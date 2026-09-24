Jorge Romero llama al PAN a acercarse a los ciudadanos y no depender solo de redes: “quien toque más puertas”

Crédito: Redes Sociales

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El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, llamó a los aspirantes de su partido a privilegiar el contacto directo con los ciudadanos y el trabajo territorial rumbo a las elecciones de 2027, al considerar que las campañas no dependerán únicamente de la publicidad, los espectaculares o las redes sociales.

Durante un acto en Tabasco, el dirigente panista sostuvo que la imagen personal de quienes buscan una candidatura tiene cada vez mayor peso frente a la marca de los partidos. Por ello, pidió a los perfiles que se registren por Acción Nacional tener paciencia y trabajar con una perspectiva de largo plazo.

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“Esta elección la va a ganar quien toque más puertas”, afirmó Romero al explicar la estrategia que, dijo, deberá seguir el PAN ante los próximos procesos electorales.

Jorge Romero destaca el peso de los candidatos sobre las siglas partidistas

Romero señaló que actualmente existe una mayor importancia de la imagen individual de los aspirantes frente a la identidad partidista.

Crédito: PAN

“Ya cada vez es menos la marca de un partido y cada vez más es la marca personal de un candidato”, expresó.

Ante ello, pidió a las mujeres y hombres que participen en los procesos internos del PAN no concentrar sus expectativas únicamente en los resultados inmediatos y pensar en una construcción política de varios años.

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El dirigente panista planteó que los aspirantes deben asumir que el posicionamiento político requiere trabajo constante y que las estructuras no se construyen de manera inmediata.

En ese contexto, comparó el crecimiento de una organización con el inicio de cualquier empresa, al señalar que estas comienzan desde sus primeros pasos y requieren trabajo para desarrollarse.

El mensaje de Romero se centró en la necesidad de que los aspirantes mantengan presencia en las comunidades y establezcan contacto directo con los electores.

Jorge Romero llamó al PAN a fortalecer el trabajo territorial y mantener un contacto directo con los ciudadanos rumbo a 2027.

El dirigente sostuvo que la próxima contienda no se definirá únicamente por la cantidad de espectaculares, el dinero destinado a pauta en redes sociales o las entrevistas concedidas en televisión.

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En cambio, insistió en que la diferencia estará en el trabajo que realicen los candidatos directamente en territorio.

Jorge Romero pidió a los aspirantes tener paciencia y pensar a largo plazo.

Señaló que la imagen personal de los candidatos tiene cada vez mayor peso.

Consideró que el contacto directo con los ciudadanos será relevante rumbo a 2027 .

Cuestionó que la estrategia electoral dependa únicamente de espectaculares o publicidad en redes.

Planteó que los aspirantes deben mantener constancia incluso ante jornadas difíciles.

Romero incluso describió el trabajo territorial como una tarea de constancia, en la que los aspirantes deberán buscar una puerta más después de haber tocado la anterior.

“Voy a tocar una puerta más”: el llamado de Jorge Romero

El dirigente nacional del PAN también compartió durante su intervención lo que presentó como el resultado de un estudio sobre los factores que pueden modificar el voto de una persona.

Jorge Romero llamó a los aspirantes del PAN a tocar una puerta más, y después otra, rumbo a 2027.

Explicó que, en una elección concurrente, los ciudadanos pueden votar por distintos cargos al mismo tiempo y mantener su preferencia partidista en buena parte de las boletas.

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Sin embargo, sostuvo que existe una excepción: el contacto directo con un candidato.

De acuerdo con lo expuesto por Romero, una persona puede cambiar su voto cuando el candidato o la candidata ha acudido personalmente a su domicilio.

A partir de esa idea, llamó a los aspirantes a mantener una actitud constante durante el trabajo territorial y resumió su planteamiento en una frase: “Voy a tocar una puerta más, una más y después voy a tocar una más”.

PAN ya define perfiles municipales rumbo a las elecciones de 2027

El llamado de Romero ocurre mientras Acción Nacional avanza en la definición de perfiles para los comicios de 2027.

Este miércoles, el PAN en Guanajuato anunció a sus “Defensores de la Patria, la Familia y la Libertad” en nueve municipios.

Acción Nacional avanza en la selección de sus perfiles para competir por nueve alcaldías de Guanajuato. Crédito: X/@JorgeRoHe

Los perfiles seleccionados corresponden a Guanajuato, Silao, Irapuato, San Francisco del Rincón, San Luis de la Paz, Pénjamo, Salamanca, San Miguel de Allende y León.

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Entre los nombres definidos están:

Juan Carlos Romero Hicks en Guanajuato

Víctor Zanella en Irapuato

Jorge Espadas Galván en León

Erandi Bermúdez en Pénjamo

Gerardo Arredondo Hernández en Salamanca

Antonio Navarro Padilla en San Francisco del Rincón

Rubén Uríaz Ruiz en San Luis de la Paz

Joanna Romina Hernández Rangel en San Miguel de Allende

Melanie Murillo Chávez en Silao

La dirigencia estatal informó que para la selección se consideraron elementos como encuestas internas, mediciones con la población, además de capacidades, experiencia, reputación y trayectoria.

El PAN amplía su estructura territorial rumbo a 2027

Acción Nacional prepara nuevas estructuras y coordinadores municipales en distintas zonas rumbo a 2027. (especial)

La estrategia territorial también se ha extendido a otras entidades. En el Estado de México, el PAN analiza ampliar su estructura hacia alrededor de 35 municipios adicionales, además de los primeros ayuntamientos considerados prioritarios para la definición de coordinadores municipales.

Los nombramientos están previstos entre septiembre y noviembre.

El partido también ha planteado abrir sus procesos a ciudadanos y liderazgos externos. En Guanajuato, por ejemplo, dos de los perfiles seleccionados para los nueve municipios no forman parte de la militancia panista.

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