que las personas aspirantes deben revisar las definiciones completas antes de elegir categoría.

Según Gaceta UNAM, Manuel Suárez Lastra, director general de Divulgación de la Ciencia de la universidad, explicó que el objetivo es reconocer y dar visibilidad a quienes realizan esta labor en distintos contextos. En la presentación del premio destacó que las cuatro instituciones colaboran para impulsar una mejor divulgación del conocimiento.

¿Cómo registrarse al Premio Universitario de Divulgación 2026?

Las personas interesadas pueden iniciar su registro desde los sitios de cualquiera de las instituciones convocantes: UNAM, IPN, UAM o Tecnológico de Monterrey. El trámite requiere llenar el Formato Único de Inscripción y adjuntar los materiales solicitados en las bases.

Entre los documentos se encuentran una carta de motivos, un video de postulación de hasta tres minutos y evidencias fotográficas y documentales de las actividades realizadas. También se pide una lista de hasta 20 actividades con datos como fecha, lugar, objetivo y número de personas alcanzadas. Las personas menores de edad necesitan un permiso específico de su madre, padre o tutor legal.

La convocatoria admite formatos muy diversos. Además de textos, cápsulas de audio y video, considera proyectos como infografías, ferias, programas de radio, artes visuales y experiencias de realidad virtual o aumentada. El jurado evaluará aspectos como la calidad, el impacto, la originalidad, la trayectoria, la pertinencia y la incidencia social de las postulaciones completas.

Mario De Leo Winkler, director de Comunicación del Conocimiento de la UAM, señaló que las personas divulgadoras hacen comprensibles investigaciones complejas y llevan ese conocimiento a espacios como escuelas, plazas, mercados y comunidades.

Por su parte, Martha Leticia Vázquez González, secretaria de Investigación y Posgrado del IPN, destacó el papel de los entornos digitales y de las redes sociales para crear nuevas formas de comunicar ciencia, especialmente entre las juventudes.

¿Cuándo se anunciarán los resultados?

Tras el cierre de inscripciones del 2 de octubre, las postulaciones serán evaluadas del 5 de octubre al 13 de noviembre. El calendario oficial prevé la publicación de resultados el 19 de noviembre de 2026 y la ceremonia de premiación el 3 de diciembre, en instalaciones del IPN en Zacatenco, Ciudad de México.

El reconocimiento incluye oportunidades para presentar el trabajo de las personas ganadoras en actividades de divulgación durante 2027. Quienes obtengan el premio deberán participar al menos una vez en esos espacios, de acuerdo con las bases.

Antes de enviar la solicitud, consulta la convocatoria completa de la UNAM para revisar los formatos, las evidencias requeridas y las condiciones de participación de cada categoría.

Temas Relacionados

Divulgacion CientificaUNAMPremiosRegistroConvocatoriaCienciamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Checo Pérez enfrenta complicada carrera en Bakú y queda fuera del Top 10 en el GP de Azerbaiyán 2026

La carrera en Bakú tuvo varios momentos de tensión y obligó a la aparición del Safety Car en dos ocasiones

Checo Pérez enfrenta complicada carrera en Bakú y queda fuera del Top 10 en el GP de Azerbaiyán 2026

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de septiembre: Operativo Otomí deja 89 detenidos en Edomex

Sigue lo más relevante de estos temas en Infobae México en tiempo real

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de septiembre: Operativo Otomí deja 89 detenidos en Edomex

Rafa Márquez enfrenta su primera prueba con el Tri y deja clara su postura: “Me adapto a lo que tengo”

El técnico del Tricolor habló sobre sus primeros pasos al frente del equipo y el trabajo que realizará en esta nueva etapa

Rafa Márquez enfrenta su primera prueba con el Tri y deja clara su postura: “Me adapto a lo que tengo”

“No fue maligno”: Aldo Rendón recibe buenas noticias de salud tras abandonar La Casa de los Famosos 2026

El stylist tuvo que dejar el reality de Televisa a mitad de la cuarta temporada

“No fue maligno”: Aldo Rendón recibe buenas noticias de salud tras abandonar La Casa de los Famosos 2026

La Llorona regresará a Xochimilco con una puesta en escena inmersiva y viaje en trajinera

El montaje entrelaza la figura de Cihuacóatl, que lloraba antes de la conquista, con la historia de Marina, para mostrar cómo nació la leyenda que el imaginario mexicano conoce desde hace siglos y se ha vuelto un clásico de día de muertos

La Llorona regresará a Xochimilco con una puesta en escena inmersiva y viaje en trajinera
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de septiembre: Operativo Otomí deja 89 detenidos en Edomex

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de septiembre: Operativo Otomí deja 89 detenidos en Edomex

Fiscalía de Michoacán niega nexo entre supuesto tráfico de menores en Zamora y hallazgo de 1,600 dientes de leche en Zacapu

Operativo Otomí deja 89 detenidos en 34 municipios del Edomex

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de septiembre: murió niño de 12 años en telesecundria de Acolman

Cateo en Culiacán: FGR decomisa 49 toneladas de sosa cáustica, cianuro de sodio y otros precursores, más 45 mil litros de químicos

ENTRETENIMIENTO

Galerías Plaza de las Estrellas celebrará su aniversario con conciertos gratuitos de Pee Wee y Los Yaguarú en CDMX

Galerías Plaza de las Estrellas celebrará su aniversario con conciertos gratuitos de Pee Wee y Los Yaguarú en CDMX

“No fue maligno”: Aldo Rendón recibe buenas noticias de salud tras abandonar La Casa de los Famosos 2026

La Llorona regresará a Xochimilco con una puesta en escena inmersiva y viaje en trajinera

“Entró al cuarto de mi mamá”: Bárbara Islas denuncia acoso de un fan desde hace más de siete años y teme por su seguridad

Gema Garoa se convierte en la cuarta finalista de La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Rayados en problemas: Almeyda da la cara y lanza fuerte autocrítica ante la superioridad del Atlante

Rayados en problemas: Almeyda da la cara y lanza fuerte autocrítica ante la superioridad del Atlante

Muere el boxeador Arturo ‘Lobito’ Torres tras desplomarse después de una pelea y permanecer hospitalizado en Mexicali

Checo Pérez enfrenta complicada carrera en Bakú y queda fuera del Top 10 en el GP de Azerbaiyán 2026

Rafa Márquez enfrenta su primera prueba con el Tri y deja clara su postura: “Me adapto a lo que tengo”

Agenda deportiva de HOY sábado 26 de septiembre: horarios y dónde ver México vs Colombia, F1, UFC y partidos de futbol