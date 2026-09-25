EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 25 de septiembre

Se espera que este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum de más detalles sobre su encuentro con su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, quienes mantuvieron una reunión el pasado 24 de septiembre en Palacio Nacional.
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