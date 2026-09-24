México

Presidente de la Cámara de Diputados llama “coalición invencible” a Morena, PT y PVEM

Raúl Bolaños afirmó que la alianza entre las tres fuerzas tiene mayor fuerza cuando compiten juntas, mientras continúan las diferencias por las candidaturas rumbo a 2027

El presidente de la Cámara de Diputados destacó que la alianza ha permitido avanzar en elecciones y en acuerdos legislativos, aunque existen diferencias rumbo a 2027.
El presidente de la Cámara de Diputados destacó que la alianza ha permitido avanzar en elecciones y en acuerdos legislativos, aunque existen diferencias rumbo a 2027.
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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, afirmó que Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) conforman una “coalición invencible” cuando participan juntos en procesos electorales y en la actividad legislativa.

Las declaraciones del también integrante del PVEM se dieron este jueves 24 de septiembre, en medio de las diferencias que han surgido entre Morena y el PT por el proceso de definición de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.

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Bolaños señaló que el Partido Verde ha logrado incrementar su presencia política y puso como ejemplo el gobierno de San Luis Potosí, obtenido por el partido en una elección en la que compitió de manera individual.

Sin embargo, aclaró que eso no significa que el PVEM esté en condiciones de competir solo en todas las gubernaturas que estarán en disputa el próximo año.

Raúl Bolaños destaca fuerza conjunta de Morena, PT y Verde

Durante una conferencia en la Cámara de Diputados, Bolaños sostuvo que la participación conjunta de las tres fuerzas políticas ha permitido obtener resultados tanto en las elecciones como en el Congreso.

El presidente de San Lázaro se refirió a la alianza rumbo a 2027, en medio de desacuerdos sobre la selección de candidaturas y la estrategia electoral.
El presidente de San Lázaro se refirió a la alianza rumbo a 2027, en medio de desacuerdos sobre la selección de candidaturas y la estrategia electoral.

El legislador planteó que una de las tareas del Partido Verde es continuar formando cuadros políticos en los estados que tengan capacidad para participar por cuenta propia en distintos procesos electorales.

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A partir de esa preparación, explicó, el partido puede decidir posteriormente si establece alianzas con otras fuerzas políticas.

“Cuando el Partido Verde, el Partido del Trabajo y Morena vamos juntos, se convierte en una coalición invencible en lo político y en lo legislativo”, afirmó Bolaños.

El presidente de la Mesa Directiva también señaló que el PVEM ha demostrado crecimiento político y mencionó los casos de Morelos, Estado de México y San Luis Potosí. Sobre este último, destacó que el partido obtuvo el gobierno estatal compitiendo solo.

No obstante, reconoció que el Verde no está en condiciones de competir de manera individual en todas las entidades del país.

Diferencias entre Morena y PT marcan el escenario rumbo a 2027

Reginaldo Sandoval advirtió que las diferencias en la definición de candidaturas rumbo a 2027 podrían afectar la unidad de la alianza. (Foto: X/@ReginaldoSF_PT)
Reginaldo Sandoval advirtió que las diferencias en la definición de candidaturas rumbo a 2027 podrían afectar la unidad de la alianza. (Foto: X/@ReginaldoSF_PT)

Las declaraciones de Bolaños ocurren mientras Morena y el PT mantienen diferencias relacionadas con la definición de candidaturas para las elecciones de 2027.

El coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, ha cuestionado el procedimiento utilizado para seleccionar perfiles y ha exigido una mayor participación de su partido en las llamadas encuestas espejo.

Sandoval sostuvo que el acuerdo entre Morena, PT y PVEM contemplaba este mecanismo cuando existieran inconformidades o diferencias en las mediciones.

Sin embargo, afirmó que el PT no fue incorporado al comité técnico encargado de aspectos como las muestras, los cuestionarios y la metodología.

El legislador también advirtió que su partido podría competir de manera independiente en algunos estados, en las 17 entidades que tendrán elecciones para gobernador o incluso considerar escenarios que afecten la continuidad de la alianza hacia 2030.

El coordinador del PT en San Lázaro pidió revisar el método para definir candidaturas y reclamó mayor participación en el proceso rumbo a 2027. (Infobae-Itzallana)
El coordinador del PT en San Lázaro pidió revisar el método para definir candidaturas y reclamó mayor participación en el proceso rumbo a 2027. (Infobae-Itzallana)

Entre los principales puntos planteados por el PT se encuentran:

  • Revisar el procedimiento para definir candidaturas.
  • Garantizar la participación de los partidos aliados en las encuestas espejo.
  • Conocer el diseño metodológico y los cuestionarios utilizados en las mediciones.
  • Mantener abierta la posibilidad de competir con candidaturas propias.
  • Definir las condiciones de la alianza de cara a las elecciones de 2027.

PT plantea competir por separado en algunos estados

El reclamo del PT ha elevado la tensión dentro del bloque integrado por Morena, PVEM y el partido petista.

Sandoval incluso afirmó que, aunque el PT no tendría necesariamente la fuerza para ganar por sí solo una gubernatura, sí podría influir en los resultados si decide competir separado de Morena.

Máquina industrial negra con rodillos y mecanismos procesa planillas de credenciales de identificación del Instituto Nacional Electoral
Reginaldo Sandoval advirtió que el PT analiza competir por su cuenta en algunas entidades si no se modifican los acuerdos para definir candidaturas rumbo a 2027. (INE)

En sus declaraciones, planteó que esa decisión podría tener consecuencias en varias entidades y también en la integración de la Cámara de Diputados.

En este contexto, Bolaños se refirió a la importancia de que los tres partidos mantengan la coordinación. El presidente de la Cámara baja señaló que las diferencias entre las fuerzas políticas deben ser atendidas mediante el diálogo y la negociación.

El propio legislador había señalado previamente que respeta la manera en que Sandoval conduce sus reclamos, aunque consideró que el PVEM mantiene una postura enfocada en la conciliación y el diálogo.

Bolaños pide mantener la alianza rumbo a las elecciones de 2027

Frente al escenario actual, Raúl Bolaños insistió en que la participación conjunta de Morena, PT y PVEM ha producido resultados en el ámbito legislativo y electoral.

Raúl Bolaños destacó que la alianza entre las tres fuerzas ha permitido obtener resultados electorales y legislativos cuando compiten juntas.
Raúl Bolaños destacó que la alianza entre las tres fuerzas ha permitido obtener resultados electorales y legislativos cuando compiten juntas.

El legislador señaló que el Partido Verde debe continuar fortaleciendo sus estructuras estatales y tener capacidad para competir de manera independiente, pero también dejó abierta la posibilidad de construir alianzas cuando existan condiciones para ello.

Su declaración se produce mientras las dirigencias partidistas mantienen las negociaciones sobre candidaturas y la participación de cada fuerza política rumbo a 2027.

Por ahora, las diferencias planteadas por el PT se concentran principalmente en los mecanismos para definir candidaturas y en el nivel de participación que tendrá el partido dentro de esos procesos.

Mientras tanto, Bolaños sostuvo que, cuando las tres fuerzas políticas actúan juntas, la coalición tiene mayor capacidad tanto en las elecciones como en el Congreso.

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