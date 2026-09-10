México entra de lleno al proceso electoral 2026-2027: así llegan los partidos políticos rumbo a los comicios

El Proceso Electoral rumbo a los comicios de 2027 ya inició, en éste se elegirán 17 gubernaturas, diputaciones federales y miles de cargos locales. (Foto: CUARTOSCURO.COM)

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Este 10 de septiembre de 2026, arranca oficialmente el Proceso Electoral Federal (PEF) 2026-2027, entre los cargos que se disputarán se encuentran 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y más de 19 mil cargos locales en el país.

Pese a que el Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio a los trabajos de organización que llevarán a la realización de los comicios el próximo 6 de junio de 2027, esto no significa que las campañas electorales ya se puedan desarrollar.

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Con la ceremonia cívica realizada en las instalaciones del instituto electoral se da banderazo al PEF 2026-2027, por lo que se realizarán 505 actividades a cargo del INE, planeación, organización, coordinación, capacitación, insaculación, registro y verificación.

Un día antes del arranque, la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, presentó su renuncia irrevocable al cargo. Su salida fue por motivos de salud, según dijo, por lo que la decisión busca procurar “un sano equilibrio”, sobre todo por la exigencia que requerirán las labores electorales en un puesto clave del INE.

Claudia Arlett Espino dejó el cargo como secretaria ejecutiva del INE un día antes del inicio del proceso electoral 2027.

Estas son las fechas clave del Proceso Electoral 2026-2027

El Proceso Electoral Federal 2026-2027 contempla una serie de etapas que comenzarán en septiembre de 2026 y culminarán con la Jornada Electoral del 6 de junio de 2027. El calendario del instituto encabezado por Guadalupe Taddei Zavala, establece las siguientes fechas como puntos centrales del proceso:

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10 de septiembre de 2026: inicia formalmente el Proceso Electoral Federal, además de comenzar la observación electoral y el registro de visitantes extranjeros.

30 de septiembre de 2026: instalación de los 32 Consejos Locales.

Entre octubre y noviembre de 2026: recepción de manifestaciones de intención de las candidaturas independientes.

30 de noviembre de 2026: instalación de los 300 Consejos Distritales.

4 de enero de 2027: inicio del periodo de precampañas.

5 de febrero: primera insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla.

Estas son las fechas clave del Proceso Electoral 2026-2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

12 de febrero: concluyen las precampañas y el periodo para recabar apoyo ciudadano de las candidaturas independientes.

22 de marzo al 3 de abril: registro de candidaturas.

4 de abril: comienzan las campañas electorales.

8 de abril: segunda insaculación de la ciudadanía que participará en las Mesas Directivas de Casilla.

2 de junio: concluyen las campañas.

3 al 5 de junio: periodo de reflexión, previo a la elección.

6 de junio: Jornada Electoral .

9 al 11 de junio: realización de los cómputos distritales.

13 de junio: cómputo de circunscripción plurinominal.

1 al 23 de agosto: asignación de diputaciones de Representación Proporcional.

Estos son los cargos a disputarse en junio del próximo año

La elección del 6 de junio de 2027 no se limitará a los cargos federales, el INE trabajará de manera coordinada con los 32 Organismos Públicos Locales (OPLEs) para organizar los procesos electorales locales que se desarrollarán de manera concurrente. En total, estarán en disputa 19 mil 609 cargos de elección popular en 31 entidades federativas.

Entre los principales cargos que serán renovados se encuentran:

17 gubernaturas , correspondientes a Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Mil 98 diputaciones locales en 31 entidades federativas.

18 mil 57 cargos en ayuntamientos y alcaldías de 30 estados.

437 cargos adicionales, entre presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.

El INE realizará más de 500 actividades durante el Proceso Electoral 2026-2027. (EFE/ Mario Guzmán)

La elección también incluirá cargos específicos de acuerdo con la legislación de cada entidad, como Juntas Municipales en Campeche, Regidurías en Nayarit y Presidencias de Comunidad en Tlaxcala.

¿Cómo llegan los partidos políticos al arranque del Proceso Electoral?

Pese a que apenas este 10 de septiembre el INE comenzará las más de 500 actividades para los comicios del próximo año, los distintos partidos políticos comenzaron su propio proceso interno hace algunos meses, sin legislación que se los impidiera. Entre acusaciones por campañas anticipadas y sin una oposición definida para ir en bloque, el proceso ya comenzó y los próximos meses los políticos arrasarán con el debate para que el electorado defina su voto.

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La coalición oficialista Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), llega con una ventaja, el bloque se ha cerrado y ha decido ir en conjunto a excepción de algunos estados donde saben que tienen mayor posibilidad de ganar en solitario.

El partido de Ariadna Montiel ya tiene nombrados a cinco candidatos virtuales rumbo a los comicios de 2027. (Captura de pantalla)

Hasta la fecha, el proceso interno para nombrar a las figuras de Coordinadores Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, que posteriormente se convertirán en candidatos virtuales ya se definió en cinco estados:

Aguascalientes: Nora Ruvalcaba Gámez.

Campeche: Pablo Gutiérrez Lazarus.

Colima: Rosa Bayardo Cabrera.

Querétaro: Santiago Nieto Castillo.

Sinaloa: Imelda Castro Castro.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) le siguieron el paso al guinda y también nombraron figuras similares como: “Defensores de México” y “Defensores de la Patria”, respectivamente.

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Sin embargo, atrasaron el diálogo para ir juntos a las boletas en los próximos comicios, lo cual ha generado disgusto sobre todo en el dirigente del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, quien en múltiples ocasiones a mostrado su apertura para unir a los partidos de oposición en un solo bloque y así dar la batalla electoral a Morena, sin que hasta el momento haya tenido luz verde por parte de alguna de las dirigencias.

Alejandro “Alito” Moreno pide que PAN, PRI, MC y la sociedad civil compitan en bloque ante Morena en una elección con 17 gubernaturas, 300 diputaciones federales y más de 20 mil cargos en juego

Por otro lado, el partido dirigido por Jorge Álvarez Máynez, Movimiento Ciudadano (MC), ha reiterado que irá solo, buscando aprovechar la ventaja que tiene dentro de los partidos de oposición, por lo que busca consolidarse como una opción que marca distancia con el oficialismo y los partidos tradicionales.

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Cabe destacar que, los curules en la Cámara de Diputados son clave para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que la mayoría que tienen en el Congreso de la Unión ha sido de utilidad para la aprobación de las reformas prioritarias enviadas por el Ejecutivo Federal.