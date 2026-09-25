Qué revisar y limpiar en tu hogar este mes para recibir el otoño

El cambio de estación trae consigo tareas de mantenimiento que ayudan a mantener el hogar en buen estado durante los meses fríos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El otoño llegó a México este martes 22 de septiembre a las 18:06 horas, tiempo del centro del país, según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

Con el cambio de estación llegan también recomendaciones de universidades y organismos especializados sobre qué revisar en casa antes de que bajen las temperaturas.

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Entre las recomendaciones más prácticas destacan revisar techos y canaletas para evitar filtraciones antes de que terminen las lluvias, sellar puertas y ventanas para que no se cuelen insectos ni corrientes de aire frío, y limpiar el jardín para llegar a la primavera con menos trabajo pendiente.

Pequeños ajustes en puertas, ventanas y techos pueden marcar la diferencia en el confort del hogar durante el otoño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El otoño llegó, pero las lluvias en México no se van todavía

De acuerdo con la UNAM, el equinoccio ocurre cuando el sol se coloca justo sobre el ecuador celeste en su recorrido de norte a sur.

Ese momento hace que el día y la noche duren prácticamente lo mismo, unas 12 horas cada uno, antes de que las noches empiecen a ganar terreno.

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El fenómeno astronómico que marca el inicio del otoño ocurre que siempre entre el 22 y 23 de septiembre de cada año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, sin embargo, las lluvias no se van de inmediato con la llegada del otoño. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que septiembre y octubre siguen siendo los meses más activos de la temporada de ciclones tropicales, por lo que conviene revisar la casa antes de que se acumule más agua de la esperada.

Revisar el techo y las canaletas evita goteras dentro de casa

La Universidad de Georgia, a través de su programa de extensión, recomienda limpiar canaletas y bajantes de agua para que no se tapen con hojas y basura, sobre todo si hay árboles cerca de la casa.

También sugiere revisar que el agua de lluvia caiga lejos de la construcción y no se acumule junto a los cimientos.

Aunque el otoño ya inició, el territorio mexicano continúa bajo la influencia de lluvias y sistemas tropicales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Illinois añade que vale la pena revisar el techo para detectar tejas sueltas o dañadas, así como grietas alrededor o ductos de ventilación.

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Arreglar estos detalles antes de que lleguen más lluvias evita goteras dentro de la casa.

Grillos, cucarachas y aire frío se cuelan por marcos sin sellar

La Universidad de Illinois explica que revisar el sellado de puertas y ventanas es una de las tareas más sencillas y baratas del otoño.

Basta con pasar la mano cerca de los marcos para sentir si entra aire frío, y colocar cinta aislante o espuma en las zonas donde haya fugas.

El sellado adecuado también funciona como barrera contra la entrada de fauna urbana en los meses fríos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta recomendación también sirve para evitar que ingresen al hogar insectos como grillos y cucarachas. También deben revisarse rincones de la casa donde puedan esconderse insectos o roedores que buscan refugio del frío.

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La Universidad de Georgia recomienda además checar que puertas y ventanas abran y cierren bien, engrasar bisagras si es necesario.

El sellado adecuado también funciona como barrera contra la entrada de fauna urbana en los meses fríos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisar la secadora y el refrigerador evita accidentes y fugas

La Universidad de Illinois recomienda limpiar el filtro de pelusa de la lavadora y secadora después de cada uso y revisar una vez al año el ducto que saca el aire o el agua.

Cuando ese ducto se tapa, la pelusa de la secadora se calienta y puede encender fuego, así que es una revisión sencilla que evita accidentes.

Un electrodoméstico bien mantenido no solo dura más, también reduce riesgos dentro del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma universidad sugiere limpiar el refrigerador por dentro y por fuera, revisar que la puerta selle bien —si un billete se desliza fácil al cerrarla, hay que cambiar el empaque— y checar que las mangueras de la lavadora no tengan fugas ni grietas.

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La humedad en casa favorece la aparición de moho en otoño

La Universidad Estatal de Carolina del Norte, mediante su programa de extensión, explica que la humedad dentro de la casa es una de las principales causas de moho y malos olores en otoño.

Recomienda usar extractores en baño y cocina, ventilar los cuartos cuando el clima lo permita y lavar con regularidad sábanas y tapetes.

El control de la humedad no solo mejora el ambiente, también previene afectaciones respiratorias en los habitantes de la casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes no cuentan con extractores en baño o cocina, una alternativa es la ventilación cruzada, que consiste en abrir al mismo tiempo dos ventanas ubicadas en lados opuestos de la casa o del cuarto.

Esto crea una corriente de aire que entra por un lado y sale por el otro, lo que ayuda a sacar la humedad y renovar el aire sin necesidad de aparatos eléctricos ni productos costosos.

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Conviene hacerlo durante las horas del día con temperatura más agradable, evitando las horas de lluvia, y mantener las ventanas abiertas entre 10 y 15 minutos para que el intercambio de aire sea efectivo.

Alternativas económicas como la ventilación cruzada permiten mantener el aire renovado sin gastos adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpiar el jardín o terraza ahora evita más trabajo en primavera

La extensión de la Universidad Cornell recomienda quitar del jardín las plantas que ya se secaron con el calor del verano y cortar las hojas de las plantas que no sobreviven al frío.

Esta limpieza reduce la presencia de plagas y enfermedades que suelen esconderse entre restos de hojas y tallos secos durante los meses fríos.

Señala que octubre es un buen momento para arrancar la maleza, porque en esta época las raíces están más débiles y es más fácil eliminarla por completo.

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El otoño es considerado por especialistas en jardinería como la temporada ideal para preparar el terreno de cara a la primavera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hacerlo antes de que las plantas suelten semillas evita que la maleza se multiplique con fuerza en la próxima temporada de lluvias.

La misma universidad sugiere proteger con malla o plástico el tronco de los árboles jóvenes y cubrir con red los estanques o fuentes del jardín para que las hojas caídas no tapen la bomba de agua.

Los frentes fríos llegan a México entre octubre y noviembre

La Conagua estima que la temporada de frentes fríos en México va de septiembre a mayo, con picos de actividad en los primeros meses del invierno.

Por eso conviene aprovechar las semanas posteriores al equinoccio para terminar reparaciones exteriores, antes de que las temperaturas bajen de forma más marcada.

Conagua prevé que este otoño lleguen 48 sistemas frontales al país, dos menos que el promedio histórico de 50, aunque con temperaturas más cálidas de lo habitual en el centro y norte.

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La temporada de frentes fríos en México se extiende por varios meses, con variaciones según la región del país. (YouTube/@smnmexico-tiempo-y-clima)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también señala que la actividad ciclónica en el Pacífico mexicano se mantiene por encima del promedio durante este otoño, con entre 18 y 21 sistemas esperados.

Esto refuerza la importancia de revisar techos, canaletas y sellados de la casa antes de que terminen las lluvias fuertes de la temporada.