México

La SEP confirma un acuerdo nacional para restringir el uso de celulares en las escuelas públicas

El titular de la Secretaría de Educación Pública informó que con esta medida fortalecen el cuidado de la salud mental

El titular de la SEP Mario Delgado informó que ya existe un acuerdo nacional para regular el uso de celulares en las escuelas. Crédito: X/ @mario_delgado
El titular de la SEP Mario Delgado informó que ya existe un acuerdo nacional para regular el uso de celulares en las escuelas. Crédito: X/ @mario_delgado
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Este viernes, tras la celebración del Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Mario Delgado informó que ya hay un acuerdo nacional para regular el uso de los celulares en las escuelas públicas.

A través de un mensaje que compartió en su cuenta de X, el funcionario federal sostuvo que el acuerdo se tomó de manera unánime, por lo que el uso de dispositivos digitales en las aulas tomará un rumbo distinto al actual.

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SEP confirma acuerdo para restringir uso de celulares en las escuelas públicas

De acuerdo con Delgado Carrillo, la medida en cuestión también fortalece el cuidado de la salud mental en jóvenes de entre 14 y 18 años de edad, con base en la estrategia el “El ABC de la Emociones” que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Durante la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del CONAEDU logramos un acuerdo unánime para regular el uso de celulares en las aulas.

“A la par de esta medida, fortalecemos el cuidado de la salud mental de adolescentes y jóvenes de 14 a 18 años con la estrategia ‘El ABC de las Emociones’, impulsada por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, escribió el titular de la SEP.

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La SEP logró un acuerdo para restringir el uso de celulares en las escuelas del país. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La SEP logró un acuerdo para restringir el uso de celulares en las escuelas del país. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Medida aplica a primarias y secundarias a partir de octubre

Delgado Carrillo también adelantó que durante el próximo mes de octubre comenzará a restringirse el uso del celular durante la jornada escolar en todos los planteles de primaria y secundaria.

Sobre las restricciones en la planteles de educación media superior y superior, las reglas serán construidas por acuerdo de su propia comunidad educativa. Cabe la posibilidad de que no sean tan estrictas como en la primaria o secundaria.

“A partir de que se publiquen estas reglas, van a entrar en vigor en un mes”, dijo el funcionario en un video que también compartió en sus redes sociales.

Aunado a que también se llevarán a cabo asambleas para informar a la comunidad educativa sobre los lineamientos de las nuevas restricciones, sostuvo Mario Delgado.

Secretarias y secretarios de los 32 estados del país avalan acuerdos

Mario Delgado explicó que la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas contó con la presencia de secretarias y secretarios de educación de las 32 entidades del país, quienes terminaron respaldando el acuerdo.

“Para informar realizaremos una campaña de difusión, asambleas escolares, actividades en aulas y entregaremos más de 16 millones de guías a estudiantes, familias y docentes.

“Hagamos equipo por una educación con menos pantallas, más convivencia y un desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en México, agregó.

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