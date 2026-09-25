Manelyk González se quiebra en La Granja VIP 2 al recordar un abuso sexual durante su infancia

Manelyk González compartió que sufrió un abuso sexual en su infancia (Captura de pantalla )

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La influencer Manelyk González reveló que sufrió un abuso sexual durante su infancia y detalló el impacto psicológico que el evento tuvo en su vida adulta durante una transmisión de La Granja VIP.

La participante explicó que mantuvo el suceso bloqueado en su memoria durante años y que la reaparición del recuerdo desencadenó problemas de salud mental.

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En sus declaraciones ante las cámaras del programa, Manelyk explicó que el proceso de asimilación resultó complejo debido a los sentimientos de culpa que experimentó al rememorar lo ocurrido.

Durante la dinámica grupal en La Granja Vip, Manelyk explicó que el evento traumático permaneció fuera de su consciencia hasta que un hecho posterior le hizo recordar el abuso sexual que sufrió cuando era pequeña.

La empresaria e influencer reconoció que durante mucho tiempo sintió vergüenza de abordar el tema de manera pública por considerar de forma equivocada que ella tenía la responsabilidad de los hechos ocurridos en su niñez.

“A mí me hicieron recordar un abuso sexual que tuve pequeña y yo por algo lo tenía bloqueado”, declaró la participante durante la emisión del reality show.

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La modelo mexicana detalló que el sentimiento de pena le impidió buscar ayuda inmediata y hablar del tema abiertamente con personas cercanas durante la etapa previa a su proceso de recuperación.

El momento en que recordó el suceso provocó un colapso en su percepción personal y en su estabilidad emocional. (Captura de pantalla )

La reaparición del recuerdo provocó episodios de ansiedad y depresión

La participante de La Granja VIP señaló que el momento en que recordó el suceso provocó un colapso en su percepción personal y en su estabilidad emocional, afectando la seguridad que proyectaba en sus actividades diarias.

González afirmó que antes de afrontar este recuerdo se consideraba una persona con alta autoestima, pero la reaparición del evento traumático alteró por completo la valoración que tenía de sí misma.

“Me vino ansiedad, me vino depresión. Yo me sentía la más perra, la más segura”, expuso la celebridad al describir la alteración psicológica que experimentó tras rememorar el abuso.

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La integrante del programa relató que tras la reaparición del trauma comenzó a sentirse insegura, culpable e incómoda con su apariencia física, lo que derivó en constantes cuestionamientos sobre su propia identidad.

González explicó que en una primera instancia culpó de sus problemas de salud mental a la persona que la hizo recordar el episodio, debido al impacto que tuvo romper el bloqueo de la memoria.

La reaparición del evento traumático alteró por completo la valoración que tenía de sí misma. (FB: manelyk_oficial)

El trauma afectó sus relaciones afectivas y su vida de pareja

Manelyk explicó que la falta de procesamiento del abuso modificó la manera en que se vinculaba con los hombres, estableciendo barreras emocionales para protegerse del entorno.

La participante afirmó que durante varios años utilizó una postura de dureza como un mecanismo de defensa para ocultar las vulnerabilidades internas causadas por la agresión sufrida en la infancia.

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“Era una barrera que yo me ponía y que utilizaba los hombres, porque en realidad buscaba a la persona que me hizo daño”, sostuvo la celebridad durante la dinámica del programa.

González señaló que la reaparición del trauma ocurrió mientras mantenía una relación sentimental, lo que provocó fracturas severas en la convivencia diaria con su pareja de aquel momento.

La influencer mexicana explicó que el recuerdo del abuso interfería de manera directa en su vida íntima, provocando un rechazo hacia el contacto físico debido a la asociación constante con la agresión del pasado.

“Mi relación se fue al cul*, porque yo ya no quería cog*r con él, porque yo me sentía mal, porque todo el tiempo que yo iba a tener relaciones con él me acordaba como que de lo que me habían hecho”, detalló la participante.

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La participante afirmó que durante varios años utilizó una postura de dureza como un mecanismo de defensa. - crédito Canal RCN

El proceso de recuperación incluyó apoyo espiritual y desapego material

La integrante de La Granja VIP declaró que el punto de inflexión en su proceso de sanación ocurrió cuando comprendió que no tenía ninguna responsabilidad en la agresión que sufrió cuando era pequeña.

González explicó que la recuperación requería un trabajo interno individual, por lo que decidió enfocarse en el fortalecimiento de su bienestar emocional y en el desarrollo de su dimensión espiritual.

“Me acerqué muchísimo a Dios como para salir de todo eso que me estaba pasando”, afirmó Manelyk sobre la estrategia que utilizó para superar la crisis depresiva y la ansiedad.

Manelyk explicó que la recuperación requería un trabajo interno. - crédito @manelyk_oficial/Instagram

La celebridad mexicana indicó que el proceso la llevó a reevaluar sus prioridades personales y a restar importancia a los aspectos materiales que antes consideraba centrales en su vida cotidiana.

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La participante señaló que el dinero, las propiedades y los vehículos de lujo resultaron insuficientes para resolver los conflictos emocionales que mantenía en su interior.

González concluyó su intervención en el programa asegurando que logró liberarse de las ataduras emocionales del pasado, estableciendo una relación de respeto y amor propio que le permite mantener un equilibrio integral.