México

Claudia Sheinbaum recibe al presidente de Corea del Sur en Palacio Nacional

La visita del mandatario surcoreano en el país se terminará el 26 de septiembre

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum recibió este 24 de septiembre al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung en Palacio Nacional previo a su reunión bilateral.

En punto de las 10:00 horas, el mandatario surcoreano llegó a la sede presidencial para comenzar con su agenda oficial con las autoridades mexicanas.

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Puntos clave de la reunión entre Claudia Sheinbaum y Lee Jae-myung

De acuerdo a la información brindada por la líder mexicana durante la mañanera del pueblo de este jueves, esta visita de Estado se dividirá en varias etapas:

  • Primero habrá una reunión bilateral con el presidente de la República de Corea
  • Después con los equipos diplomáticos de ambas naciones
  • Y por último, con empresarios surcoreanos que tienen la intención de invertir en México

Respecto al punto anterior, explicó que el encuentro permitirá abordar las dudas existentes y conocer las expectativas de las empresas extranjeras en torno a los financiamientos. “Va ser una muy buena reunión”, señaló.

Por otra parte, se refirió al mandatario de Corea del Sur como “un hombre muy cercano a la gente”, al recordar que, después de los diversos problemas registrados con varios presidentes, fue elegido para ocupar el cargo y actualmente realiza su gestión al frente del país. Asimismo, destacó que cuenta con todo el respaldo de la nación asiática.

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