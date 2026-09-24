México

La identificación con CURP digital será voluntaria en operaciones bancarias, determina el gobierno

El titular de la Agencia de Transformación Digital sostiene que los ciudadanos son los únicos dueños de su información ante las instituciones financieras

Identificación digital, CURP con biometría, seguridad en trámites, tecnología gubernamental, verificación de identidad, registro oficial actualizado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La CURP en México ahora incluye datos biométricos como huellas dactilares y reconocimiento facial para mayor seguridad e identidad digital. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, afirmó que la CURP Digital y el expediente digital ciudadano tendrán uso voluntario en la banca: cada persona decidirá si los presenta y si autoriza que autoridades o instituciones financieras consulten su información.

Durante el análisis de la iniciativa presidencial de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, Peña Merino sostuvo que los dueños de los datos siempre serán las personas y no las autoridades ni las instituciones financieras.

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El titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino
El titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino, explicó los alcances de la nueva ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, este miércoles 14 de mayo. (Gobierno de México)

Banxico prevé 10 mil millones de operaciones electrónicas en 2026

La propuesta busca facilitar la apertura remota de cuentas bancarias y extender los pagos digitales, al tiempo que otorgaría facultades a Banxico para evitar que las nuevas cuentas se usen para recursos ilícitos.

Othón Moreno González, director general de Sistemas de Pagos e Infraestructura de Mercado de Banxico, señaló que el Sistema de Pagos Electrónicos, habilitado en 2004, permitió realizar cerca de 7 mil 500 millones de operaciones durante 2025. Para este año, la previsión es llegar a 10 mil millones.

Pese al crecimiento de esos mecanismos, Moreno González indicó que las encuestas más recientes sobre inclusión financiera estiman que entre 80 y 85% de las transacciones todavía se realiza en efectivo. El funcionario consideró que esa proporción obliga a ampliar la aceptación de pagos digitales en comercios y entre la población.

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El directivo de Banxico indicó que la iniciativa reforzaría el trabajo desarrollado durante los últimos 22 años para ampliar los pagos electrónicos.

También planteó que la apertura de cuentas debe ser sencilla para alcanzar a más personas, sin dejar de contener el uso de recursos de procedencia ilícita.

Imagen de archivo. El logotipo del banco central mexicano, Banxico, se ve en su edificio en el centro de Ciudad de México, México 24 de abril 2024. REUTERS/Henry Romero
Imagen de archivo. El logotipo del banco central mexicano, Banxico, se ve en su edificio en el centro de Ciudad de México, México 24 de abril 2024. REUTERS/Henry Romero

La CURP Digital solo se usará si el usuario la presenta

Peña Merino explicó que los bancos y demás instituciones financieras deberán aceptar la CURP Digital cuando una persona decida utilizarla como identificación. Obtenerla y emplearla, precisó, dependerá de la decisión de cada ciudadano.

La iniciativa también contempla un expediente digital ciudadano para reconocer documentos oficiales en formato electrónico ante las instituciones financieras. El acceso a esos archivos requeriría la solicitud y autorización expresa del particular, de acuerdo con el titular de la Agencia.

El funcionario señaló que el uso de esos mecanismos deberá realizarse bajo controles de seguridad, ciberseguridad y validación. La finalidad es que los usuarios puedan identificarse y acceder a servicios financieros sin que las instituciones consulten sus documentos sin consentimiento.

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Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, señaló que el Poder Legislativo deberá revisar los alcances jurídicos, económicos, presupuestarios, tecnológicos y sociales de la propuesta, así como las condiciones para aplicarla de manera coordinada en los tres órdenes de gobierno.

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