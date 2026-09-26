“No fue maligno”: Aldo Rendón recibe buenas noticias de salud tras abandonar La Casa de los Famosos 2026

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Aldo Rendón revela que los estudios posteriores a su salida de La Casa de los Famosos México descartan que los nódulos de su tiroides fueran malignos, mientras recibe tratamiento por afectaciones en el hígado, el bazo y una anemia hemolítica que lo obligó a dejar el reality.

El creador de contenido cuenta que su estado de salud también le provoca ansiedad, pues durante el encierro pensó que su salida respondía a una urgencia mayor.

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“Yo decía: ‘Me voy a morir, o sea, ¿qué está pasando?’”, recuerda en conversación con Mara Patricia Castañeda.

Antes de conocer los nuevos resultados, Rendón ya había revelado que su ácido úrico llegó a estar casi tres veces arriba de los niveles normales, además de que los médicos detectaron inflamación severa en hígado y bazo.

“Lo de la tiroides no fue maligno. El hígado, pues ya estoy en tratamiento. El bazo es una consecuencia de lo del hígado. También tuve una anemia hemolítica por lo del hígado”, explica Rendón al actualizar su diagnóstico tras semanas de reposo y estudios médicos.

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El integrante de La Casa de los Famosos México sostiene que la salida no estuvo relacionada con un conflicto con la producción, con marcas comerciales o con las polémicas que protagonizó durante el programa. Señala que el equipo médico le pidió abandonar el encierro para realizar análisis que no podían hacerse dentro de las instalaciones.

Aldo Rendón relata cómo recibió la noticia de que debía dejar el reality

Rendón dice que comenzó a sentirse mal desde las primeras semanas de convivencia. La gota, una afección que asegura padecer desde hace tiempo, se agravó dentro de la casa y le impidió moverse con normalidad en algunos momentos.

Aldo Rendón abandonó La Casa de los Famosos México 4 el pasado martes 1 de septiembre, en redes circulan diferentes teorías del motivo real (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Yo llevaba dos semanas sintiéndome muy mal. Independientemente del hígado, de la tiroides, del bazo, me dio gota”, cuenta. El dolor alcanzó tal nivel que, según relató, llegó a tener problemas para realizar tareas cotidianas.

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El conductor explica que el personal de producción le hizo ultrasonidos y análisis de sangre. Aunque al inicio consideraron que podía salir por unas horas para practicarse estudios, la recomendación médica cambió cuando observaron la condición de sus órganos.

“Me dicen: ‘Con todo el dolor de nuestro corazón… eras un gran competidor, eres uno de los favoritos’. Y yo ahí dije: ‘¿Neta?’. Ya sabes, el ego, todo. Ya me siento mejor”, relata entre risas sobre el momento previo al anuncio.

La conversación tomó otro rumbo cuando le informaron que debía abandonar el concurso. “Me dijo: ‘Te tenemos que dejar ir’. Y yo dije: ‘¿Cómo?’. Les digo: ‘Me van a sacar para hacerme tratamiento’. ‘No, te tienes que ir de la casa’”.

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Rendón asegura que intentó negociar su salida para el día siguiente, durante una gala encabezada por Galilea Montijo, pero la producción le explicó que no podía esperar. La petición le hizo pensar que sus estudios podían revelar un diagnóstico más grave.

“Les dije: ‘Ok, pero me voy mañana miércoles, ¿no?, que viene Galilea’. Y me dicen: ‘No, Gali viene’. Entonces yo dije: ‘¿Me estoy muriendo o qué?’”, recuerda.

El creador de contenido explica que los médicos le recomendaron dormir, comer, descansar y evitar el estrés. Añade que los síntomas físicos se sumaban a la tensión propia del aislamiento y de la competencia.

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La conductora Galilea Montijo abraza a Aldo Rendón en el escenario del programa La Casa de los Famosos México. (YouTube: La Casa de los Famosos México)

“Me dijeron que tenía que reposar, no tener estrés y no esto y no lo otro, porque eso es lo que hace que el hígado… aparte está amarillo”, comenta sobre las indicaciones que recibió antes de despedirse de sus compañeros.

Los nódulos de la tiroides de Aldo Rendón no resultan malignos

Uno de los estudios que más preocupaba a Rendón era el relacionado con los nódulos de su garganta. El participante señala que los médicos debían descartar que se tratara de cáncer antes de determinar el tratamiento que seguiría.

“A ver, primero habría que descartar que los nódulos de la garganta no fueran cáncer”, explica al referirse a los exámenes que necesitaba fuera de la casa.

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Después de someterse a una biopsia ambulatoria y otros estudios, Rendón comparte que recibió una de las noticias que más esperaba. “Ahorita, como ya gracias a Dios todo son buenas noticias, lo de la tiroides no fue maligno”.

El exintegrante del reality aclara que no quiso permanecer internado, pese a que requería estudios de imagen y revisiones médicas. Dice que tiene fobia a hospitales, doctores y dentistas, por lo que prefirió completar el proceso desde casa cuando fue posible.

“Yo no me quise internar porque lo mismo lo puedes hacer desde tu casa, porque una biopsia es una cosa ambulatoria, que así lo hice”, señala.

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Rendón también responde a quienes cuestionaron verlo en restaurantes o caminando por calles de Polanco tras su salida. El conductor sostiene que no estaba en reposo absoluto y que vivir cerca de esa zona explicaba parte de los avistamientos.

“Los que me vieron caminando por Masaryk y así, por ahí vivo, pendejos”, dice en tono de broma.

Los posibles tratamientos a los que Aldo Rendón se tiene que someter en un hospital tras dejar La Casa de los Famosos (RS)

El creador de contenido insiste en que no tenía obligación de documentar cada cita médica ni cada análisis clínico. “Pues ni modo que me ponga a grabar adentro del TAC”, comenta sobre las versiones que cuestionaron la gravedad de su estado.

La anemia hemolítica y las afectaciones en hígado y bazo continúan bajo tratamiento

Rendón explica que la anemia hemolítica fue una consecuencia del padecimiento que afectó su hígado. De acuerdo con su relato, la destrucción anticipada de glóbulos rojos también contribuyó a algunos de los síntomas que presentó durante el programa.

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“También tuve una anemia hemolítica por lo del hígado. Entonces, la sangre que se destruye antes hace que te pongas…”, afirma antes de referirse a los cambios físicos que notó en ese periodo.

Durante su participación, varios compañeros observaron que sus ojos lucían amarillos. Rendón reconoce que la tonalidad lo preocupaba desde antes de ingresar al reality y que incluso usó lentes oscuros para disimularla.

La producción le habría restringido medicamentos para el dolor derivado de la gota debido a la condición de su hígado. El estilista cuenta que estaba acostumbrado a tomar dosis mayores en casa, pero los doctores no se lo permitieron durante el encierro.

Aldo Rendón abandonó La Casa de los Famosos México. (LCDLFM)

“Yo cuando estoy en mi casa me tomo cuatro pastillas y me decían: ‘Cero, estás loco’”, había relatado Rendón. La indicación médica, según dijo, era administrar una dosis cada ocho horas para evitar una afectación mayor.

También afirma que no consumió alcohol dentro de La Casa de los Famosos México. Explica que decidió no beber durante las fiestas porque sabía que su estado físico no era el adecuado y temía descontrolarse frente a las cámaras.

“Yo no tomé nunca en la casa. Ya al segundo viernes yo sabía que estaba enfermón. Dije: ‘No, como que no me siento tan bien’”, relata.

La recomendación de abandonar la competencia también respondió a que los médicos necesitaban hacerle tomografías, resonancias magnéticas y estudios especializados. Rendón señala que el personal sanitario no podía exponerlo a posibles golpes, esfuerzo físico o estrés prolongado.

“No podemos cargar con la responsabilidad de que te pase algo aquí dentro”, recuerda que le dijeron los responsables del programa antes de su salida.

Aldo Rendón dice que la enfermedad cambió sus planes personales y laborales

Tras conocer que los nódulos no eran malignos, Rendón asegura que el susto le dejó otra perspectiva sobre su vida. Dice que antes del reality mantenía una rutina más aislada y que solía cancelar reuniones con amigos.

“Estaba muy ermitaño. De no salir de mi depa, del típico que cancelaba el día del plan. Ya ni me invitaban mis amigos”, cuenta.

Aldo Rendón detalló en un video publicado en sus redes sociales las complicaciones médicas que provocaron su retiro de La Casa de los Famosos México 2026. (Captura de pantalla )

El creador de contenido señala que el encierro y la preocupación por su salud le hicieron valorar la convivencia con otras personas. Ahora, dice, quiere aceptar más invitaciones y aprovechar actividades que antes rechazaba por comodidad.

“Cuando estaba dentro de la casa dije: ‘Qué pendeja, qué no valoro’. Ahorita estoy en una etapa en la que sí, please, invítenme. Quiero ir a la comida, quiero ir a la cena, quiero disfrutar a la gente”.

Rendón añade que su salida de La Casa de los Famosos México también le despertó interés por desarrollar nuevos proyectos. Menciona que le gustaría conducir, hacer entrevistas y lanzar un pódcast.

“Salió un Aldo con ganas de comerse el mundo, ¿sabes? De hacer mil cosas que no he hecho porque me daba oso”, afirma.

El estilista sostiene que el paso por el reality le quitó el temor a exponerse públicamente. “Ya no hay pena. Ya tocas el punto. Ahorita yo creo que la pena ya no existe”, dice.

Rendón comenzó a caminar de nuevo tras varias semanas de reposo y mantiene el tratamiento médico por las afectaciones en hígado y bazo. “La verdad sí me la pasé bien en reposo. Tampoco estaba en reposo absoluto”, afirma.