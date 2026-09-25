Partidos y consejeros cuestionan la imparcialidad del INE: Taddei advierte que intentos por desacreditarlo serán fallidos

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La sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de este jueves estuvo marcada por cuestionamientos de representantes del PRI y Somos hacia la presidencia del organismo, principalmente por la decisión de realizar la reunión de manera virtual y por señalamientos relacionados con la comunicación entre los partidos y las autoridades electorales.

Las críticas fueron respondidas por la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, quien rechazó que exista falta de diálogo con las fuerzas políticas y sostuvo que la institución mantiene la capacidad necesaria para enfrentar el Proceso Electoral Federal 2026-2027.

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PRI y Somos cuestionan a Taddei por sesión virtual del INE

El reclamo comenzó cuando el representante del PRI, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, acudió a la sede del INE y mostró que el salón de sesiones, conocido como la “Herradura de la Democracia”, permanecía cerrado mientras la sesión se desarrollaba a distancia.

El priista cuestionó que una reunión del Consejo General no se realizara de manera presencial y sostuvo que no existían razones para mantener ese formato.

Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla cuestionó que el INE realizara la sesión de manera virtual. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Emilio Suárez Licona, también representante del PRI, pidió que se trabajara con normalidad y propuso un receso para que los consejeros acudieran al salón y pudieran discutir los asuntos de manera presencial.

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Marco Baños, representante de Somos, se sumó a los cuestionamientos. Recordó que las sesiones virtuales comenzaron a utilizarse durante la pandemia y consideró que actualmente debería existir una relación distinta entre los partidos y la presidencia del organismo.

De acuerdo con los señalamientos expuestos durante la sesión, las principales inconformidades fueron:

La decisión de realizar la sesión exclusivamente de manera virtual .

La falta de comunicación que, según Somos, existe con la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva .

La forma en que fueron agrupadas diversas solicitudes de información del partido.

El acceso de personas vinculadas con Somos a las instalaciones del INE.

Los cuestionamientos sobre renuncias y otros asuntos relacionados con la operación del organismo.

Somos reclama falta de diálogo y atención a sus solicitudes

Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla cuestionó que el INE realizara la sesión de manera virtual. Crédito: X/ @SomosMxMexico

Baños señaló que el 17 de septiembre Somos solicitó siete informes a la Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva del INE sobre distintos temas, entre ellos renuncias, auditorías, procesos de remoción de consejerías locales, una supuesta filtración del padrón a otros partidos y la regulación de procesos internos y propaganda partidista.

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El representante cuestionó que las solicitudes fueran concentradas en un solo documento y punto del orden del día, sin que el partido hubiera tenido comunicación previa con las áreas correspondientes.

Baños sostuvo que el partido busca una relación basada en el respeto a las facultades constitucionales y legales de las representaciones partidistas. También pidió una mayor comunicación con la Presidencia, la Secretaría Ejecutiva y las consejerías electorales.

En ese contexto, consideró necesario superar las diferencias en la comunicación al inicio de un proceso electoral.

Taddei rechaza falta de diálogo con partidos políticos

Ante los señalamientos, Guadalupe Taddei aseguró que la Presidencia del INE mantiene abiertas sus puertas para las representaciones partidistas y negó que exista un trato diferenciado.

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Taddei asegura que la Presidencia del INE mantiene abiertas sus puertas a los partidos. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La consejera presidenta afirmó que las solicitudes de los partidos reciben el mismo tratamiento y sostuvo que no acepta los señalamientos sobre un supuesto cierre de la Presidencia al diálogo.

El consejero Uuc-kib Espadas también intervino en la discusión y señaló que los partidos tienen derecho a ejercer plenamente sus atribuciones dentro del Consejo General, aunque cuestionó la forma en que se plantearon las críticas.

La discusión incluyó además intercambios entre representantes del PRI y Morena, con acusaciones y respuestas de carácter personal, por lo que Taddei intervino para intentar ordenar las participaciones.

Sobre el formato de las sesiones, la presidenta del INE recordó que el reglamento contempla reuniones presenciales, virtuales e híbridas, y planteó mantener el diálogo para definir la modalidad de las siguientes reuniones.

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Taddei defiende capacidad del INE rumbo a las elecciones de 2027

Durante la sesión, Taddei también respondió a los cuestionamientos relacionados con la capacidad profesional del organismo y las 836 renuncias señaladas durante la discusión.

Taddei asegura que el INE mantiene su capacidad profesional rumbo a 2027. EFE/ Mario Guzmán

La consejera presidenta sostuvo que esas salidas no significan que el INE haya perdido su experiencia profesional ni que esté en riesgo su capacidad institucional. Destacó, además, el trabajo del Servicio Profesional Electoral Nacional y la estructura con la que cuenta el organismo para organizar el próximo proceso electoral.

Taddei afirmó que el INE se encuentra “listo, fuerte y sólido” para enfrentar el proceso electoral federal 2026-2027, al que calificó como complejo por el contexto político, social y económico del país.

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También destacó la participación de las comisiones, grupos de trabajo y órganos locales y distritales, al señalar que existe colegialidad en distintas áreas de la institución.

La presidenta del INE sostuvo que la confianza en el organismo proviene de la ciudadanía y de quienes acuden a sus módulos, así como de las representaciones partidistas que presentan quejas, denuncias e impugnaciones.

“La confianza no se destruye” por críticas, afirma la presidenta del INE

Taddei asegura que las críticas no afectan la confianza en el INE. (Foto: redes sociales)

En medio de los cuestionamientos, Taddei defendió la actuación institucional del organismo y aseguró que los señalamientos no modificarán su capacidad para cumplir con sus responsabilidades.

“La confianza no se destruye hacia el Instituto Nacional Electoral por discursos que no se sostienen”, afirmó.

La consejera presidenta agregó que el INE deberá entregar cuentas al concluir el proceso electoral, como, dijo, lo ha hecho históricamente.

También rechazó que la institución responda a una fuerza política, a intereses económicos o a grupos extranjeros. Señaló que el organismo tiene como referencia el marco constitucional, la legislación secundaria y su reglamentación interna.

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De cara al Proceso Electoral Federal 2026-2027, Taddei reiteró que la Presidencia del INE permanecerá disponible para las fuerzas políticas y aseguró que existe disposición para atender las solicitudes que formulen sus representaciones.