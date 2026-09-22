El truco de otoño para que la casa no huela a humedad

Ventilar la casa solo unos minutos puede marcar la diferencia en otoño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ventilar de forma intensa y breve es el truco de otoño para impedir que la casa acumule olor a humedad. Consiste en renovar el aire con ventanas abiertas de par en par, controlar el vapor de baños y cocinas y eliminar filtraciones o moho antes de que se extiendan.

La medida puede aplicarse en cualquier vivienda, con especial atención en hogares donde viven niños, mayores o personas con asma.

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La ventilación cruzada, el uso de extractores, el control de la humedad y la calefacción apagada durante esos minutos reducen el agua persistente que favorece la aparición de moho y sus olores.

La OMS considera el olor a moho una señal de humedad persistente

El olor a humedad no es solo una molestia doméstica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo identifica como uno de los signos que pueden revelar problemas de humedad y crecimiento microbiano dentro de un edificio.

La condensación en ventanas, las manchas en paredes o techos, las filtraciones y el olor a moho forman parte de las alertas que conviene investigar.

El problema puede permanecer oculto detrás de un armario, bajo una alfombra o en una zona fría de la vivienda.

Durante el otoño, el riesgo aumenta porque las temperaturas exteriores bajan, las superficies interiores se enfrían y las ventanas suelen permanecer cerradas durante más horas.

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El vapor producido al cocinar, ducharse o secar ropa dentro de casa queda atrapado con mayor facilidad.

Cuando ese aire cálido y húmedo entra en contacto con una pared fría, un cristal o una esquina mal aislada, se condensa. La repetición de ese proceso moja materiales como la pintura, el yeso, la madera o los textiles.

El moho puede crecer sobre esas superficies húmedas y liberar compuestos que generan el olor característico. Los ambientadores pueden ocultarlo de manera temporal, pero no eliminan la causa.

La condensación en ventanas, las manchas en paredes o techos, las filtraciones y el olor a moho forman parte de las alertas que conviene investigar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La EPA recomienda mantener la humedad interior por debajo del 60%

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) recomienda reducir la humedad interior a un rango de entre 30% y 60%.

El objetivo más cómodo para muchas viviendas se sitúa entre el 40% y el 50%, sobre todo en dormitorios y estancias de uso frecuente.

Un higrómetro permite comprobar si una habitación está acumulando demasiada humedad. Este aparato puede resultar útil en baños, cocinas, dormitorios donde se seca ropa y sótanos, que suelen concentrar los problemas.

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Una lectura elevada después de una ducha o mientras se cocina indica que el vapor necesita una salida. En esos casos, abrir una ventana o activar un extractor ayuda a evitar que el agua se deposite en paredes y cristales.

La humedad elevada también favorece a los ácaros del polvo. Estos organismos se acumulan con facilidad en colchones, alfombras y tapicerías cuando el aire se mantiene húmedo durante periodos prolongados.

El control del aire interior no exige mantener las ventanas entreabiertas todo el día. Esa práctica puede enfriar muros y muebles sin renovar el ambiente de manera eficaz.

La ventilación cruzada de cinco a diez minutos reduce la condensación

La medida práctica consiste en abrir por completo ventanas opuestas durante cinco a diez minutos, dos veces al día. Esta ventilación cruzada crea una corriente que reemplaza con rapidez el aire húmedo del interior.

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La rutina puede realizarse por la mañana, después de las primeras duchas y del desayuno, y por la tarde o la noche, una vez terminada la preparación de la cena y el uso del baño. Si no hay ventanas enfrentadas, abrir varias estancias y las puertas interiores puede mejorar la circulación.

Antes de ventilar, conviene apagar o bajar la calefacción. Al cerrar las ventanas, el sistema puede volver a encenderse. De ese modo se evita gastar energía mientras entra aire exterior y se reduce el enfriamiento prolongado de las superficies.

La diferencia está en que las paredes, los suelos y los muebles conservan parte del calor acumulado. Una apertura breve permite renovar el aire sin que esos elementos se enfríen como ocurriría con una ventana apenas abierta durante horas.

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La ventilación adquiere más importancia después de cocinar, ducharse o lavar con agua caliente. Son actividades que liberan grandes cantidades de vapor en pocos minutos.

La medida práctica consiste en abrir por completo ventanas opuestas durante cinco a diez minutos, dos veces al día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los extractores de baño y cocina deben expulsar el vapor al exterior

Los extractores son una barrera directa contra la humedad en las habitaciones donde se genera más vapor.

La EPA aconseja comprobar que expulsen el aire hacia el exterior y no hacia un ático u otro espacio cerrado.

En el baño, la puerta debe permanecer cerrada durante la ducha para evitar que el vapor llegue a dormitorios o pasillos más fríos. El extractor puede mantenerse encendido entre 20 y 30 minutos después de terminar.

La cocina requiere una estrategia similar. Cubrir las ollas mientras hierven y usar el extractor limita la cantidad de vapor que se dispersa por la vivienda.

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También conviene evitar secar ropa sobre radiadores o tenderla sin ventilación. Si no existe otra alternativa, es preferible concentrarla en una habitación ventilada, con la puerta cerrada y una ventana abierta durante el tiempo necesario.

Los armarios y los muebles pegados a muros exteriores necesitan cierta circulación de aire. Separarlos ligeramente de la pared y abrir sus puertas de forma periódica ayuda a detectar humedad antes de que aparezcan manchas.

La calefacción estable y el aislamiento evitan superficies frías

La calefacción también influye en la aparición de condensación. Las guías sanitarias británicas recomiendan mantener una temperatura de fondo estable en los meses fríos, en lugar de alternar largos periodos de frío con ráfagas de calor.

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Como referencia, una vivienda puede mantenerse cerca de 18 °C. Los hogares con niños pequeños, mayores o personas vulnerables al frío pueden requerir hasta 21 °C.

El objetivo no es calentar en exceso, sino impedir que paredes, techos y ventanas alcancen temperaturas donde el vapor interior se convierta en agua. Los puntos más fríos suelen estar en muros exteriores, esquinas, ventanas antiguas y zonas próximas a sótanos.

El doble acristalamiento, el aislamiento de cubiertas y paredes y la corrección de puentes térmicos reducen ese riesgo. Estas obras no reemplazan la ventilación, pero disminuyen la posibilidad de que el agua se condense en los materiales.

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La humedad persistente no siempre procede de las rutinas de quienes viven en la vivienda. Una gotera, una tubería rota, una cubierta dañada o una pared sin impermeabilización pueden mantener húmeda una estructura incluso cuando se ventila bien.

Los extractores son una barrera directa contra la humedad en las habitaciones donde se genera más vapor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La EPA aconseja secar los materiales mojados en 24 a 48 horas

Tras una filtración, una fuga o una inundación, el tiempo de reacción es decisivo.

La EPA aconseja secar objetos y superficies afectadas en un plazo de 24 a 48 horas para reducir las posibilidades de crecimiento de moho.

Las alfombras, los cartones, los textiles y algunos revestimientos absorben agua con facilidad. Si quedan enmohecidos y no es posible limpiarlos a fondo, pueden requerir sustitución.

Las superficies duras pueden limpiarse con agua y detergente, siempre que después se sequen por completo. Durante la tarea es recomendable usar guantes, mascarilla y mantener una buena ventilación.

La lejía no debe mezclarse nunca con productos que contengan amoníaco. Esa combinación puede producir gases tóxicos.

Las personas con asma, alergias respiratorias o sensibilidad al moho deberían evitar limpiar zonas amplias afectadas.

Cuando el área dañada supera aproximadamente un metro cuadrado, el moho reaparece pese a las medidas domésticas o hay aguas residuales implicadas, resulta prudente recurrir a profesionales.

En esos casos, el problema puede afectar materiales ocultos o la estructura del edificio.

La OMS vincula los edificios húmedos con riesgos respiratorios

La OMS señala que quienes viven o trabajan en edificios con humedad y moho tienen un riesgo mayor de sufrir síntomas respiratorios, infecciones y empeoramiento del asma.

La exposición preocupa especialmente en menores, mayores y personas con enfermedades respiratorias previas.

Las esporas y otros contaminantes asociados a los ambientes húmedos pueden provocar tos, sibilancias, irritación de ojos, congestión nasal y reacciones alérgicas. El problema no debe normalizarse solo porque las manchas todavía sean pequeñas.

Recomendaciones para controlar la humedad en la vivienda durante el otoño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención comienza con una inspección sencilla de la vivienda: revisar ventanas con condensación, esquinas oscurecidas, techos con marcas de agua, tuberías, armarios y sótanos. Cualquier olor persistente merece una revisión.

El truco de otoño funciona cuando combina hábitos diarios y reparaciones.

Ventilar pocos minutos con intensidad, evacuar el vapor de baños y cocinas, medir la humedad, mantener las superficies secas y actuar ante las filtraciones elimina la condición que permite que el olor vuelva.