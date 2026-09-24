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Rommel Pacheco niega que Conade tenga problemas con el Comité Olímpico Mexicano tras cambiar el nombre a la Olimpiada Nacional: “Trabajamos con todos”

El director de la Comisión Nacional argumentó que todas las áreas del deporte están trabajando juntas en beneficio de los atletas

Rommel Pacheco negó confrontación de Conade con el COM (X/ @Rommel_Pacheco)
Rommel Pacheco negó confrontación de Conade con el COM (X/ @Rommel_Pacheco)
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La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) hizo oficial el cambio de nombre a la Olimpiada Nacional, una vez más esta competencia cambiará de denominación y a partir de 2027 será conocida como Orgullo Nacional. En medio de los rumores sobre un sobre una supuesta ruptura de la comisión con el Comité Olímpico Mexicano (COM), Rommel Pacheco desmintió las versiones.

En un reciente encuentro con la prensa, el director de la CONADE explicó que el cambio de nombre de la Olimpiada Nacional a Orgullo Nacional se debe más a una cuestión de adaptación a los jóvenes y abreviaturas conjuntas que existen entre las organizaciones deportivas que participan en el torneo.

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Y es que, cuando fue cuestionado sobre las supuestas diferencias con el COM, dirigido por Mary José Alcalá, el ex atleta negó los señalamientos, defendió que la modificación responda a conflictos entre la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano. El funcionario señaló que la abreviatura “ON” ya era utilizada en redes sociales para referirse a la competencia, por lo que se decidió conservarla como elemento central de la nueva identidad.

Rommel Pacheco niega que Conade y COM tengan problemas

Ante las versiones sobre una posible confrontación institucional, Rommel Pacheco rechazó que exista una disputa con el Comité Olímpico Mexicano y defendió que todas las organizaciones trabajan en conjunto.

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“Si quieren meter grilla para decir que estamos peleados el Comité Olímpico y la CONADE, no. Yo desde que llegué, la idea es hacer equipo y trabajar de la mano”, sostuvo.

El funcionario mencionó que en la reunión del SINADE participaron representantes de distintas áreas, entre ellos integrantes de la CONADE, el Comité Olímpico, el Comité Paralímpico y las federaciones. Aseguró que el objetivo es mantener unido al deporte nacional, como ocurrió, según sus declaraciones, con el trabajo realizado en el básquetbol.

A su vez, el ex clavadista olímpico también pidió a los medios de comunicación concentrar la atención en los atletas, sus procesos de entrenamiento y las acciones destinadas a fortalecer su preparación. Recordó que durante la jornada se informó sobre la mayor inversión realizada en equipo deportivo para el CENAR, una noticia que, dijo, debe ocupar el centro de la cobertura.

“Yo creo que siempre es importante hablar de lo positivo, siempre señalando como cuando algo haya que señalarlo. Pero venimos de situaciones tal vez antes en las que solo se hablaba de lo negativo y hoy lo que debemos de enfocarnos es en los atletas, en su entrenamiento”, declaró. También afirmó que la prensa debe señalar cualquier situación que lo amerite, pero destacó la necesidad de difundir los avances y las noticias positivas del deporte.

Director de la CONADE defiende el cambio al nombre de la Olimpiada Nacional

Pacheco explicó que el nombre de la justa deportiva ha cambiado en distintas etapas, pero el público ha continuado llamándola como antes o como en su denominación más reciente. Por esa razón, indicó que se buscó una identidad común mediante la abreviatura “ON”, tanto para la imagen y el logotipo como para la forma en que la competencia será identificada en el futuro.

“Si se dieron cuenta, en muchas de las redes ya le ponían ON a casi todo. Entonces es un nombre más corto, más que los chavos lo utilizan y simboliza ON, Olimpiada Nacional”, declaró. Pacheco sostuvo que, para quienes surgieron de esta competencia, el nombre seguirá siendo Olimpiada Nacional, sin importar la denominación oficial. “Todos los que surgimos de la Olimpiada Nacional, no importa el nombre que le pongan, siempre para nosotros se va a llamar Olimpiada Nacional”, afirmó.

El director de la CONADE añadió que las letras “ON” representan a la Olimpiada Nacional y, al mismo tiempo, expresan el orgullo de la nación por uno de sus principales semilleros deportivos. La renovación se realizó durante el 30 aniversario de la competencia, con la intención de establecer una identidad gráfica y una abreviación que permanezcan a lo largo del tiempo.

“Se le cambia, pero ON es Olimpiada Nacional, representa la Olimpiada Nacional y es un orgullo. Solo es la abreviación de la Olimpiada”, expresó. También señaló que cada persona podrá referirse a la competencia de la manera que prefiera, aunque la nueva imagen pretende unificar su identificación.

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