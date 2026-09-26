Rayados en problemas: Almeyda da la cara y lanza fuerte autocrítica ante la superioridad del Atlante

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Monterrey sufrió una de sus derrotas más contundentes del Apertura 2026 al caer 4-2 ante Atlante durante la Jornada 10, en un partido donde los Rayados no encontraron la manera de imponerse ante los Potros de Hierro.

Al finalizar el encuentro, Matías Almeyda reconoció que su equipo fue superado por el conjunto azulgrana y descartó que la derrota pudiera justificarse únicamente por las ausencias que tuvo su plantilla.

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“El futbol es mantener el equilibrio, evidentemente nos está faltando, pero creo que hoy fuimos superados. Cuando eres superado tienes que reconocerlo, entonces, dentro que fuimos superados también dejamos de hacer algunas cosas y nos hicieron falta los jugadores que no pudieron estar, pero no es justificativo, creo que nos ganaron bien”, dijo en conferencia de prensa.

Almeyda reconoce el trabajo de Miguel Herrera con Atlante

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La derrota ante Atlante no tomó por sorpresa al entrenador argentino. Almeyda explicó que ya había seguido el trabajo del equipo dirigido por Miguel Herrera e incluso recordó que ambos clubes se enfrentaron durante la pretemporada.

El técnico de Monterrey destacó que el rival supo aprovechar sus oportunidades y evitó restarle mérito al resultado conseguido por los Potros.

“No (nos sorprendió). Lo venía mirando bastante, sé que los equipos del Piojo lo hacen bien, habíamos jugado un amistoso con ellos también en pretemporada. No me sorprendí, lo que pasa es que no estuvimos a la altura de lo que nosotros habíamos planificado y el rival lo hizo bien, no quiero sacarle mérito al rival”, señaló.

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Con esta derrota, Rayados sumó su cuarta caída del torneo, mientras que Atlante consiguió un triunfo después de casi dos meses sin ganar en Liga MX.

Matías Almeyda se reserva su opinión sobre el ascenso y descenso

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Otro de los temas que apareció durante la conferencia de prensa fue el debate sobre el regreso del ascenso y descenso al futbol mexicano.

Almeyda prefirió no fijar una postura sobre el tema debido a que, según explicó, desconoce el manejo y el trasfondo de la situación en México. Para el entrenador, la decisión corresponde a los directivos y no a los futbolistas o técnicos.

“Depende de cada país y cada liga. Evidentemente siempre que hay ascenso y descenso hay otras motivaciones, por eso siempre hay una segunda categoría en donde tengan posibilidad de ascender y el que hace mal las cosas de descender. Acá no sé el manejo real, entonces no puedo dar mi opinión”, explicó.

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El argentino también señaló que el futbol mexicano ha cambiado desde su salida y consideró que actualmente existe gente preparada dentro de los clubes para resolver este tipo de asuntos.

“Ha cambiado bastante desde que me fui, obviamente que hay un montón de gente preparada y todos los clubes tienen un montón de gente que pueden resolver esos temas que no podemos resolver entrenadores ni jugadores”, concluyó.