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Rector Leonardo Lomelí prefiere regular el uso de celulares en la UNAM que restringirlos

La SEP informó que la medida se aplicará de manera obligatoria en primarias y secundarias a partir de noviembre

El rector de la UNAM Leonardo Lomelí prefiere regular el uso de celulares que restringirlos en las aulas. Crédito: El Imparcial
El rector de la UNAM Leonardo Lomelí prefiere regular el uso de celulares que restringirlos en las aulas. Crédito: El Imparcial
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Este miércoles, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, reconoció que prefiere regular, en vez de restringir, el uso de teléfonos celulares y otro tipos de dispositivos electrónicos en las aulas universitarias.

Luego de participar en la ceremonia de conmemoración de los 110 años de la Facultad de Química, el rector fue cuestionado por reporteros sobre la medida emitida ayer por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para regular el uso de dispositivos electrónicos en las escuelas de todos los niveles educativos.

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Rector de la UNAM apuesta por la regulación de los celulares y no restringirlos

Cuando los reporteros le preguntaron sobre “¿qué va a pasar en educación superior, la UNAM está pensado en alguna regulación?”, el rector contestó lo siguiente:

“Lo tendremos que evaluar. Por supuesto, es un tema importante. No es tan fácil ya cuando estamos hablando de mayores de edad, pero sí se puede regular el uso en aulas”.

Universidad Nacional tiene todas las atribuciones para hacerlo

Lomelí Vanegas afirmó que en la UNAM “tenemos todas las atribuciones para hacerlo” y adelantó que la próxima semana sostendrá una reunión con el Consejo de Inteligencia Artificial universitario, donde abordará el tema.

-¿Apuesta por la regulación o por la restricción?, se le insistió.

-Yo apostaría por la regulación, no por la restricción, contestó.

Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, no está de acuerdo con restringir el uso de celulares en la institución educativa. Crédito: X / @Wongui
Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, no está de acuerdo con restringir el uso de celulares en la institución educativa. Crédito: X / @Wongui

Con la aprobación de este medida que impulsó la presidenta, Claudia Sheinbaum, cabe recordar que, en la actualidad, la comunidad universitaria se compone por poco más de 380 mil integrantes en todo el país, entre alumnos de bachillerato, licenciatura y posgrado.

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SEP hace oficial su acuerdo de regulación

La Secretaría de Educación Pública publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo número 09/09/26 para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la interacción, uso responsable y seguro de los dispositivos digitales personales, así como de tecnologías de aprendizaje en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional”.

El artículo 3 del Acuerdo establece que en el nivel medio superior, es decir, en bachillerato, se fomentará el “uso responsable y seguro” de los dispositivos “y se limitará su uso no pedagógico durante la jornada escolar de acuerdo con las características, necesidades y contexto de cada institución, mediante un proceso de consulta, diálogo y construcción de acuerdos con la comunidad educativa”.

También detalla que los teléfonos móviles se podrán utilizar “en casos de emergencias personales, por motivos de discapacidad, accesibilidad, inclusión, necesidades de salud o atendiendo a las necesidades particulares y extraordinarias de las comunidades educativas”.

Sin embargo, el documento también sugiere que, antes de su aplicación, se debe llevar a cabo una asamblea programada para establecer las condiciones y prácticas específicas para cada escuela.

El rector de la UNAM Leonardo Lomelí consideró que la nueva generación de estudiantes debe mantener un pensamiento crítico. Crédito: X/ @UNAM_MX
El rector de la UNAM Leonardo Lomelí consideró que la nueva generación de estudiantes debe mantener un pensamiento crítico. Crédito: X/ @UNAM_MX

¿Qué propone el documento de la SEP?

El documento propone que los estudiantes no usen los dispositivos durante las clases, en la biblioteca o en actividades académicas. Establece que los guarden en el salón o en la dirección al inicio de la jornada. Permite su uso solo en el receso, en zonas autorizadas o en días específicos de la semana y del mes, bajo reglas que define la propia comunidad escolar. El acuerdo señala que los dispositivos deben usarse únicamente como herramientas tecnológicas para el aprendizaje.

En el caso de las instituciones de educación superior, el Acuerdo instruye fomentar el uso responsable y seguro de los dispositivos durante toda la jornada escolar. Este uso se ajusta a los acuerdos que establezca cada comunidad educativa, conforme a las disposiciones de las autoridades educativas competentes y de las propias instituciones.

Slim apoya prohibir el uso de celulares en las escuelas

Por su parte, el empresario Carlos Slim expresó su respaldo al acuerdo que restringe el uso de celulares y tabletas en las escuelas de educación básica a partir de noviembre de 2026 y consideró que las aulas deben usarse principalmente para estudiar y prestar atención.

La postura de uno de los hombres más ricos de México toma relevancia por su cercanía con el sector de las telecomunicaciones, ya que es propietario de Telcel y Telmex, empresas vinculadas con los servicios de telefonía y conectividad en el país.

La UNAM no tiene los mismos lineamientos que las primarias o secundarias en la restricción de celulares. Crédito: Cuartoscuro
La UNAM no tiene los mismos lineamientos que las primarias o secundarias en la restricción de celulares. Crédito: Cuartoscuro

La medida anunciada por el Gobierno federal entrará en vigor el próximo 3 de noviembre y contempla restricciones para el uso de teléfonos celulares y tabletas en planteles de educación primaria y secundaria, tanto durante las clases como en los periodos de recreo.

Dado que las instituciones de educación media superior y superior cuentan con otros lineamientos, el rector Leonardo Lomelí Vanegas reveló que apuesta más por la regulación del uso de celulares que por restringirlos en las aulas de la UNAM.

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