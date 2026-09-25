México

Stray Kids en el Estadio GNP Seguros: horarios y objetos permitidos y prohibidos para el STRAYCITY

El show estelar comenzará a las 21:30 horas

El STRAYCITY incluye a RENEE, Andrés Obregón y NEXZ como los artistas invitados de Stray Kids. (Infobae)
El STRAYCITY incluye a RENEE, Andrés Obregón y NEXZ como los artistas invitados de Stray Kids. (Infobae)
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Stray Kids tiene programadas dos fechas en Ciudad de México, el 25 y 26 de septiembre, con su festival STRAYCITY en el Estadio GNP Seguros.

Este jueves, OCESA K-pop, organizador del evento, publicó el reglamento oficial de acceso, con horarios estimados por artista, mapas de estacionamiento y servicios, y la lista completa de objetos permitidos y prohibidos dentro del recinto.

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Los horarios para asistentes VIP

Horarios VIP (Instagram: ocesa_kpop)
Horarios VIP (Instagram: ocesa_kpop)

Quienes cuenten con paquete VIP tienen un cronograma distinto al del público general, con tres momentos clave antes del inicio del show.

El check-in para este grupo opera de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde.

La compra de mercancía exclusiva para VIP arranca a las 12:00 del mediodía, en el mismo horario en que abre el check-in.

Las puertas VIP abren a las 3:00 de la tarde, una hora antes que el acceso general, lo que da a este sector del público tiempo adicional para ubicarse antes de que arranquen las presentaciones.

Cómo se dividen los accesos por sección

Mapa de accesos. (Instagram: ocesa_kpop)
Mapa de accesos. (Instagram: ocesa_kpop)

El ingreso al estadio no es uniforme: cada puerta corresponde a una zona específica del recinto.

  • La Puerta 6 y la Puerta 15 son las únicas que permiten el acceso a todas las secciones del estadio, sin restricción de zona.
  • El acceso A y el acceso G están reservados para las zonas platino.
  • Los accesos B, E y F corresponden a las secciones GNP, naranja y verde.
  • El acceso D funciona de manera exclusiva para la sección general B.

Zonas exclusivas para paquetes de mayor categoría

Para quienes adquirieron paquetes VIP de mayor nivel, existen dos puntos de referencia adicionales dentro del trazado del estadio.

El Pit Lane concentra el acceso a Box Diamante y Box Oro en las secciones nones, y ahí mismo se ubica el punto de check-in exclusivo para paquetes VIP.

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El Heineken Garden Lounge es otro punto de referencia dentro del recinto, ubicado cerca de las secciones pares del estadio.

¿A qué hora empieza el festival?

Horarios. (Instagram: ocesa_kpop)
Horarios. (Instagram: ocesa_kpop)

Las puertas del estadio abrirán a las 4:00 de la tarde, según el cronograma difundido para ambas fechas.

El primer acto en subir al escenario será RENEE, a las 6:45 p.m., seguido de NEXZ a las 7:35 p.m. y Andrés Obregón a las 8:45 p.m.

Stray Kids cerrará el show a las 9:30 p.m., aunque la organización aclara que estos horarios son estimados y están sujetos a modificaciones.

Se estima que el show de Stray Kids dure alrededor de una hora con 40 minutos.

Dónde estacionarse y qué transporte usar para llegar

Mapa de estacionamientos. (Instagram: ocesa_kpop)
Mapa de estacionamientos. (Instagram: ocesa_kpop)

El Estacionamiento General se ubica en la puerta 15 y en las puertas 2 y 3 del Palacio de los Deportes. El Estacionamiento VIP está en la puerta 7, mientras que el Estacionamiento Preferente y el servicio de Ticketeride se encuentran ambos en la puerta 15.

Para quienes prefieran transporte público, el mapa oficial del evento marca como referencias cercanas las estaciones de metro Ciudad Deportiva, Velódromo y Puebla, además de las estaciones de Metrobús Goma, Iztacalco, Upiicsa y Rodeo, todas alrededor del perímetro del inmueble.

Dentro del recinto, la organización distribuyó puntos de hidratación, baños, servicio médico y ambulancias en distintos tramos del estadio, junto con puntos de venta de mercancía oficial y señalización de “mapas de acceso” como referencia física para ubicar la entrada correspondiente a cada sección.

Qué objetos sí puedes ingresar al Estadio GNP Seguros

El reglamento autoriza una lista amplia de artículos, siempre dentro de las medidas establecidas:

  • Lightstick oficial con baterías
  • Baterías extra para el lightstick
  • Peluches
  • Llaveros
  • Tubos para pósters
  • Bolsas o mochilas de un solo compartimento, máximo 30 por 30 centímetros
  • Cangureras, máximo 11 por 16 centímetros
  • Bolsas de mano pequeñas con o sin correa, máximo 11 por 16 centímetros
  • Banners, máximo 33 por 13 centímetros
  • Cartulinas, máximo 22 por 28 centímetros
  • Banderas sin asta, máximo un metro
  • Celulares y cargadores o pilas portátiles
  • Lentes de sol y sombreros
  • Tapones para oído
  • Pomada de labios y lipgloss cerrado
  • Maquillaje en polvo
  • Bloqueador solar en crema
  • Tampones o toallas sanitarias en empaque cerrado
  • Paquetes de chicles cerrados
  • Cámaras no profesionales (desechables o Polaroid), con lentes de máximo 15 centímetros de longitud
  • Desinfectante de manos, hasta 60 mililitros
  • Medicamentos vigentes recetados por un médico, con receta y nombre coincidente a la identificación del asistente

Los objetos y bolsas que la organización prohíbe

El reglamento excluye de forma explícita las siguientes bolsas:

  • Mochilas
  • Bolsa tipo “del diario”
  • Fundas de cámara
  • Tote bags grandes
  • Bolsas de malla o mesh
  • Cualquier bolsa o mochila mayor a 30 por 30 centímetros
  • Entre los objetos prohibidos dentro del recinto figuran:
  • Sustancias ilegales
  • Cualquier tipo de arma, incluidas navajas, gas pimienta y pirotecnia
  • Encendedores
  • Cigarros electrónicos
  • Líquidos para vaporizadores
  • Vasos de vidrio, latas y hieleras
  • Comida o bebidas externas, en especial bebidas alcohólicas
  • Cámaras profesionales, tripiés, monopiés, GoPros y “selfie sticks”
  • Cámaras DSLR o con lentes mayores a seis pulgadas, fijos o desmontables
  • Grabación de audio profesional
  • Transmisión en vivo del evento con dispositivos distintos al celular personal
  • Perfumes y aerosoles
  • Desodorantes
  • Maquillaje líquido
  • Gotas para los ojos
  • Sombrillas y paraguas
  • Casas de campaña, sillas y cobijas

El reglamento cierra con una advertencia general: cualquier objeto considerado peligroso o que no cumpla con las medidas de seguridad quedará fuera, y todos los asistentes están sujetos a una revisión física antes de ingresar al festival.

Las reglas de conducta dentro del recinto

Una adolescente murió antes de ingresar al show de Stray Kids (DF Entertainment)
Una adolescente murió antes de ingresar al show de Stray Kids (DF Entertainment)

Una vez que el personal escanee el boleto del asistente, no será posible reingresar al estadio bajo ninguna circunstancia.

Tampoco se permite acampar fuera del recinto, sin importar la anticipación con la que alguien llegue, ni apartar lugar a otra persona si se llega antes que el resto del público.

La organización prohíbe además la venta de cualquier producto sin licencia autorizada dentro de las inmediaciones del evento, así como el consumo de bebidas alcohólicas en las áreas de estacionamiento.

El ingreso queda restringido para cualquier persona que se presente en estado de ebriedad o bajo el efecto de algún estupefaciente.

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