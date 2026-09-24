México

De qué trata “Marcial Maciel: El Lobo de Dios”, la docuserie mexicana nominada al Emmy Internacional 2026

La docuserie narra los abusos sexuales del fundador de los Legionarios de Cristo y competirá en noviembre por el galardón a mejor documental

De qué trata “Marcial Maciel: El Lobo de Dios”, la docuserie mexicana nominada al Emmy Internacional 2026
De qué trata “Marcial Maciel: El Lobo de Dios”, la docuserie mexicana nominada al Emmy Internacional 2026
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Marcial Maciel: El Lobo de Dios obtiene una nominación al Emmy Internacional 2026 en la categoría de Documental, en un año en que la docuserie mexicana vuelve a colocar bajo el reflector los abusos sexuales cometidos por el fundador de los Legionarios de Cristo.

La producción de Warner Bros. Discovery y Anima Films compite contra Louis Theroux: The Settlers (Reino Unido), One “Orphan” Every Hour (Singapur) y Opioïdes, Business & Addiction (Francia), según confirmó la International Academy of Television Arts & Sciences.

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Los ganadores se conocerán en la gala de los 54 International Emmy Awards, programada para el lunes 23 de noviembre en Nueva York. Antes, del 20 al 22 de noviembre, todos los nominados participarán en el International Emmy World Television Festival, también en esa ciudad.

La docuserie documenta 175 casos de abuso en los Legionarios de Cristo

Marcial Maciel: el lobo de dios -México- 13 agosto
(Cortesía Max)

Marcial Maciel: El Lobo de Dios se estrenó en agosto de 2025 en HBO Max con cuatro episodios semanales. La producción reconstruye la vida del sacerdote mexicano Marcial Maciel, quien construyó durante décadas una imagen de santidad y liderazgo religioso mientras cometía abusos sexuales sistemáticos contra menores.

De acuerdo con datos publicados por la propia congregación en 2019, Maciel abusó de al menos 60 menores. En total, se documentaron 175 casos de abuso dentro de los Legionarios de Cristo entre 1940 y 2008.

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El relato arranca en el México de los años 40, cuando Maciel funda la congregación reclutando niños para el sacerdocio. Los episodios siguientes siguen su ascenso dentro de la élite católica y su acercamiento al Vaticano, donde se convirtió en uno de los principales recaudadores de fondos de la Iglesia católica moderna, mientras diseñaba reglas internas para silenciar a sus víctimas.

Un reportaje de 1997 rompió décadas de silencio institucional

Marcial Maciel: el lobo de dios -México- 13 agosto
(Cortesía Max)

El tercer episodio aborda la investigación periodística de 1997 que reveló públicamente los abusos, tras décadas de lujos y nula intervención del Vaticano. El cuarto capítulo, estrenado el 28 de agosto de 2025, cubre el periodo en que las denuncias de abuso infantil y la muerte de Juan Pablo II sacuden a la congregación.

El proyecto combina entrevistas con sobrevivientes de abuso, periodistas, exlegionarios y especialistas, junto con material de archivo inédito.

Los Legionarios de Cristo piden perdón pero denuncian uso de imágenes sin autorización

El estreno del cuarto episodio coincidió con un comunicado de los Legionarios de Cristo en el que la congregación reiteró su “profunda solidaridad y cercanía” con las víctimas de Maciel. El texto reconoce “la incapacidad inicial de creer los testimonios de víctimas del P. Maciel, el largo silencio institucional y, más adelante, los titubeos y errores de juicio”.

El padre Marcial Maciel (izquierda) fundador de la congregación de los Legionarios de Cristo. FOTO: TARCISIO SAMANIEGO/CUARTOSCURO.COM
El padre Marcial Maciel (izquierda) fundador de la congregación de los Legionarios de Cristo. FOTO: TARCISIO SAMANIEGO/CUARTOSCURO.COM

La congregación confirmó que fue contactada en 2022 por la productora del documental y aceptó participar en entrevistas “como un acto de responsabilidad y transparencia”. Sin embargo, aclaró que no tuvo acceso al contenido final ni intervino en la selección de imágenes y testimonios.

Los Legionarios lamentaron el uso de imágenes de personas —incluidos menores en su momento, exconsagrados y sacerdotes— sin su autorización, lo que “ha generado malestar en varios de ellos”. La congregación aseguró haber implementado desde hace más de 15 años protocolos de prevención y atención a víctimas.

Las reacciones de la audiencia a la serie de Marcial Maciel

Desde el estreno, la reacción del público se concentró en redes sociales. “Uno de las personas más despreciables y dañinas para sus seguidores y la iglesia católica”, escribió un usuario. Otro espectador señaló: “El padre es el claro ejemplo que el karma no existe, vivió y murió en total impunidad sin que nadie pudiera hacer nada”.

Marcial Maciel, Legionarios de Cristo

Los comentarios también apuntaron al efecto de la docuserie sobre la credibilidad de la institución. “Justo el personaje que derramó el vaso de la poca credibilidad que tenía la iglesia”, publicó otro usuario.

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