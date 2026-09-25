Moody´s Ratings considera que existe una alta probabilidad de que desaparezca el T-MEC

La agencia Moody's Ratings no descartó que un futuro desaparezca el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La agencia Moody’s Ratings consideró que existe una alta probabilidad de que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) desaparezca próximamente.

Durante su participación en el Inside Latam: México 2026, Renzo Merino, analista soberano de Moody’s, sostuvo que existe una posibilidad de que se ponga fin al T-MEC, considerado uno de los acuerdos comerciales más importantes del mundo.

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Moody’s Ratings ve viable que desaparezca el T-MEC, pero no el comercio en América del Norte

Desde el punto de vista de Merino, la “muerte” del tratado, al menos como se conoce actualmente, no necesariamente marcaría el fin del comercio en América del Norte.

Además, el analista de Moody’s ve una alta probabilidad de que en caso de desaparecer el T-MEC llegue otro acuerdo comercial a ocupar su lugar.

“Podría ser el mejor acuerdo del mundo hecho en la historia de la humanidad (...) pero esto no significa que siga”, dijo durante la mesa “Dinámica del crecimiento soberano: ¿qué está limitando la expansión económica?“.

Integración entre México y Estados Unidos no frena el comercio

De acuerdo con Merino, México y Estados Unidos ya están demasiado integrados como para creer que el fin del tratado rompería, de un día para el otro, la relación comercial entre ambos países.

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Cabe recordar que la integración va desde las personas hasta la manufactura, donde las cadenas de producción cruzan las fronteras y hacen que lo generado de un lado dependa, en distintos sectores, de lo que ocurre del otro.

Mientras tanto, en un foro aparte, Adrián Garza, senior vice president, credit strategy de Moody’s Ratings, expresó que el escenario es que México continuará teniendo acceso preferencial; no obstante, habrá acceso complicado en algunos sectores.

En su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria fija como línea roja que las decisiones nacionales no se pongan en la mesa con Washington, mientras continúan las conversaciones comerciales sobre el acuerdo norteamericano

Moody´s pone condiciones para cambiar la perspectiva crediticia y calificación de México

Bloomberg publicó que Moody´s Ratings prevé monitorear, durante 2027, la capacidad de manejo fiscal de México y el ritmo de la consolidación antes de cambiar la perspectiva crediticia y su calificación.

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Lo anterior, fue revelado por Renzo Merino, quien también reconoció que la agencia está interesada en conocer las medidas concretas que el gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, implementará durante los próximos 12 a 18 meses para asegurarse de que haya una caída sostenida y no lenta del déficit fiscal y la deuda pública se estabilice.

Aún hay tiempo para hacer cambios

Merino dijo que, si las cuentas fiscales y la deuda pública se continúan moviendo en un camino de deterioro, eso traería consecuencias sobre la fortaleza fiscal del gobierno de México, al tiempo que sería un indicativo de que algo ha cambiado estructuralmente en cuanto a la capacidad del manejo fiscal en el país.

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Sin embargo, el directivo consideró que nuestro país todavía no está en esa posición, por lo que aún puede hacer cambios.

“Es algo que vamos a estár monitoreando este año y el próximo, y lo que nos indique para la senda de la consolidación fiscal más allá de 2027”, explicó durante el Inside Latam: México 2026.

Bajan calificación crediticia de México

Moody’s rebajó la calificación crediticia de México, de Baa2 a Baa3, y modificó la perspectiva de la nota soberana, que pasó de negativa a estable. El cambio ocurrió este 20 de mayo de 2026 y dejó al país a un escalón de distancia de perder el grado de inversión.

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La agencia atribuyó la rebaja a un debilitamiento de la solidez fiscal que se aceleró en 2024 y que, según sus proyecciones, persiste. Señaló, además, la limitada capacidad del gobierno para estabilizar la deuda pública en un entorno de bajo crecimiento.

Merino dijo que el gobierno mexicano presentó un Paquete Económico 2027 en el que el déficit fiscal bajará más lento y con una deuda pública que seguirá subiendo; no obstante, dichos supuestos son “más realistas” tanto para este año como para el próximo y están alineados con el escenario base que Moody’s consideró en mayo para rebajar la calificación.

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“(El Paquete Económico 2027) No fue una sorpresa negativa ni positiva, sino más bien una visión más alineada con los supuestos que ya traíamos”, mencionó Merino.

No hay margen para estabilizar la carga de la deuda

Por otro lado, Renzo Merino anticipó que la agencia revisará al alza sus pronósticos de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) de México para este año y el próximo, pero advirtió que ni así alcanzará para estabilizar la carga de la deuda.

En este aspecto, el analista soberano de la agencia reveló que la expectativa de crecimiento para México podría subir del 1 por ciento que tienen hoy al 1.5 por ciento para este año y de 1.5 por ciento a 1.8 por ciento para el próximo.

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Sin embargo, Merino resaltó que se requiere consistencia en un crecimiento superior al 2 por ciento para lograr una consolidación fiscal que ponga a la deuda en una trayectoria a la baja, o para cerrar las brechas sociales de educación, infraestructura y salud que prevalecen en México.

Panorama complicado para México, no solo por los problemas internos, también por toda la incertidumbre a nivel internacional, a eso hay que sumarle, que Moody´s no descarta que el T-MEC llegue a su fin.