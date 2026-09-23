Cómo “Don Flaco”, operador de “El Mayo” Zambada, intentó abrir una ruta de cocaína en Italia para venderle a la ‘Ndrangheta

José Ángel Zazueta fue detenido en la CDMX. El hombre de confianza de El Mayo Zambada lo intentó ayudar a traficar cocaína en Italia. (Infobae México / Jovany Pérez)

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Fuerzas federales capturaron este 22 de septiembre a José Ángel Rivera Zazueta, alias “Don Flaco” o “El Flaco”, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, en cumplimiento de una orden de detención con fines de extradición hacia Estados Unidos.

El operador de Ismael “El Mayo” Zambada es recordado también por un episodio menos conocido: en 2019 intentó abrir una ruta aérea de cocaína hacia Italia que terminó desmantelada por la policía financiera de ese país.

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El plan contemplaba vender un primer cargamento de 1.5 toneladas de cocaína a la ‘Ndrangheta, la organización mafiosa calabresa que controla cerca del 80% de la cocaína que ingresa a Europa, según el investigador Michele Riccardi, de Transcrime. La operación fracasó después de que las autoridades italianas identificaran a Rivera Zazueta al registrarse con su pasaporte real en un hotel de lujo en Sicilia.

El destino elegido fue un aeropuerto siciliano fuera del radar de las mafias

Cártel de Sinaloa buscó abrirse camino en Italia (Foto: Guardia Di Finanza)

En ese tiempo, el Cártel de Sinaloa buscaba diversificar sus rutas de tráfico hacia Europa sin depender de los grandes puertos marítimos, donde la revisión de contenedores resultaba más estricta. La organización eligió el aeropuerto de Catania-Fontanarossa, en Sicilia, un punto que hasta entonces no había sido utilizado para operaciones transnacionales de gran escala.

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El esquema dependía de un funcionario del aeropuerto identificado únicamente como “Don Señor”, quien facilitaba el paso de la mercancía sin pasar por aduana.

Rivera Zazueta aterrizó en Catania el primero de junio de 2019 y se reunió al día siguiente con sus socios en el restaurante del hotel donde se hospedaba, de acuerdo con la reconstrucción de la periodista Anabel Hernández.

Para operar en territorio italiano, “Don Flaco” se alió con los guatemaltecos Daniel Esteban Ortega Úbeda y Félix Rubén Villagrán López, además de Luis Fernando Morales Hernández, alias “El Suegro”. El grupo realizó primero envíos de prueba con cantidades pequeñas de cocaína antes de intentar el cargamento mayor.

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Un registro de hotel con su pasaporte real destapó la operación

El "Flaco" intentó abrir rutas de tráfico de cocaína en Italia, pero fue descubierto por agentes.

Un informante alertó al Grupo de Investigación del Crimen Organizado, la unidad antimafia de la policía financiera italiana en Catania, sobre las intenciones del cártel. En menos de tres meses, el capitán Pablo Leccese logró identificar a las principales figuras de la célula que operaba desde Sicilia.

El error que expuso a Rivera Zazueta fue su propio manejo del viaje. Adoptó una faceta de “turista mundial” que le permitió desplazarse constantemente entre América, Asia y Europa, pero al llegar a Catania se registró con su pasaporte auténtico y el de su pareja, Karla Daniela Ramírez Pérez, de 27 años, en el hotel Roman Palace, un establecimiento de 104 habitaciones de lujo frente al mar.

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Ese registro permitió a las autoridades italianas ponerle nombre y rostro al líder de la operación. A partir de ahí, la Dirección Central Antidrogas infiltró a dos agentes encubiertos, identificados como Rodríguez y “El Cholo”, junto con un oficial colombiano apodado “Lucas”, quienes se hicieron pasar por narcotraficantes para acercarse al grupo.

El plan operativo consistía en trasladar la cocaína en un avión que despegó desde México hacia Cartagena, Colombia, donde se cargó la droga. La aeronave hizo una escala en Cabo Verde, en la costa occidental de África, para reabastecer combustible, antes de completar el vuelo hasta Catania.

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Parte de lo decomisado al Cártel de Sinaloa en Italia. (Foto: Guardia Di Finanza)

El 16 de enero de 2020, Ortega y Villagrán volaron a Verona para reunirse con Salvador Ascensio Chávez, alias “El Arquitecto”, enviado desde México para supervisar la venta a la ‘Ndrangheta. Ahí los esperaba “Don Señor” con el pedido acordado. La policía financiera italiana, que vigilaba a ambos grupos con apoyo de los agentes infiltrados, arrestó a Ortega y Villagrán en el lugar.

A los detenidos se les decomisaron 385 kilos de cocaína y 35,000 euros en efectivo. Ambos fueron condenados a 12 años de prisión por tráfico y distribución internacional de drogas.

Rivera Zazueta, sin embargo, logró evadir esa detención y regresó a México sin ser capturado.

Intentó abrir una fábrica de jabón como fachada en Italia

Anuncia Harfuch detención de "Don Flaco", buscado en Washington por traslado de precursores químicos de China a México y EEUU. @OHarfuch

Para instalarse de forma permanente en territorio europeo, “Don Flaco” comenzó a realizar gestiones para abrir una fábrica de jabón que operara como empresa fachada del Cártel de Sinaloa en Italia. El objetivo, según la reconstrucción de Anabel Hernández en La historia secreta. AMLO y el Cártel de Sinaloa, era usar el negocio para lavar el dinero proveniente de la venta de cocaína en el continente.

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El plan nunca se concretó. Las comunicaciones interceptadas por las autoridades italianas durante la llamada Operación Halcón, que derivaron en la caída de sus socios guatemaltecos, frenaron también los planes de expansión empresarial del operador en Sicilia.

Las mismas conversaciones interceptadas revelaron, según la autora, que el padre de Rivera Zazueta manejaba miles de casas de cambio en Italia y contaba con contactos de la CIA. La información permitió a las autoridades italianas dimensionar el alcance de la red familiar y criminal detrás de la operación en Catania.

Rivera Zazueta logró mantenerse prófugo durante casi siete años tras su fuga de Italia. La búsqueda terminó este martes, cuando agentes de la FGR y la SSPC, con apoyo del FBI y la DEA, lo localizaron en la capital mexicana y ejecutaron la orden que había permanecido pendiente desde su designación por la OFAC en 2023 por tráfico de precursores químicos.

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