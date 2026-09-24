Stray Kids en México: clima y probabilidad de lluvia el 25 y 26 de septiembre en el Estadio GNP Seguros

¿Cómo estará el clima en la CDMX durante los conciertos de Stray Kids? (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Stray Kids tiene programadas dos fechas en Ciudad de México, el 25 y 26 de septiembre, con su festival STRAYCITY en el Estadio GNP Seguros. Se trata del segundo regreso del grupo surcoreano a la capital mexicana, luego de su debut en el país en una fecha previa que registró lleno total.

STRAYCITY reúne en el mismo cartel a Stray Kids junto a la agrupación NEXZ y los artistas mexicanos Andrés Obregón y RENEE, un formato que se aparta de una gira tradicional porque el octeto comparte escenario con actos invitados en cada ciudad de la ruta latinoamericana, que antes de llegar a territorio mexicano también incluyó paradas en Bogotá y Buenos Aires.

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Quiénes son Stray Kids

La banda se formó a fines de 2017 a partir de un reality show de JYP Entertainment. Sus integrantes son Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. El grupo se distingue dentro del K-pop por ser un proyecto autoproducido: el trío 3RACHA, integrado por Bang Chan, Changbin y Han, lidera la composición y producción de su discografía.

Stray Kids se presenta este fin de semana en la CDMX.

Con más de 31 millones de discos vendidos a nivel mundial, Stray Kids alcanzó en agosto pasado su noveno álbum consecutivo en el número uno del Billboard 200 con el mini álbum ‘THIS & THAT’. La secuencia arrancó en 2022 con ‘ODDINARY’, continuó en 2024 con ‘合 (HOP)’ y se extendió en 2025 con ‘KARMA’ y ‘DO IT’, antes del más reciente lanzamiento.

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Ese noveno número uno los coloca como el grupo con más álbumes en la cima de esa lista en el siglo XXI, y los deja empatados con The Rolling Stones en el segundo lugar histórico, solo detrás de The Beatles. Canciones como ‘God’s Menu’, ‘MANIAC’ y ‘S-Class’ los posicionaron en el ranking Billboard Global 200 y los consolidaron como referentes del pop coreano actual.

Así estará el clima el viernes 25 y sábado 26 de septiembre

El Estadio GNP Seguros se ubica en la alcaldía Iztacalco, sobre Viaducto Río de la Piedad sin número, colonia Granjas México. El pronóstico del clima en esa zona para ambas noches anticipa temperaturas templadas durante el día, pero con una probabilidad de lluvia que superará el 50% en las dos fechas, según AccuWeather.

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La temperatura máxima del 25 de septiembre llegará a 26 grados, con una sensación térmica de 27. La mañana comenzará con chubascos breves, y conforme avance la jornada el cielo se tornará nublado, sin que se despeje por completo antes de la noche.

Podría haber presencia de lluvias durante el festival. CULTURA JYP ENTERTAINMENT, VINCENT VAN DEN BOOGAARD

La probabilidad de precipitación durante el día se ubicará en 57%, un porcentaje que subirá a 76% en el tramo nocturno, justo cuando se desarrollen los conciertos. La probabilidad de tormentas eléctricas por la noche alcanzará 22%, con una cantidad de lluvia estimada de 3.2 milímetros.

La nubosidad nocturna llegará a 85%, y las ráfagas de viento podrán alcanzar los 41 km/h durante el día. La temperatura descenderá hasta 13 grados conforme caiga la noche.

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Para la segunda fecha del festival, la máxima se mantendrá en 26 grados, con una sensación térmica ligeramente superior de 28. El pronóstico describe la jornada como bastante nublada, con lluvias y lloviznas ocasionales concentradas en la tarde.

La probabilidad de precipitación se ubicará en 60% durante el día y en 63% durante la noche, un nivel similar al de la fecha anterior. La probabilidad de tormentas eléctricas bajará a apenas 3%, una diferencia notoria frente al 22% previsto para el 25 de septiembre.

La nubosidad nocturna alcanzará 93%, el porcentaje más alto entre ambas fechas, mientras que las ráfagas de viento se mantendrán en un rango similar, con máximos de 37 km/h. La mínima de la noche llegará a 14 grados, apenas un grado por encima del descenso previsto para la primera fecha del festival.

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Qué pasa si llueve fuerte durante los conciertos

Qué pasa si llueve en el Estadio GNP Seguros. (X: ahe_world)

No existe una política pública que fije un umbral automático de lluvia para pausar o cancelar un evento en el Estadio GNP Seguros. Con lluvias fuertes o alertas de Protección Civil, la promotora monitorea las condiciones en tiempo real y suele mantener el evento mientras sea seguro, ajustando solo detalles operativos.

Un ejemplo reciente es el concierto de Harry Styles, donde pese a una Alerta Amarilla de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil por tormentas eléctricas y riesgo de granizo, OCESA confirmó que el show continuaba, y el staff retiró el agua del escenario antes de que comenzara. Ese mismo día, sin embargo, sí se canceló el show de la telonera, Jorja Smith.

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Recomendaciones para los asistentes a STRAYCITY

El patrón climático de ambas noches coincide en un punto: la probabilidad de lluvia se mantiene por encima del 50% desde la tarde y aumenta conforme avanza la noche, el horario en el que se desarrollan los shows en el Estadio GNP Seguros.

Ante ese pronóstico, conviene que los asistentes consideren llevar impermeable, así como ropa que resista el descenso de temperatura hacia la noche, cuando el termómetro puede bajar hasta los 13 o 14 grados en ambas fechas.

El índice UV máximo del 25 de septiembre se ubica en 7.0, clasificado como “poco saludable para grupos sensibles”, mientras que el 26 de septiembre sube a 8.0, un nivel considerado “poco saludable” de forma general durante las horas de mayor exposición solar antes del inicio de los conciertos.

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Cómo llegar al Estadio GNP Seguros

La estación de metro más cercana al recinto es Ciudad Deportiva, de la Línea 9, que deja al visitante a pocos metros de la Puerta 6, el acceso principal en eventos masivos. Otras dos alternativas sobre la misma línea son las estaciones Puebla y Velódromo, aunque ambas requieren una caminata de entre 10 y 15 minutos.

En Metrobús, la opción más cercana es la estación Iztacalco, de la Línea 2, desde donde se camina por la calle Resina hasta el Eje 3 Sur Añil, donde se ubica la Puerta 15 del Autódromo Hermanos Rodríguez. La estación UPIICSA, sobre la misma línea, funciona como alternativa adicional.

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