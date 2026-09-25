México

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 25 de septiembre

La presidenta informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá a preguntas de la prensa mexicana

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Se espera que este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum de más detalles sobre su encuentro con su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, quienes mantuvieron una reunión el pasado 24 de septiembre en Palacio Nacional.

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