“Contigo Sí”, la canción que inmortalizó el romance de Yahir y Nadia en La Academia

El cantante reconoció en La Casa de los Famosos México que la cercanía con su excompañera nació de un ejercicio de actuación asignado por la producción de La Academia en 2002. (Foto: Instagram/@laacademiatv)

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Yahir confesó dentro de La Casa de los Famosos México 2026 que mantuvo un romance con su excompañera Nadia durante la primera generación de La Academia en 2002. El cantante explicó que decidió frenar la relación porque ella era “muy joven, inocente y nueva en el amor” y él no quería lastimarla.

Según relató Yahir en una entrevista, los maestros de actuación del programa asignaban parejas de manera casi arbitraria para ejercicios que incluían besos y escenas de proximidad física. Él habría preferido trabajar con su compañero Víctor García, pero la producción lo emparejó con Nadia.

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La repetición de esos ensayos en la convivencia diaria de la casa generó una atracción que, en palabras del cantante, hizo que “naciera algo lindo”. Yahir fue explícito al señalar que el programa “quería carnita”, es decir, contenido emocional que mantuviera el interés del público semana a semana.

“Contigo Sí” se convirtió en el símbolo musical de esa historia

La primera generación de La Academia tuvo a personajes como Toñita, Víctor García y Yahir (Foto: Twitter @Somos1G)

El cuarto concierto del reality incluyó una interpretación conjunta de “Es por ti”, que el público percibió como reflejo de una cercanía que iba más allá del escenario. Con el paso de los años, “Contigo Sí” se consolidó como la canción que la audiencia asoció de manera directa con el romance de ambos cantantes.

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En julio de 2022, durante La Academia 20 años, Yahir y Nadia interpretaron juntos ese tema por primera vez en dos décadas. La presentación, conducida por Vanessa Claudio, revivió uno de los romances más recordados de la historia del reality de TV Azteca.

“Hubo una química con Nadia, pero yo me di cuenta muy rápido de que Nadia era una niña inocente, nueva en el rollo del amor, o sea, que no quería lastimarla y no quería que luego fuera peor. Yo tampoco quería traicionar a la persona con la que había estado”, contó Yahir antes de aquella presentación de 2022.

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El cantante ingresó a La Academia con una relación sentimental establecida fuera del programa. La imposibilidad de comunicarse con el exterior durante el encierro le impidió aclarar su situación sentimental mientras el romance con Nadia se desarrollaba.

Veinte años después de aquel romance, ambos cantantes revivieron su historia con una interpretación conjunta de Contigo Sí durante La Academia 20 años. (Foto: Instagram/@laacademiatv)

“Decidí hablar con Nadia honestamente como un caballero, como un hombre que soy y decirle que eso podía salir mal. Entonces dije: ‘Más vale que lo haga y lo hice’. Creo que tomé una buena decisión”, expresó el sonorense sobre el momento en que puso fin a la cercanía con su compañera.

Nadia aclaró quién dio el primer paso en la relación

“Yahir siempre fue un caballero conmigo y lo que vivimos fue muy tierno así como muy real, también con sus dramas y sus sinsabores y todo y fue parte también de lo que la gente vivió con nosotros. Pero el primero que robó un beso ahí fue él”, agregó Nadia en 2022.

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La cantante también corrigió la versión que circulaba sobre quién se enamoró primero. “Él se enamoró de mí. ¡Yahir se enamoró de mí! A ver, a ver, aclaremos este punto [...] La verdad es que surgieron tantas cosas, para vivir dentro de la casa de La Academia una semana es como un mes de vida porque estás viviendo muchas cosas al mismo tiempo, lloras, tienes alegrías, te enojas, todo en una semana”, señaló.

El vínculo entre los dos académicos de la primera generación se mantiene como uno de los romances más recordados de los realities musicales en México. (Foto: archivo)

La noche de la final, al salir del Auditorio Nacional, Yahir habló por teléfono con su novia de entonces, le explicó lo ocurrido con Nadia y terminó la relación. Con la cantante quedó un afecto que ambos han expresado con palabras de cariño y admiración mutua a lo largo de los años.

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Nadia, por su parte, ha calificado lo vivido como un romance tierno dentro del contexto del reality y aclaró que nunca fue una relación formal ni tuvo continuidad después del programa. La cantante construyó luego una carrera sólida en la música ranchera y regional mexicana, con más de diez producciones discográficas y una nominación al Grammy Latino en 2008 por su disco A puro dolor.