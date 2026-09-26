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Chef JoséRa Castillo comparte receta de té antiinflamatorio con pocos ingredientes

Compartió una preparación con elementos que contienen compuestos bioactivos que han sido estudiados por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias

Compartió una preparación con elementos que contienen compuestos bioactivos que han sido estudiados por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias

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El chef JoséRa Castillo compartió una receta de té antiinflamatorio que requiere pocos ingredientes y una preparación sencilla: una naranja, dos limones, una pieza de jengibre, 12 gramos de cúrcuma, 120 gramos de jugo de piña y 100 gramos de agua. La combinación reúne frutas cítricas, una especia y una raíz que forman parte de distintas preparaciones relacionadas con la alimentación y el bienestar.

La propuesta destaca por mezclar el sabor ácido de la naranja y el limón con el toque picante del jengibre, el característico sabor de la cúrcuma y el dulzor de la piña. Además de ser una receta sencilla, algunos de sus ingredientes contienen compuestos que han sido estudiados por sus propiedades antioxidantes y su posible relación con procesos inflamatorios.

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¿Qué lleva el té antiinflamatorio del Chef JoséRa Castillo?

Para preparar esta bebida se necesitan seis ingredientes:

  • 1 naranja
  • 2 limones
  • 1 pieza de jengibre
  • 12 gramos de cúrcuma
  • 120 gramos de jugo de piña
  • 100 gramos de agua

La cantidad de ingredientes permite preparar una bebida concentrada en sabores cítricos y especiados. La cúrcuma aporta el color amarillo característico, mientras que el jengibre añade un sabor ligeramente picante.

La naranja, el limón y la piña completan la preparación con diferentes notas frutales, por lo que el resultado combina acidez y dulzor.

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Así se prepara la bebida

La preparación comienza con los 100 gramos de agua, a los que se incorpora el jengibre junto con los 12 gramos de cúrcuma. Estos ingredientes pueden calentarse para obtener la base de la infusión.

Posteriormente, se incorporan el jugo de una naranja, el de los dos limones y los 120 gramos de jugo de piña. Todos los ingredientes se mezclan hasta obtener una preparación homogénea; después, se vierte en una cubitera para hielo y se lleva al congelador.

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Una de las características de esta receta es que no requiere una lista extensa de productos ni procedimientos complicados, por lo que puede elaborarse en casa de manera relativamente sencilla.

¿Por qué se relaciona con una bebida antiinflamatoria?

La cúrcuma es uno de los ingredientes que más destaca en la preparación debido a la presencia de curcumina, un compuesto que ha sido estudiado por sus propiedades antioxidantes y por su posible participación en mecanismos relacionados con la inflamación.

El jengibre también contiene compuestos bioactivos, entre ellos los gingeroles, que han sido investigados por sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

En el caso de la naranja y el limón, ambos cítricos son fuentes de vitamina C, un nutriente con función antioxidante. La piña también aporta diversos nutrientes y contiene bromelina, un conjunto de enzimas que ha sido estudiado por sus posibles efectos biológicos.

Esto permite entender por qué ingredientes como la cúrcuma, el jengibre y algunas frutas aparecen con frecuencia en preparaciones relacionadas con el bienestar. Sin embargo, sus propiedades nutricionales no significan que esta bebida pueda sustituir un medicamento o tratamiento médico.

Una receta sencilla para incorporar estos ingredientes a la alimentación

La propuesta de Chef JoséRa Castillo combina ingredientes habituales de la cocina en una sola bebida. El resultado reúne los sabores de cinco elementos principales: naranja, limón, jengibre, cúrcuma y piña.

La preparación puede formar parte de una alimentación variada, siempre considerando que ningún alimento o bebida, por sí solo, puede prevenir o tratar todas las causas de inflamación.

La inflamación puede ser una respuesta normal del organismo ante determinadas situaciones, pero cuando es persistente o está acompañada de dolor u otros síntomas, es importante determinar su origen con un profesional de la salud.

Por ello, aunque el té de naranja, limón, jengibre, cúrcuma y piña del Chef JoséRa Castillo puede resultar una alternativa sencilla para consumir estos ingredientes, sus posibles beneficios deben entenderse dentro del contexto de una alimentación equilibrada y no como sustituto de la atención médica.

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