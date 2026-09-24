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Recuerdan denuncia de Alejandro Murat por “narcopolíticos” en Juchitán de Zaragoza tras detención de Miguel Sánchez | Video

Los señalamientos del exgobernador de Oaxaca fueron emitidos cuando aún formaba parte del Partido Revolucionario Institucional y era el titular del Ejecutivo Estatal

El video que circula en redes sociales volvió a ser retomado por las acusaciones de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado que pesan sobre el alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. (Crédito: Istmo Digital Noticias)
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La detención del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, ha generado presión sobre el gobierno actual de Oaxaca, provocando que “viejos” señalamientos sean recordados en redes sociales, tal es el caso de los dichos del expriista Alejandro Murat, en un evento público de 2022.

Cabe destacar que, el municipio ha sido azotado por la violencia y la inseguridad que no permite el desarrollo de la vida cotidiana de las familias, debido a que la extorsión y ataques armados para quienes no pagan lo exigido por el crimen organizado se ha convertido en una constante. El tema en Juchitán cobró mayor interés público tras la denuncia de la diseñadora Elvis Guerra, quien bordó parte del atuendo de la presidenta Claudia Sheinbaum para las fiestas patrias.

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Esto fue lo que denunció Alejandro Murat en 2022

El político, quien actualmente se encuentra en las filas de Morena, denunció presunta colusión con el crimen organizado en el gobierno municipal de Juchitán, sus señalamientos se dieron durante una reunión política-electoral con delegados del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En la grabación que circula en redes sociales, se puede escuchar al exgobernador exclamar: “Como Juchitán, en su Cabido, tienen nombres de capos de la mafia, hoy les pregunto, ¿Queremos más experimentos?”.

Las palabras emitidas el 10 de febrero de 2022 por Alejandro Murat, han cobrado mayor relevancia cuatro años después, cuando un presidente de ese municipio fue aprehendido por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, un tema que vuelve a generar polémica por tratarse de un perfil impulsado por Morena, el partido en el poder a nivel estatal y federal.

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Recuerdan denuncia de Alejandro Murat por “narcopolíticos” en Juchitán de Zaragoza tras detención de Miguel Sánchez. (Foto: redes sociales)
Recuerdan denuncia de Alejandro Murat por “narcopolíticos” en Juchitán de Zaragoza tras detención de Miguel Sánchez. (Foto: redes sociales)

Una realidad que golpea la tranquilidad de la ciudadanía

Las y los juchitecos han vivido en carne propia los estragos de la falta de atención en materia de seguridad en el municipio, situación que orilla a la ciudadanía a dejar su casa y familia, para no ser una víctima mortal de la violencia que a diario les asedia.

Medios locales han documentado la escalada de violencia en Juchitán de Zaragoza, al grado de que alcanza a políticos de la localidad, tal fue el caso de un regidor del ayuntamiento, a quien en abril de este año intentaron extorsionar, por lo que exigió a las autoridades a pedir medidas de protección para él y otros servidores públicos.

La extorsión se ha vuelto parte de la cotidianidad de los comerciantes. En julio, una mujer denunció a través de redes sociales la amenaza que recibió por medio de un mensaje en una cartulina, donde le exigían el pago de 50 mil pesos a cambio de darle permiso para seguir trabajando.

A través de la publicación en Facebook, la comerciante detalló que hizo público el mensaje debido al temor que sentía por la falta de seguridad para su familia, ya que no cuenta con los recursos para pagar lo solicitado, como medida de prevención, la señora tuvo que cerrar su local.

“Tendrás que pagar 50 para poder seguir trabajando en Juchitán. 50K o quemamos y sin pretextos. Si no, quemaremos tu local”, el mensaje del crimen organizado contra la comerciante.

Denuncia de comerciante en Juchitán de Zaragoza. (Especial)
Denuncia de comerciante en Juchitán de Zaragoza. (Especial)

Cuando Alejandro Murat realizó los señalamientos contra el gobierno del municipio, el entonces alcalde, Emilio Montero Pérez, lo invitó a denunciar ante las autoridades los actos denunciados frente a la militancia priista, sin que haya trascendido mayor acción por parte del exgobernador.

Las acusaciones que pesan sobre Miguel Sánchez Altamirano

Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, cayó bajo el peso de una carpeta que lo señala como pieza operativa del crimen organizado en el Istmo de Tehuantepec, las autoridades federales lo relacionan con Los Cromos, célula que funciona como brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación en la región.

El gobernador Salomón Jara Cruz vinculó la captura con la denuncia de la diseñadora muxe Elvis Guerra. “Fue el vaso que derramó el agua, porque ahí fue donde se comentó de parte del propio diseñador todo lo que ocurría en Juchitán”, declaró el mandatario, quien reconoció que las autoridades ya tenían conocimiento de extorsiones contra empresarios y ciudadanos en el municipio.

Elvis Guerra se reúne con Sheinbaum y Harfuch en medio de la detención del presidente municipal de Juchitán. (Foto: Especial)
Elvis Guerra se reúne con Sheinbaum y Harfuch en medio de la detención del presidente municipal de Juchitán. (Foto: Especial)

Horas después de la detención, Elvis Guerra se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el secretario Omar García Harfuch en Palacio Nacional, tras la denuncia de un ataque armado a su vivienda, después de negarse a pagar una extorsión de 200 mil pesos, advirtiendo que las víctimas de este delito se ven obligadas a irse de la región para no ser víctimas de un crimen que atente contra su vida.

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