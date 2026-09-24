Cynthia Klitbo exige frenar los ataques en redes contra su hija tras su eliminación de La Casa de los Famosos México

Tras su salida de La Casa de los Famosos México, la actriz exigió frenar el acoso digital hacia su hija. (Captura de pantalla )

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La actriz Cynthia Klitbo exige frenar los ataques en redes sociales dirigidos a su hija tras convertirse en la octava eliminada de La Casa de los Famosos México.

La polémica surgió cuando diversos usuarios en plataformas digitales arremetieron contra la joven por el respaldo económico que recibe para realizar sus estudios universitarios en Estados Unidos.

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Las críticas hacia la familia se intensificaron debido a las declaraciones que la artista realizó durante sus ocho semanas de estancia en el reality show.

La intérprete mexicana explicó que uno de sus principales motivos para ingresar al certamen fue obtener ingresos para financiar la colegiatura de su única hija.

Ante las burlas y cuestionamientos que aparecieron en internet, la actriz decidió salir en defensa de su familia de forma tajante.

La polémica surgió cuando diversos usuarios en plataformas digitales arremetieron contra la joven por el respaldo económico que recibe. (IG: laklitbocynthia)

Cynthia Klitbo enfrenta la controversia y resguarda a su hija en el extranjero

La celebridad rechazó los señalamientos del público sobre la relación con su hija y enfatizó la formación académica que la joven mantiene fuera del país.

“Por ahí hubo quienes criticaron a mi hija, la funa, ya sabes, de ‘Trabaja y mándale dólares a tu madre’. Y claro que ama a México, se sabe todas las rancheras, cada que viene con mucha emoción”, relató la actriz.

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La artista destacó la disciplina diaria que la estudiante de 20 años demuestra en su vida personal y universitaria.

“Y la verdad es que es una chava que no va a fiestas, no consume drogas, no bebe alcohol, no fuma tabaco. La tengo, pues ya viste cómo soy de madre”, afirmó ante las cámaras de televisión.

La actriz dejó claro que el esfuerzo escolar de Elisa Fernanda le ha permitido cubrir parte importante de sus costos mediante incentivos de la institución educativa.

“Es una niña que ha hecho muy bien las cosas, tiene una gran parte de beca y, pues, oye, los papás, yo no le voy a dejar dinero, no somos ricas, pero su educación, pues en lo que yo pueda siempre la voy a apoyar, es mi deber de madre”, enfatizó.

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Para frenar las agresiones dirigidas hacia la joven, la villana de telenovelas lanzó un mensaje directo a los internautas que critican a su entorno cercano.

“Entonces, dejen de dar lata, ella no tiene nada que ver. Ama a su país”, aseveró la artista para dar por concluida la discusión.

Cynthia Klitbo tomó la decisión de enviar a Elisa Fernanda a Estados Unidos por temor a la delincuencia de México. (Foto: Instagram)

La postura de la actriz ante las acusaciones de clasismo tras su eliminación

Las agresiones en plataformas digitales aumentaron luego de los comentarios vertidos por la participante al abandonar el foro de televisión. Un sector del público calificó a la celebridad de clasista por sus palabras respecto al personal del hogar.

Lejos de ofrecer una disculpa, la actriz mexicana defendió su forma de expresarse y enfrentó las opiniones divididas de la audiencia.

“Entonces, si ser clasista es no querer ser una pelada, pues soy clasista”, argumentó la participante eliminada frente a la prensa.

A pesar de las publicaciones en su contra, la intérprete aseguró que prefiere enfocar su atención en los mensajes positivos de sus seguidores.

Por su parte, la joven estudiante optó por restringir las interacciones en sus perfiles personales para evitar mensajes agresivos de parte de los usuarios.

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La artista señaló que la distancia física le permite a su hija mantenerse al margen del revuelo mediático ocasionado por el programa.

Un sector del público calificó a la celebridad de clasista. (Captura de pantalla YouTube)

El desarrollo académico de Elisa Fernanda

La única hija de la artista cursa la licenciatura en actuación y dirección cinematográfica en el estado de Georgia desde enero de 2026.

La joven aprovecha sus fines de semana para integrarse en la realización y producción de cortometrajes independientes.

El desempeño académico de la estudiante le ha permitido destacar en la facultad frente a sus profesores y compañeros de clase.

La inclinación artística de la estudiante proviene del entorno familiar en el que creció desde sus primeros años de vida.

Elisa Fernanda nació de la relación sentimental que la actriz sostuvo con el coordinador artístico Rubén Lira en 2005. Ambos se conocieron durante las grabaciones del programa Bailando por un sueño.

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Elisa Fernanda nació de la relación sentimental que la actriz sostuvo con el coordinador artístico Rubén Lira en 2005. (IG: elisaklitbo_)

Desde la separación de la pareja, la actriz asumió de manera prioritaria la manutención integral y la formación escolar de la menor.

La artista reiteró que el compromiso con la preparación universitaria de su hija constituye el objetivo central de su trabajo en la televisión.

Tras cumplir su ciclo de 56 días en la competencia, la figura de los espectáculos alista su viaje a Estados Unidos para reencontrarse con su hija.