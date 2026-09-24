¿Cómo preparar entomatadas? receta mexicana fácil y rápida llena de sabor y baja en calorías

Un plato tradicional de barro contiene tres entomatadas bañadas en salsa de tomate con crema, queso fresco, cilantro y cebolla sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las entomatadas son una de esas recetas mexicanas que convierten ingredientes sencillos en un plato lleno de sabor.

La salsa de tomate, el queso fresco y las tortillas de maíz forman una combinación jugosa, ligera y muy reconfortante.

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Esta preparación se parece a las enchiladas, pero la salsa no suele llevar chile intenso. Se sirven calientes, con cebolla, queso y, si se desea, una ensalada o unos frijoles como acompañamiento.

Aunque pueden ser elevadas en caloría si se usa un relleno calórico y se abusa de la crema, si se elige un relleno como requesón o queso bajo en grasa, ese platillo puede ser tan delicioso como saludable, en comparación con otros platillos mexicanos.

Un plato de barro contiene entomatadas mexicanas bañadas en salsa de tomate con queso, crema, cebolla y cilantro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de entomatadas

Las entomatadas son tortillas de maíz dobladas y bañadas en una salsa de tomate triturado. En esta versión ligera, las tortillas se calientan en comal en lugar de freírse y se rellenan con queso fresco bajo en grasa.

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Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos.

Cocción: 20 minutos.

Tiempo total: 30 minutos.

Ingredientes

8 tortillas de maíz. 500 g de tomates rojos maduros. 1 diente de ajo. 1/4 de cebolla blanca para la salsa. 1/4 de cebolla blanca cortada en juliana para servir. 120 g de queso fresco bajo en grasa, desmenuzado. 1 chile serrano, opcional. 100 ml de agua o caldo de verduras. 1 cucharadita de aceite de oliva. Sal al gusto. Cilantro fresco, opcional. Pimienta negra, opcional.

Cómo hacer entomatadas, paso a paso

Lava los tomates y retira la parte dura del tallo. Córtalos en cuartos. Cuece los tomates en un cazo con el ajo, el chile serrano y 100 ml de agua durante 10 minutos, hasta que estén tiernos. Tritura los tomates, el ajo y el chile hasta obtener una salsa fina. Añade sal al gusto. Calienta la cucharadita de aceite de oliva en una sartén. Sofríe la cebolla de la salsa durante 3 minutos. Vierte la salsa triturada en la sartén. Cocina a fuego medio durante 7 minutos, hasta que espese ligeramente. Prueba la salsa y ajusta el punto de sal. Si queda demasiado espesa, añade un poco de agua. Calienta las tortillas en un comal o sartén antiadherente durante 20 o 30 segundos por cada lado. No las dores demasiado: deben quedar flexibles para poder doblarlas sin que se rompan. Pasa cada tortilla por la salsa caliente. Cubre ambos lados sin dejarla demasiado tiempo dentro. Coloca la tortilla en un plato. Añade una parte del queso fresco y dóblala por la mitad. Repite el proceso con el resto de las tortillas. Mantén la salsa caliente, pero evita que hierva con fuerza para conservar una textura suave. Sirve las entomatadas con la cebolla en juliana, el cilantro y el queso restante. Para reducir calorías, calienta las tortillas en seco y utiliza queso fresco bajo en grasa en lugar de nata o crema.

Una infografía de Infobae detalla las etapas para cocinar la salsa de tomate, calentar tortillas y montar las entomatadas con queso fresco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para una versión alternativa con un toque de picante y relleno de pollo, puedes usar esta opción de receta de la cuenta de Tik Tok SoyRuth.

Una mujer demuestra la elaboración de entomatadas caseras en un tutorial de cocina. El proceso incluye la selección y cocción de jitomates y chiles verdes, el licuado y hervido de la salsa roja, y el armado de las tortillas dobladas con relleno sobre un plato. (TK: _soyruth_)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones, con 2 entomatadas por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por 2 entomatadas:

Calorías: 230 kcal.

Proteínas: 10 g.

Hidratos de carbono: 34 g.

Grasas: 7 g.

Fibra: 5 g.

Sodio: 430 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las entomatadas se disfrutan mejor recién hechas, cuando las tortillas todavía conservan una textura flexible.

Puedes guardar la salsa en un recipiente hermético en la nevera durante 3 días.

Las entomatadas ya montadas pueden conservarse en la nevera durante 1 día, aunque la tortilla puede ablandarse demasiado.

Para recalentarlas, caliéntalas en una sartén tapada o en el microondas durante 1 o 2 minutos. Añade un poco de salsa extra para evitar que se resequen.

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Cuál es el origen de las entomatadas mexicanas

Las entomatadas nacen de la combinación de dos bases mesoamericanas: la tortilla de maíz y las salsas hechas con jitomate.

El jitomate, llamado xitomatl en náhuatl, fue domesticado en Mesoamérica antes de la llegada de los europeos; su uso culinario ya formaba parte de la dieta regional.

No hay una fecha ni un lugar único documentado para el surgimiento de las entomatadas como platillo específico.

Lo más probable es que su forma actual se consolidara durante el periodo virreinal, cuando a las tortillas y la salsa indígena se añadieron ingredientes introducidos o popularizados después de la Conquista, como queso, crema, pollo y grasas para freír.

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Su nombre describe la técnica: tortillas dobladas o rellenas, pasadas por una salsa de jitomate.

Se emparentan con las enchiladas y las enfrijoladas, aunque se distinguen por la salsa roja de jitomate, que suele ser menos picante. Las recetas cambian según la región: pueden llevar queso, pollo, huevo, crema, cebolla o frijoles.