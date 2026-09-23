Quién es “Quetu”, el alcalde de Morena detenido en Oaxaca e investigado por presuntos nexos con el CJNG

Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza y militante de Morena, fue detenido durante un operativo federal en Oaxaca. Crédito: Especial

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Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fue detenido la madrugada del miércoles por Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Fiscalía General de la República (FGR). Esto luego de salir de un evento cultural en la Escuela Secundaria General Símbolos Patrios.

A raíz de su detención, el edil enfrenta una orden de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, además de estar vinculado con el grupo crimina “Los Cromo”, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Oaxaca, dedicado al cobro de piso, el narcomenudeo y el tráfico de personas en el Istmo de Tehuantepec.

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A continuación el perfil del caso.

Miguel Sánchez Altamirano es licenciado en Derecho por la UABJO

Miguel Sánchez Altamirano estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Su acercamiento a la política juchiteca inició en la infancia, cuando acompañaba a su padre, del mismo nombre, en marchas de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo.

Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza y militante de Morena, fue detenido durante un operativo federal en Oaxaca. Crédito: Especial

El político es conocido popularmente como Quetu, apodo con el que se le identifica en Juchitán y con el cual destacó como presidente municipal constitucional de una de las demarcaciones más relevantes del Istmo por su peso político, comercial y estratégico.

Sánchez Altamirano gobernó el municipio en un primer periodo entre 2022 y 2024. Buscó la reelección con el respaldo de Morena y logró un segundo mandato para el periodo 2025-2027.

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El edil tomó protesta para su segundo periodo en enero de 2025. En ese acto afirmó que su gobierno impulsaría la continuidad de los proyectos iniciados, según consignó el portal entidadoaxaca.mx.

Durante su primera gestión, Sánchez Altamirano aseguró haber concretado más de 300 obras públicas en el municipio y sus agencias. El funcionario prometió entonces mantener un gobierno de puertas abiertas y continuar el trabajo en materia de seguridad.

Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza y militante de Morena, fue detenido durante un operativo federal en Oaxaca. Crédito: Especial

El alcalde participó en junio de este año en la tercera etapa del Plan Juchitán por la Paz, la Justicia y el Bienestar, estrategia impulsada por el Gobierno de Oaxaca. La iniciativa buscaba atender la problemática de inseguridad que afecta al municipio.

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En agosto de 2025, Sánchez Altamirano fue denunciado penalmente tras un incidente en un restaurante de Juchitán, luego de amenazar a un ciudadano durante ese episodio.

Semar y FGR detienen al alcalde en Ciudad Ixtepec

La captura se ejecutó en el municipio vecino de Ciudad Ixtepec, según precisó Milenio. El operativo combinó a efectivos de la Semar con agentes de corporaciones federales y de la policía estatal.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que Sánchez Altamirano fue arrestado junto con Carlos Alberto “N”, alias La Parca. Ambos contaban con órdenes de aprehensión por los mismos delitos, según reportó Infobae.

Un hombre con esposas en las muñecas sostiene los barrotes de hierro de una celda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones señalan al alcalde por implementar esquemas de protección que habrían facilitado las operaciones de grupos criminales en la región. El funcionario también es investigado por su presunta relación con homicidios registrados en el Istmo.

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Para afectar la capacidad financiera del grupo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inmovilizó recursos y bloqueó cuentas de personas ligadas a la investigación. García Harfuch precisó que las acciones operativas continúan para desarticular por completo la estructura criminal.

Fuentes federales y estatales consultadas por Infobae detallaron que el edil se encuentra en traslado hacia un penal federal. El despliegue busca además localizar y detener a otras personas señaladas en la misma carpeta de investigación.

La detención estuvo a cargo de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá, un grupo de élite presentado apenas el 21 de septiembre. La unidad está integrada por 100 policías especializados, 50 elementos de la Fiscalía estatal y 50 de la SSPC.

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Foto: Facebook / Miguel Sánchez

Tras el arresto, policías municipales de Juchitán de Zaragoza bloquearon las entradas y salidas del municipio. Los uniformados, al mando de David Vázquez Gualberto, director de la corporación, montaron un cerco en la carretera transístmica en espera de instrucciones.

Sánchez Altamirano fue trasladado a la base aérea de Ciudad Ixtepec para su posible traslado posterior. Fuentes cercanas al caso indicaron a Infobae que, pese a los bloqueos carreteros, el edil podría ser trasladado por vía aérea.

Operación Sable intervino la policía municipal en junio de 2025

La detención se produjo luego de más de un año de operativos e investigaciones por la infiltración de grupos criminales en las estructuras de seguridad de Juchitán. En junio de 2025, autoridades estatales y federales ejecutaron la Operación Sable en el municipio.

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Ese operativo intervino la Comisaría de Seguridad Pública Municipal y el centro de videovigilancia C2 de Juchitán. La Fiscalía informó en ese momento que la inteligencia había detectado a integrantes de la policía y del centro de monitoreo utilizados para favorecer actividades delictivas.

Foto: Facebook / Miguel Sánchez

Los 218 policías municipales de Juchitán fueron concentrados para someterse a evaluaciones de control y confianza. Mientras se realizaban esas pruebas, la seguridad del municipio quedó bajo responsabilidad temporal de la Policía Estatal.

El operativo contó con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional. El centro de videovigilancia C2 pasó entonces al control del C4 estatal.

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Hasta el momento no se han dado a conocer oficialmente todos los delitos específicos que motivaron la orden de aprehensión contra el alcalde. Las autoridades mantienen el operativo activo en la región del Istmo de Tehuantepec para completar las capturas pendientes.