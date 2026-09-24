México

Hallan sin vida al hijo de 16 años del alcalde de Tecamachalco tras cuatro días desaparecido

El menor, visto por última vez el sábado tras salir a realizar trabajos escolares, fue localizado a un costado de la carretera Azumbilla-Tlacotepec de Díaz

La víctima tenía visibles huellas de violencia. (Redes sociales)
La víctima tenía visibles huellas de violencia. (Redes sociales)
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Mateo Hernández, de 16 años, hijo del alcalde de Tecamachalco, Mateo Hernández López, fue localizado sin vida este 23 de septiembre en el municipio de Nicolás Bravo, Puebla, cuatro días después de que se reportara su desaparición.

El cuerpo apareció envuelto en cobijas y con huellas de violencia en el paraje conocido como “La Tabla”, según confirmaron medios locales.

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El adolescente, estudiante de preparatoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), fue visto por última vez el sábado 19 de septiembre alrededor de la 1 de la tarde, cuando salió de su domicilio para realizar trabajos escolares con compañeros. Su desaparición se reportó hasta el lunes 21 de septiembre.

El operativo de búsqueda movilizó a cerca de 30 agentes de la Policía Ministerial, que realizaron recorridos en distintos inmuebles del municipio desde la noche del domingo.

El hallazgo del cuerpo en la carretera Azumbilla-Tlacotepec de Díaz

El adolescente, estudiante de preparatoria, fue hallado en el paraje “La Tabla”, en Azumbilla. (X/@michelleriveraa)
El adolescente, estudiante de preparatoria, fue hallado en el paraje “La Tabla”, en Azumbilla. (X/@michelleriveraa)

De acuerdo con medios locales, los motociclistas que circulaban por la zona reportaron el hallazgo de un bulto sospechoso a un costado de la carretera estatal Azumbilla-Tlacotepec de Díaz, en la junta auxiliar de Azumbilla, municipio de Nicolás Bravo.

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Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal, la Policía Municipal de Nicolás Bravo y efectivos del Ejército Mexicano, acompañados por paramédicos, quienes confirmaron que la víctima no presentaba signos vitales.

El nivel de descomposición del cuerpo impidió a la Fiscalía comprobar la identidad de manera instantánea y fue hasta pasadas las 18:00 horas que el alcalde morenista acudió a las instalaciones del anfiteatro de Tehuacán para el reconocimiento oficial del cuerpo. Hasta este momento, el edil no ha hecho pronunciamientos en sus redes sociales.

¿Qué se sabe del caso?

Alcalde de Tecamachalco
El alcalde no interpuso una denuncia ante la Fiscalía. Foto: Facebook / Mateo Hernández López

Las primeras investigaciones apuntan a que el joven habría sido privado de la libertad por sujetos desconocidos, por lo que fue la Fiscalía Especializada en Secuestro y Extorsión la encargada de las pesquisas.

De manera extraoficial trascendió que los captores habrían cobrado un rescate. Fuentes policiacas señalaron además que la familia de la víctima decidió llevar a cabo un proceso de negociación directa por la liberación del menor.

La titular de la Fiscalía General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, confirmó durante su conferencia matutina que la institución no había recibido una denuncia formal por estos hechos, pese a que la familia ya había alertado a las autoridades locales sobre la desaparición.

Condolencias de distintos partidos

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El diputado local Andrés Villegas Mendoza, presidente del Consejo Estatal de Morena en Puebla, expresó sus condolencias al alcalde y sostuvo que “nos han golpeado en lo más profundo y personal, pero el miedo no nos puede detener”.

Agustín Guerrero Castillo, consejero estatal de Morena, pidió que el crimen “no quede impune” y que los responsables sean detenidos. El senador de Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo, también envió condolencias al alcalde y a su esposa, Rosario Gutiérrez.

Movimiento Ciudadano Puebla publicó una esquela oficial este 23 de septiembre en la que lamentó “profundamente el fallecimiento de Mateo Hernández Gutiérrez” y expresó su solidaridad a la familia y a la comunidad de Tecamachalco.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La alcaldesa de Zacatlán, Bety Sánchez, también publicó una esquela: “Lamento el sensible fallecimiento de Mateo Hernández, espero que su familia encuentre pronta resignación. Mucha fortaleza”, citó Proceso.

Tecamachalco es señalado como epicentro delictivo del Triángulo Rojo en Puebla, una región de focos rojos en donde los grupos criminales se pelean el robo de combustible, los asaltos con violencia a transportistas y el narcomenudeo.

El jueves 17 de septiembre, dos días antes de la desaparición de su hijo, el alcalde encabezó una mesa de trabajo con representantes de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para reforzar la estrategia de seguridad del municipio.

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