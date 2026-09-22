México

Carlos Slim apoya prohibir el uso de celulares en escuelas a partir de noviembre: “El aula es para estudiar”

La medida aplicará en primarias y secundarias durante las clases y el recreo, con excepciones para emergencias y fines pedagógicos

Slim considera que los celulares pueden distraer a los estudiantes. REUTERS/Raquel Cunha
Slim considera que los celulares pueden distraer a los estudiantes. REUTERS/Raquel Cunha
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El empresario Carlos Slim respaldó la decisión de restringir el uso de celulares y tabletas en las escuelas de educación básica a partir de noviembre de 2026 y consideró que las aulas deben utilizarse principalmente para estudiar y prestar atención.

Su postura cobra relevancia por su relación con el sector de las telecomunicaciones, ya que es propietario de Telcel y Telmex, empresas vinculadas con los servicios de telefonía y conectividad en México.

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La medida anunciada por el Gobierno federal entrará en vigor el próximo 3 de noviembre y contempla restricciones para el uso de teléfonos celulares y tabletas en planteles de educación primaria y secundaria, tanto durante las clases como en los periodos de recreo.

Carlos Slim respalda limitar celulares en las escuelas

Al ser cuestionado sobre la regulación del uso de dispositivos electrónicos en las aulas, Slim señaló que entiende que la medida está dirigida a estudiantes de primaria y secundaria y recordó que, durante su etapa escolar, tampoco estaba permitido utilizar determinados objetos durante las clases.

Slim considera que las aulas deben ser espacios para estudiar.
Slim considera que las aulas deben ser espacios para estudiar.

El empresario planteó que mantener la atención en las actividades escolares es importante para el aprendizaje.

“Las aulas son para estudiar”, sostuvo Slim al referirse al uso de los dispositivos durante la jornada escolar.

También explicó que, si los estudiantes utilizan los teléfonos para comunicarse con otras personas mientras están en clase, dejan de concentrarse en los contenidos que se están impartiendo.

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En ese sentido, consideró que el espacio escolar debe aprovecharse para aprender, comprender los temas y prepararse.

¿Cuándo comenzará la restricción de celulares?

La Secretaría de Educación Pública informó que la restricción comenzará el 3 de noviembre de 2026, luego de que representantes de las 32 entidades federativas aprobaran por unanimidad el acuerdo nacional sobre el uso responsable y seguro de dispositivos digitales personales y tecnologías de aprendizaje en las escuelas.

Mario Delgado explica cómo aplicará la restricción. Crédito: X/ @mario_delgado
Mario Delgado explica cómo aplicará la restricción. Crédito: X/ @mario_delgado

El acuerdo establece lineamientos para regular el uso de estos dispositivos en el Sistema Educativo Nacional.

Entre los principales puntos se encuentran:

  • La restricción aplicará en primaria y secundaria.
  • El uso de celulares y tabletas estará limitado durante las clases y el recreo.
  • No se plantea impedir que los estudiantes lleven sus teléfonos a los planteles.
  • Se contemplan excepciones para emergencias y actividades pedagógicas autorizadas.
  • En educación media superior, cada institución determinará sus propias reglas.
  • En educación superior no se establece una restricción similar, aunque se plantea promover un uso responsable y seguro de la tecnología.
Primer plano de Mario Delgado con traje azul marino, camisa blanca y corbata roja frente a dos micrófonos
Mario Delgado prevé que la regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas de México entre en vigor a finales de octubre. (Youtube | Cepropie (Imagen modificada con Gemini IA para mejorar calidad) )

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que no existe un modelo internacional único sobre el uso de celulares en las escuelas, pues las medidas adoptadas por distintos países varían entre restricciones para determinados momentos y regulaciones vinculadas con fines pedagógicos.

Sheinbaum anuncia medida para primaria y secundaria

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la medida durante una conferencia matutina y señaló que la regulación ya existe en 16 estados del país.

“Esto no es nuevo”, indicó al explicar que la decisión busca establecer un criterio nacional sobre el uso de dispositivos digitales en las escuelas.

De acuerdo con la SEP, después de que el acuerdo sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, habrá un periodo de 30 días para realizar asambleas con docentes y madres y padres de familia, con el objetivo de comunicar y acordar la aplicación de las disposiciones.

Sheinbaum anuncia cuándo comenzará la restricción. Crédito: X/ @mario_delgado
Sheinbaum anuncia cuándo comenzará la restricción. Crédito: X/ @mario_delgado

La dependencia señaló que el acuerdo fue aprobado por representantes de las 32 entidades durante la Tercera Reunión Extraordinaria del Pleno Nacional del Consejo Nacional de Autoridades Educativas.

La regulación se plantea ante el impacto que pueden tener las pantallas y las redes sociales en niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Slim también habló sobre los resultados de PISA

Durante sus declaraciones, Carlos Slim también fue cuestionado sobre los resultados de México en la prueba PISA 2025, en la que el país registró resultados por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Slim sostuvo que una forma de mejorar los resultados consiste en que maestros y estudiantes conozcan y estudien mejor las características de la evaluación.

De acuerdo con los datos reportados sobre PISA 2025, 41.8% de los estudiantes mexicanos de 15 años se ubicó por debajo del nivel 2 en las tres áreas evaluadas: ciencias, lectura y matemáticas.

Infografía con ilustraciones de estudiantes, una escuela, una balanza, una valla de salto y bloques de texto con datos estadísticos.
Carlos Slim habla sobre cómo mejorar los resultados de PISA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México obtuvo los siguientes resultados:

  • Ciencias: 414 puntos, frente a 482 de promedio de la OCDE.
  • Lectura: 408 puntos, frente a 461 de la OCDE.
  • Matemáticas: 388 puntos, frente a 463 de la OCDE.
  • Resolución de problemas computacionales: 453 puntos, frente a 500 de la OCDE.

Solo 30% de los estudiantes mexicanos alcanzó al menos el nivel básico en matemáticas, mientras que en ciencias y lectura la proporción fue de alrededor de 50%.

Slim afirmó que él y su equipo han trabajado con la prueba PISA y consideró que conocer mejor sus características podría ayudar a mejorar los resultados.

Tecnología en las aulas: el debate sobre celulares

Los resultados de PISA también muestran la presencia de la tecnología en las actividades escolares.

El uso de celulares abre debate en las escuelas.
El uso de celulares abre debate en las escuelas.

Según los datos proporcionados, 47.4% de los estudiantes mexicanos utiliza inteligencia artificial semanalmente para aprender, mientras que 24.2% señaló que no enfrenta distracciones digitales durante sus actividades escolares y 27.2% estudia en espacios donde los teléfonos están prohibidos.

Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la OCDE, señaló que la tecnología debe utilizarse para ayudar a que los estudiantes piensen más y no simplemente para facilitarles las tareas.

También consideró que restringir los teléfonos puede ser un primer paso para reducir las distracciones dentro del aula.

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