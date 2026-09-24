Claudia Sheinbaum recibe al presidente de Corea del Sur en Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum recibió este 24 de septiembre al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung en Palacio Nacional previo a su reunión bilateral.

En punto de las 10:00 horas, el mandatario surcoreano llegó a la sede presidencial para comenzar con su agenda oficial con las autoridades mexicanas.

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Puntos clave de la reunión entre Claudia Sheinbaum y Lee Jae-myung

De acuerdo a la información brindada por la líder mexicana durante la mañanera del pueblo de este jueves, esta visita de Estado se dividirá en varias etapas:

Primero habrá una reunión bilateral con el presidente de la República de Corea

Después con los equipos diplomáticos de ambas naciones

Y por último, con empresarios surcoreanos que tienen la intención de invertir en México

Respecto al punto anterior, explicó que el encuentro permitirá abordar las dudas existentes y conocer las expectativas de las empresas extranjeras en torno a los financiamientos. “Va ser una muy buena reunión”, señaló.

Por otra parte, se refirió al mandatario de Corea del Sur como “un hombre muy cercano a la gente”, al recordar que, después de los diversos problemas registrados con varios presidentes, fue elegido para ocupar el cargo y actualmente realiza su gestión al frente del país. Asimismo, destacó que cuenta con todo el respaldo de la nación asiática.

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