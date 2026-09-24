México

Fiscalía de Michoacán niega tener pruebas sobre el hallazgo de dientes de niños en Zacapu

Las autoridades estatales informaron que carecen de reportes sobre la localización de restos dentales infantiles en la entidad, tras coordinarse con la dependencia federal y revisar los expedientes desde el año 2021

Foto ilustrativa (AP Foto/Marco Ugarte)
Foto ilustrativa (AP Foto/Marco Ugarte)
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La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) negó tener registro oficial del hallazgo de piezas dentales atribuidas a menores de edad que el colectivo Buscando Cuerpos en Todo México reportó en el municipio de Zacapu. La institución afirmó que no tiene conocimiento del caso pese a su amplia difusión en medios y redes sociales.

La fiscalía precisó que mantiene coordinación permanente con la Fiscalía General de la República (FGR) y que esa dependencia federal tampoco cuenta con antecedente alguno sobre el hallazgo.

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La FGE sostiene que no existe registro oficial ni denuncia formal sobre ese hecho, pese a que el colectivo asegura haber recuperado alrededor de mil 600 piezas dentales infantiles en la zona desde 2021.

La institución detalló que, desde el año 2021 hasta el momento, no ha recibido denuncia, puesta a disposición o solicitud de intervención pericial.

El hallazgo que motivó la respuesta oficial

El colectivo Buscando Cuerpos en Todo México, encabezado por Margarita López, informó haber localizado las piezas dentales dentro de fosas clandestinas y un predio señalado como posible sitio de incineración. López sostuvo que, desde 2023, aproximadamente 80 menores habrían sido cremados en ese lugar, aunque esa cifra no cuenta con confirmación oficial ni con un dictamen pericial definitivo.

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La fundadora del colectivo planteó como hipótesis que los menores podrían haber sido víctimas de explotación sexual, tráfico de órganos o pornografía infantil. Esas posibilidades permanecen bajo investigación y no han sido acreditadas por ninguna autoridad.

En un campo de exterminio en Zacapu, Michoacán, fueron hallados dientes de aproximadamente 80 niños debido a que peritos determinaron que los dientitos de leche eran pequeños y pertenecían a niños menores de 12 años encontrados desde 2021 Foto: Colectivo Buscando cuerpos
En un campo de exterminio en Zacapu, Michoacán, fueron hallados dientes de aproximadamente 80 niños debido a que peritos determinaron que los dientitos de leche eran pequeños y pertenecían a niños menores de 12 años encontrados desde 2021 Foto: Colectivo Buscando cuerpos

Las búsquedas en la zona comenzaron en 2021, cuando integrantes del colectivo detectaron humo que salía de un cerro cercano a un basurero. Al revisar el terreno, recuperaron un diente que, según el testimonio de López, personal pericial habría identificado como una pieza dental infantil.

Con el paso de los años, las madres buscadoras afirmaron haber reunido cerca de mil 600 dientes de leche, además de piezas dentales de adultos, vértebras, falanges y otros restos óseos.

Cómo describió el colectivo el proceso de cribado en el predio

Tras el hallazgo del primer diente, el colectivo ajustó sus herramientas de trabajo. Redujeron el tamaño de los tamices de cribado hasta una medida de un cuarto de centímetro, con el objetivo de detectar fragmentos que antes pasaban inadvertidos.

Integrantes del colectivo de búsqueda liderado por Margarita López realizan labores de excavación y criba en terrenos al aire libre y zonas con agua en Michoacán. En las imágenes se observa la localización, recuperación y clasificación de diversos restos óseos dispuestos sobre una lona azul para su registro por parte del personal de apoyo. La activista y senadora

El cambio permitió separar de la tierra piezas diminutas que podrían haberse perdido durante revisiones anteriores del sitio. Con ese método más fino, las madres buscadoras lograron reunir con el tiempo cerca de mil 600 dientes de leche.

Los peritajes preliminares referidos por las buscadoras ubicaron algunas de las piezas dentales en un rango de edad de uno a seis años. López también mencionó la posibilidad de que existieran restos de menores de entre uno y 12 años, sin que haya coincidencia definitiva sobre la edad de las presuntas víctimas.

La FGR tampoco confirma el hallazgo

La FGR informó que sostuvo mesas de trabajo con el colectivo para atender las denuncias relacionadas con Michoacán. La dependencia federal precisó que los estudios forenses continuaban pendientes y que aún no había validado oficialmente el número de dientes humanos ni su procedencia.

En un comunicado fechado el 18 de septiembre de 2026, la FGR no confirmó el hallazgo específico de Zacapu, la cantidad de piezas dentales, la edad de las posibles víctimas ni las hipótesis de explotación planteadas por las buscadoras. Según esa dependencia, la investigación requiere pruebas de ADN y análisis científicos para determinar esos aspectos.

Fiscalía de Michoacán niega tener pruebas sobre el hallazgo de dientes de niños en Zacapu. Captura de pantalla
Fiscalía de Michoacán niega tener pruebas sobre el hallazgo de dientes de niños en Zacapu. Captura de pantalla

Esta postura federal coincide con la que ahora expresa la fiscalía estatal michoacana, que insiste en la ausencia de un registro formal del caso.

El protocolo que exige la fiscalía ante hallazgos de restos

La FGE recordó que, ante cualquier hallazgo de restos humanos o indicios posiblemente relacionados con un hecho delictivo, corresponde ponerlo en conocimiento de la autoridad competente. Esto permite que se realicen las diligencias correspondientes y que, mediante estudios científicos y periciales, se determine la naturaleza, el origen y la identificación de los restos.

La institución reiteró su disposición para atender cualquier información que sea presentada formalmente ante la autoridad ministerial y, en su caso, llevar a cabo las investigaciones que correspondan conforme a sus atribuciones.

El caso llegó hasta el Senado

La magnitud del hallazgo reportado por el colectivo trascendió el ámbito local. El 23 de septiembre, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Laura Esquivel Torres solicitó un minuto de silencio por las presuntas víctimas infantiles en el Senado de la República.

La legisladora anunció además un punto de acuerdo para pedir a las autoridades federales y de Michoacán el esclarecimiento inmediato de los hechos. Las integrantes de Buscando Cuerpos en Todo México mantuvieron, en paralelo, un plantón de más de 15 días frente a las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México, donde exigieron que las pruebas genéticas y los estudios forenses avanzaran para identificar los restos.

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