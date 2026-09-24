Sheinbaum se reunirá con el presidente de Corea del Sur: estos son los temas clave del encuentro

Claudia Sheinbaum (Presidencia )

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció los temas clave que tocará durante su reunión con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung celebrada este jueves en Palacio Nacional.

“Hay temas desde comerciales hasta culturales, educativos. Vamos a firmar un acuerdo de entendimiento sobre estos temas. Ellos tienen programadas diversas inversiones, las empresas coreanas en nuestro país”, reveló la mandataria mexicana durante la mañanera del pueblo de este 24 de septiembre.

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Puntos clave de la reunión entre Claudia Sheinbaum y Lee Jae-myung

De acuerdo a la información brindada por la jefa de Estado, esta visita de Estado se dividirá en varias etapas:

Primero habrá una reunión bilateral con el presidente de la República de Corea

Después con los equipos diplomáticos de ambas naciones

Y por último, con empresarios surcoreanos que tienen la intención de invertir en México

Sobre el punto anterior, señaló que la conversación se centrará en dudas y en conocer las expectativas de los financiamientos por parte de estas compañías extranjeras. “Va ser una muy buena reunión”.