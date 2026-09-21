Adiós a las pantallas en el salón y el recreo: así será la regulación de celulares en escuelas que arranca el 3 de noviembre en México

Mario Delgado prevé que la regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas de México entre en vigor a finales de octubre. (Youtube | Cepropie (Imagen modificada con Gemini IA para mejorar calidad) )

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Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció en La Mañanera del Pueblo de este lunes 21 de septiembre que docentes acordaron el pasado viernes regular los celulares y tabletas en las escuelas. “La propuesta es que no se permita para primaria y secundarias, restringiendo su uso en estos niveles educativos, en el medio superior, cada institución deberá acordar las limitaciones para garantizar el uso responsable y seguro de estos dispositivos”.

Acuerdo para regular celulares en las aulas cuenta con el respaldo de Claudia Sheinbaum

“A partir del martes 3 de noviembre entraría en vigor, celular o pantallas solo se podrían usar para alguna emergencia o algún tema particular de las niñas y niños, lo pueden tener guardado en su mochila, pero ni en las clases ni en el recreo se pueden usar esos celulares. El objetivo es recuperar la creatividad y evitar este uso indiscriminado de las pantallas”, dijo Claudia Sheinbaum.

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La presidenta afirmó que fue un acuerdo unánime, aceptado por ella, gobernadores y gobernadoras, así como por autoridades educativas.

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