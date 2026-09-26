CMLL Noche de Campeones 2026: Olympia y Hera destronan a Kira y Skadi y celebran con bebé en el ring de la Arena México

(Foto: Marco Valles & Jesús Beltrán)

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La Noche de Campeones 2026 tuvo una nueva pareja de monarcas en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Olympia y Hera, conocidas como Las Valentitas, consiguieron uno de los triunfos más importantes de su carrera al derrotar a Kira y Skadi y convertirse en las nuevas Campeonas Nacionales de Parejas Femeniles.

La conquista ocurrió este viernes 25 de septiembre en la Arena México, donde la afición fue testigo del final de un largo reinado que se extendió por más de dos años, seis meses y 17 días.

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(Foto: Marco Valles)

El ambiente en la llamada México-Catedral alcanzó su punto máximo cuando los aficionados comenzaron a corear “esto es lucha, esto es lucha”, mientras Olympia y Hera buscaban concretar el resultado que habían perseguido durante un largo periodo.

(Foto: Marco Valles)

Las llamadas herederas del Valiente tuvieron que emplearse a fondo para superar a las campeonas defensoras. En uno de los momentos determinantes del enfrentamiento, Olympia mostró su poderío físico al levantar a Skadi desde el esquinero y lanzarla hacia la lona.

(Foto: Marco Valles)

La ofensiva continuó prácticamente de inmediato. Las Valentitas unieron fuerzas para levantar a Kira y dejarla caer sobre “La reina de los lobos”, una maniobra que terminó por abrirles el camino hacia la victoria.

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(Foto: Marco Valles)

Después llegaron las tres palmadas sobre la lona y la confirmación oficial: Olympia y Hera eran las nuevas campeonas nacionales de parejas femeniles del CMLL.

(Foto: Marco Valles)

Un festejo especial para Las Valentitas

(Foto: Marco Valles)

Con los cinturones en sus manos, la celebración tuvo un ingrediente particularmente emotivo. Hera tomó a su bebé en brazos dentro del ring, mientras los aficionados presentes en la Arena México reconocían el logro de las nuevas monarcas con una ovación.

(Foto: Marco Valles)

El momento convirtió la coronación en una de las escenas más recordadas de la función, pues las luchadoras no solamente terminaron con uno de los reinados femeniles más prolongados de los últimos años, sino que también pudieron compartir el logro con su familia.

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Vegas Depredador y Rey Pegasus también cambian de campeón

La función también dejó modificaciones en otros campeonatos nacionales. Vegas Depredador se convirtió en el nuevo Campeón Nacional Semicompleto después de superar a Esfinge.

(Foto: Marco Valles)

Durante el mano a mano titular, Vegas concentró buena parte de su ataque en la rodilla izquierda de su rival. Cuando Esfinge intentó recurrir a su tradicional “Nudo Egipcio”, el retador consiguió evitarlo y posteriormente lo atrapó para llevarlo a las espaldas planas y conseguir el conteo definitivo.

(Foto: Marco Valles)

Por su parte, Rey Pegasus derrotó a Guerrero Maya Jr. para apoderarse del Campeonato Nacional Medio, uno de los cinturones con mayor tradición dentro de la lucha libre mexicana.

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(Foto: Marco Valles)

El desenlace llegó después de que Rey Pegasus conectara un mortal en el centro del cuadrilátero, maniobra que dejó fuera de combate al entonces monarca.

Averno conserva el campeonato ante Soberano Jr.

(Foto: Marco Valles)

Quien no pudo completar la misión fue Soberano Jr.. El llamado ‘Lujo de la lucha libre’ buscaba arrebatarle a Averno el Campeonato Mundial Histórico Semicompleto, pero terminó siendo víctima de una trampa.

(Foto: Marco Valles)

Averno recurrió a un faul y posteriormente le quitó la máscara a Soberano Jr. para evitar que la réferi Audrey Edwards detectara la acción ilegal. Con ello consiguió el conteo de tres y conservó el campeonato.

(Foto: Marco Valles)

En otro de los encuentros destacados, Volador Jr. defendió con éxito el Campeonato Mundial Histórico Medio ante Villano III Jr., pese a los constantes castigos que recibió durante el enfrentamiento.

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(Foto: Marco Valles)

Además, Black Tiger y Rugido mantuvieron el Campeonato Nacional de Parejas frente a Los Viajeros del Espacio, integrados por Max Star y Futuro.

(Foto: Marco Valles)

Finalmente, Pequeño Volador Jr. retuvo el Campeonato Mundial de Pequeñas Estrellas ante Galaxy.

(Foto: Marco Valles)

Así, la Noche de Campeones 2026 dejó varias modificaciones titulares, pero la imagen que cerró la noche fue la de Olympia y Hera levantando sus nuevos campeonatos mientras Hera celebraba con su bebé sobre el ring de la Arena México.