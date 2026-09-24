México

Cynthia Klitbo exige frenar los ataques en redes contra su hija tras su eliminación de La Casa de los Famosos México

Tras su salida de La Casa de los Famosos México, la actriz hizo frente al acoso digital hacia su hija, defendió el financiamiento de sus estudios en Estados Unidos

Tras su salida de La Casa de los Famosos México, la actriz exigió frenar el acoso hacia su hija.
Tras su salida de La Casa de los Famosos México, la actriz exigió frenar el acoso digital hacia su hija. (Captura de pantalla )
Guardar

La actriz Cynthia Klitbo exige frenar los ataques en redes sociales dirigidos a su hija tras convertirse en la octava eliminada de La Casa de los Famosos México.

La polémica surgió cuando diversos usuarios en plataformas digitales arremetieron contra la joven por el respaldo económico que recibe para realizar sus estudios universitarios en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Las críticas hacia la familia se intensificaron debido a las declaraciones que la artista realizó durante sus ocho semanas de estancia en el reality show.

La intérprete mexicana explicó que uno de sus principales motivos para ingresar al certamen fue obtener ingresos para financiar la colegiatura de su única hija.

Ante las burlas y cuestionamientos que aparecieron en internet, la actriz decidió salir en defensa de su familia de forma tajante.

La polémica surgió cuando diversos usuarios en plataformas digitales arremetieron contra la joven por el respaldo económico
La polémica surgió cuando diversos usuarios en plataformas digitales arremetieron contra la joven por el respaldo económico que recibe. (IG: laklitbocynthia)

Cynthia Klitbo enfrenta la controversia y resguarda a su hija en el extranjero

La celebridad rechazó los señalamientos del público sobre la relación con su hija y enfatizó la formación académica que la joven mantiene fuera del país.

“Por ahí hubo quienes criticaron a mi hija, la funa, ya sabes, de ‘Trabaja y mándale dólares a tu madre’. Y claro que ama a México, se sabe todas las rancheras, cada que viene con mucha emoción”, relató la actriz.

PUBLICIDAD

La artista destacó la disciplina diaria que la estudiante de 20 años demuestra en su vida personal y universitaria.

“Y la verdad es que es una chava que no va a fiestas, no consume drogas, no bebe alcohol, no fuma tabaco. La tengo, pues ya viste cómo soy de madre”, afirmó ante las cámaras de televisión.

La actriz dejó claro que el esfuerzo escolar de Elisa Fernanda le ha permitido cubrir parte importante de sus costos mediante incentivos de la institución educativa.

“Es una niña que ha hecho muy bien las cosas, tiene una gran parte de beca y, pues, oye, los papás, yo no le voy a dejar dinero, no somos ricas, pero su educación, pues en lo que yo pueda siempre la voy a apoyar, es mi deber de madre”, enfatizó.

Para frenar las agresiones dirigidas hacia la joven, la villana de telenovelas lanzó un mensaje directo a los internautas que critican a su entorno cercano.

“Entonces, dejen de dar lata, ella no tiene nada que ver. Ama a su país”, aseveró la artista para dar por concluida la discusión.

Cynthia Klitbo
Cynthia Klitbo tomó la decisión de enviar a Elisa Fernanda a Estados Unidos por temor a la delincuencia de México. (Foto: Instagram)

La postura de la actriz ante las acusaciones de clasismo tras su eliminación

Las agresiones en plataformas digitales aumentaron luego de los comentarios vertidos por la participante al abandonar el foro de televisión. Un sector del público calificó a la celebridad de clasista por sus palabras respecto al personal del hogar.

Lejos de ofrecer una disculpa, la actriz mexicana defendió su forma de expresarse y enfrentó las opiniones divididas de la audiencia.

“Entonces, si ser clasista es no querer ser una pelada, pues soy clasista”, argumentó la participante eliminada frente a la prensa.

A pesar de las publicaciones en su contra, la intérprete aseguró que prefiere enfocar su atención en los mensajes positivos de sus seguidores.

Por su parte, la joven estudiante optó por restringir las interacciones en sus perfiles personales para evitar mensajes agresivos de parte de los usuarios.

La artista señaló que la distancia física le permite a su hija mantenerse al margen del revuelo mediático ocasionado por el programa.

Cynthia Klitbo
Un sector del público calificó a la celebridad de clasista. (Captura de pantalla YouTube)

El desarrollo académico de Elisa Fernanda

La única hija de la artista cursa la licenciatura en actuación y dirección cinematográfica en el estado de Georgia desde enero de 2026.

La joven aprovecha sus fines de semana para integrarse en la realización y producción de cortometrajes independientes.

El desempeño académico de la estudiante le ha permitido destacar en la facultad frente a sus profesores y compañeros de clase.

La inclinación artística de la estudiante proviene del entorno familiar en el que creció desde sus primeros años de vida.

Elisa Fernanda nació de la relación sentimental que la actriz sostuvo con el coordinador artístico Rubén Lira en 2005. Ambos se conocieron durante las grabaciones del programa Bailando por un sueño.

Elisa Fernanda nació de la relación sentimental que la actriz sostuvo con el coordinador artístico Rubén Lira.
Elisa Fernanda nació de la relación sentimental que la actriz sostuvo con el coordinador artístico Rubén Lira en 2005. (IG: elisaklitbo_)

Desde la separación de la pareja, la actriz asumió de manera prioritaria la manutención integral y la formación escolar de la menor.

La artista reiteró que el compromiso con la preparación universitaria de su hija constituye el objetivo central de su trabajo en la televisión.

Tras cumplir su ciclo de 56 días en la competencia, la figura de los espectáculos alista su viaje a Estados Unidos para reencontrarse con su hija.

Temas Relacionados

Cynthia KlitboLa Casa de los Famosos México 2026La Casa de los Famosos México 4Última horamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los colores de sombra y labial que se imponen para el otoño-invierno 2026

Esta temporada lleva el maquillaje hacia tonos profundos, acabados satinados y contrastes definidos

Los colores de sombra y labial que se imponen para el otoño-invierno 2026

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 23 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 23 de septiembre

De qué trata “Marcial Maciel: El Lobo de Dios”, la docuserie mexicana nominada al Emmy Internacional 2026

La docuserie narra los abusos sexuales del fundador de los Legionarios de Cristo y competirá en noviembre por el galardón a mejor documental

De qué trata “Marcial Maciel: El Lobo de Dios”, la docuserie mexicana nominada al Emmy Internacional 2026

Martinoli sentencia el debate por el ascenso y descenso en el Futbol Mexicano: “Por mí, que suban y bajen todos”

El narrador de la Liga Mx lanzó tajante mensaje sobre el mérito deportivo que defienden en la Expansión Mx y llegó hasta el Senado de la República

Martinoli sentencia el debate por el ascenso y descenso en el Futbol Mexicano: “Por mí, que suban y bajen todos”

Checo Pérez evita revelar qué dijeron los pilotos sobre la polémica sprint de Mónaco: “Eso se queda en el grupo”

El mexicano dejó entrever que los pilotos no están satisfechos con la nueva adición para la siguiente temporada

Checo Pérez evita revelar qué dijeron los pilotos sobre la polémica sprint de Mónaco: “Eso se queda en el grupo”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de septiembre: detienen a “El Bola” en Benito Juárez por secuestro agravado, lo vinculan con extorsiones en La Merced

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de septiembre: detienen a “El Bola” en Benito Juárez por secuestro agravado, lo vinculan con extorsiones en La Merced

Esposa del edil de Juchitán pide a la presidenta Sheinbaum buscar a “los verdaderos criminales”

Bajo fuerte resguardo militar llegó a la CDMX Miguel Sánchez, alias “Quetu”, alcalde de Juchitán capturado por presunta extorsión

Dan prisión preventiva a “El Dron” por el asesinato del influencer sinaloense César Gastélum

Ronald Johnson destaca coordinación entre México y EEUU para capturar a Don Flaco: “Cuando trabajamos juntos, no hay dónde esconderse”

ENTRETENIMIENTO

De qué trata “Marcial Maciel: El Lobo de Dios”, la docuserie mexicana nominada al Emmy Internacional 2026

De qué trata “Marcial Maciel: El Lobo de Dios”, la docuserie mexicana nominada al Emmy Internacional 2026

Rocío Sánchez Azuara abre su corazón y honra la memoria de su hija: “Seguirás siendo mi más hermosa inspiración”

‘Chicharito’ Hernández se postula como el fan número uno de Luis Miguel rumbo a su gira 2027

Elton John en México: habrá proyecciones gratis de su concierto de Río de Janeiro 1995 antes de su llegada

Elton John envía mensaje al público mexicano previo a su concierto: “Hemos preparado un set especial para ustedes”

DEPORTES

Martinoli sentencia el debate por el ascenso y descenso en el Futbol Mexicano: “Por mí, que suban y bajen todos”

Martinoli sentencia el debate por el ascenso y descenso en el Futbol Mexicano: “Por mí, que suban y bajen todos”

Checo Pérez evita revelar qué dijeron los pilotos sobre la polémica sprint de Mónaco: “Eso se queda en el grupo”

Tigres alistaría una oferta para traer de vuelta a Gignac: este sería el motivo por el que el francés aún se rehusa a aceptar

Rebeca Bernal anota doblete con el Manchester United dentro de la Players Cup

El mexicano Logan Hernández la rompe en Japón y suma victoria sobre Kyonosuke Kameda con la mira en Casimero