México

El embajador Roberto Lazzeri dialoga con Bernie Sanders sobre migración, comercio y derechos laborales

La reunión del 23 de septiembre también abarcó el intercambio económico y las condiciones de empleo

La reunión del 23 de septiembre también abarcó el intercambio económico y las condiciones de empleo
México expuso sus avances en el fortalecimiento de los derechos laborales durante el encuentro diplomático. Crédito: X/ @robertolazzeri
Guardar

El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, informó que dialogó este 23 de septiembre con Bernie Sanders sobre migración, comercio y derechos laborales.

En el marco del T-MEC, Lazzeri señaló que mantener altos estándares laborales y una integración económica que genere prosperidad compartida seguirá en el centro de la conversación entre ambos países.

PUBLICIDAD

El embajador agregó que compartió los avances de México para fortalecer los derechos laborales y mejorar de manera sostenida los ingresos de los trabajadores, así como su perspectiva sobre la protección de las comunidades mexicanas en Estados Unidos.

Roberto Lazzeri se reúne con familiares de Lorenzo Salgado en el Consulado de México en Houston

El embajador Roberto Lazzeri se reúne con familiares de Lorenzo Salgado en el Consulado de México en Houston. (AP Foto/Mark Felix)
El embajador Roberto Lazzeri se reúne con familiares de Lorenzo Salgado en el Consulado de México en Houston. (AP Foto/Mark Felix)

El Gobierno de México acompañó a la familia de Lorenzo Salgado Araujo, migrante mexicano de 52 años que murió por disparos de agentes federales en Houston durante un operativo del 7 de julio.

Roberto Lazzeri se reunió el pasado 5 de agosto con sus familiares en el Consulado General de México en Houston por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del canciller Roberto Velasco.

PUBLICIDAD

El embajador informó que también se reunió con el equipo jurídico de ACLU of Texas. Lazzeri afirmó que el gobierno mexicano no dejará sola a la familia Salgado y que mantendrá el acompañamiento hasta esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.

Congresistas demócratas del Caucus Hispano del Congreso sostuvieron, según EFE, que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ocultaron pruebas relacionadas con la muerte y que funcionarios federales promovieron una campaña para desacreditar a Salgado Araujo. Los legisladores presentan esa conclusión después de una audiencia paralela realizada en Houston el 24 de julio.

La calificadora Fitch eleva a 1.4% su previsión de crecimiento para México en 2026

Dinero billetes monedas efectivo peso mexicano pesos
El ajuste parte de una estimación previa de 1.0%, en un escenario donde las ventas al exterior, el empleo y los vínculos comerciales con Estados Unidos respaldan la actividad nacional. Credito: cuartoscuro

Fitch advirtió que la revisión del T-MEC puede frenar la recuperación económica de México por la incertidumbre que genera para la inversión y el comercio exterior, aunque elevó a 1.4% su previsión de crecimiento del PIB para 2026.

En su más reciente Informe de Perspectivas Económicas Mundiales, Fitch Ratings ajustó al alza su estimación desde 1.0%. Para 2027 mantuvo el pronóstico de 1.8%, mientras que para 2028 proyecta una expansión de 2.0%.

El panorama mexicano se inserta en una expectativa mundial ligeramente más favorable. La calificadora elevó en 0.2 puntos porcentuales su previsión de crecimiento global para 2026, hasta 2.6%, pese al aumento en los precios de la energía.

La revisión del T-MEC mantiene incertidumbre para la inversión

La revisión del T-MEC prolonga la incertidumbre sobre la política comercial entre México y Estados Unidos. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)
La revisión del T-MEC prolonga la incertidumbre sobre la política comercial entre México y Estados Unidos. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Fitch Ratings señaló que la economía mexicana se recuperó durante el segundo trimestre de 2026 y prevé que el crecimiento pueda acelerarse el próximo año. La firma atribuyó parte de esa perspectiva al desempeño de las exportaciones, el mercado laboral y la relación comercial con Estados Unidos.

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá prolongará la incertidumbre sobre la política comercial, de acuerdo con el informe. Ese proceso podría influir en las decisiones de inversión de las empresas.

Contempla la calificadora la posibilidad de que las negociaciones se estanquen, aunque su escenario base considera que México conservará el trato arancelario relativamente favorable que recibe actualmente de Estados Unidos.

El sector automotriz enfrenta una exposición mayor, pues los aranceles afectan su competitividad frente a otras actividades exportadoras. A ello se suman las preocupaciones por reformas internas que, según Fitch, pueden reducir la confianza empresarial y limitar la recuperación.

Las exportaciones ligadas a IA superan a los vehículos

El sector automotriz mexicano muestra una mayor exposición ante las posibles medidas arancelarias. EFE/ Hilda Ríos ARCHIVO
El sector automotriz mexicano muestra una mayor exposición ante las posibles medidas arancelarias. EFE/ Hilda Ríos ARCHIVO

El crecimiento de las exportaciones vinculadas con la inversión en inteligencia artificial en Estados Unidos es uno de los factores que sostienen la previsión para México. El volumen de bienes mexicanos enviados al exterior aumentó con fuerza durante el último año, impulsado en buena medida por productos relacionados con esa tecnología.

Estas exportaciones están exentas de aranceles y ya superan a las ventas de vehículos al mercado estadounidense, lo que modifica la composición de algunos de los principales flujos comerciales entre ambos países.

Fitch prevé que las ventas externas continúen como respaldo de la economía mexicana durante los próximos años, mientras persista el auge de inversión estadounidense en infraestructura y tecnologías asociadas con la inteligencia artificial.

Sheinbaum tiene la llave para negociar con Estados Unidos, afirma Guajardo

El exfuncionario Ildefonso Guajardo consideró que la mandataria será decisiva para lograr un entendimiento favorable y frenar las cuotas que impactan a ramas industriales mexicanas, de acuerdo con EFE. Crédito: X/ @AciertosNews
El exfuncionario Ildefonso Guajardo consideró que la mandataria será decisiva para lograr un entendimiento favorable y frenar las cuotas que impactan a ramas industriales mexicanas, de acuerdo con EFE. Crédito: X/ @AciertosNews

La presidenta Claudia Sheinbaum será la figura con mayor peso para cerrar una negociación comercial favorable con Estados Unidos y contener los aranceles que afectan a sectores industriales de México, afirmó Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía y exnegociador del T-MEC, según EFE.

Dicha declaración ocurrió este miércoles 23 de septiembre de 2026, durante la quinta Convención Binacional de la American Society of Mexico.

Guajardo propuso dividir las conversaciones en dos vías: una inmediata para reducir los aranceles a automóviles, autopartes, acero y aluminio, y otra de largo plazo para extender el tratado comercial durante 16 años. También observó una ventana para alcanzar un acuerdo antes de las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre.

El exfuncionario sostuvo que Donald Trump es el “negociador en jefede Estados Unidos y puede modificar mediante una llamada los términos acordados por los equipos técnicos. “Nada que acuerden en la mesa nos garantiza que será respetado en el escritorio de Donald Trump, advirtió.

Por ello, Guajardo afirmó que Sheinbaum “tiene la llave de la negociacióny debe evitar que México reciba un cambio de última hora. Su planteamiento inicial consiste en recuperar el compromiso de cero aranceles para los productos que cumplen las reglas del T-MEC.

Temas Relacionados

Roberto LazzeriBernie SandersMigrantesEEUUÚltima horaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Checo Pérez evita revelar qué dijeron los pilotos sobre la polémica sprint de Mónaco: “Eso se queda en el grupo”

El mexicano dejó entrever que los pilotos no están satisfechos con la nueva adición para la siguiente temporada

Checo Pérez evita revelar qué dijeron los pilotos sobre la polémica sprint de Mónaco: “Eso se queda en el grupo”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de septiembre: detienen a “El Bola” en Benito Juárez por secuestro agravado, lo vinculan con extorsiones en La Merced

Juan “N”, de 41 años, fue reaprehendido mediante una acción coordinada entre la SSC CDMX y la FGJ CDMX; autoridades también lo relacionan con cobros de extorsión a comerciantes de Venustiano Carranza

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de septiembre: detienen a “El Bola” en Benito Juárez por secuestro agravado, lo vinculan con extorsiones en La Merced

Ejecutan a balazos a “El Chino Yep”, coordinador regional del Partido PAZ en el sur de Veracruz

El crimen contra Guillermo Pamuce Yep ocurrió la tarde de este miércoles en un fraccionamiento de Coatzacoalcos; hasta el momento no hay detenidos

Ejecutan a balazos a “El Chino Yep”, coordinador regional del Partido PAZ en el sur de Veracruz

Habitantes de Ocosingo linchan y queman a una persona por practicar brujería

Habitantes tzeltales de Las Tacitas agredieron y le prendieron fuego a una víctima en la plaza central tras acusaciones de realizar hechicería

Habitantes de Ocosingo linchan y queman a una persona por practicar brujería

Rocío Sánchez Azuara abre su corazón y honra la memoria de su hija: “Seguirás siendo mi más hermosa inspiración”

La conductora de televisión conmovió a su público tras recordar a su hija Daniela a 7 años desde que su luz emprendió el vuelo hacia la eternidad

Rocío Sánchez Azuara abre su corazón y honra la memoria de su hija: “Seguirás siendo mi más hermosa inspiración”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de septiembre: detienen a “El Bola” en Benito Juárez por secuestro agravado, lo vinculan con extorsiones en La Merced

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de septiembre: detienen a “El Bola” en Benito Juárez por secuestro agravado, lo vinculan con extorsiones en La Merced

Esposa del edil de Juchitán pide a la presidenta Sheinbaum buscar a “los verdaderos criminales”

Bajo fuerte resguardo militar llegó a la CDMX Miguel Sánchez, alias “Quetu”, alcalde de Juchitán capturado por presunta extorsión

Dan prisión preventiva a “El Dron” por el asesinato del influencer sinaloense César Gastélum

Ronald Johnson destaca coordinación entre México y EEUU para capturar a Don Flaco: “Cuando trabajamos juntos, no hay dónde esconderse”

ENTRETENIMIENTO

De qué trata “Marcial Maciel: El Lobo de Dios”, la docuserie mexicana nominada al Emmy Internacional 2026

De qué trata “Marcial Maciel: El Lobo de Dios”, la docuserie mexicana nominada al Emmy Internacional 2026

Rocío Sánchez Azuara abre su corazón y honra la memoria de su hija: “Seguirás siendo mi más hermosa inspiración”

‘Chicharito’ Hernández se postula como el fan número uno de Luis Miguel rumbo a su gira 2027

Elton John en México: habrá proyecciones gratis de su concierto de Río de Janeiro 1995 antes de su llegada

Elton John envía mensaje al público mexicano previo a su concierto: “Hemos preparado un set especial para ustedes”

DEPORTES

Martinoli sentencia el debate por el ascenso y descenso en el Futbol Mexicano: “Por mí, que suban y bajen todos”

Martinoli sentencia el debate por el ascenso y descenso en el Futbol Mexicano: “Por mí, que suban y bajen todos”

Checo Pérez evita revelar qué dijeron los pilotos sobre la polémica sprint de Mónaco: “Eso se queda en el grupo”

Tigres alistaría una oferta para traer de vuelta a Gignac: este sería el motivo por el que el francés aún se rehusa a aceptar

Rebeca Bernal anota doblete con el Manchester United dentro de la Players Cup

El mexicano Logan Hernández la rompe en Japón y suma victoria sobre Kyonosuke Kameda con la mira en Casimero