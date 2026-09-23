México

PT pide a Morena respetar proceso de selección de candidatos rumbo a elección 2027 para “cerrar filas con Sheinbaum”

Alberto Anaya Gutiérrez exige repetir las mediciones para definir a los coordinadores de la 4T al señalar que la dirigencia guinda ignoró los ejercicios espejo pactados originalmente con sus aliados políticos

Tres urnas transparentes con papeletas de votación aparecen sobre un fondo rojo con los logotipos del Partido del Trabajo y Morena
El Partido del Trabajo exige a Morena una segunda encuesta estatal tras señalar el incumplimiento de los acuerdos en México. (Jovani Pérez)
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El dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya Gutiérrez, acusó a Morena de incumplir con acuerdos para definir a los coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. A través de un comunicado publicado desde su cuenta oficial en ‘X’, donde el partido exige una segunda medición con casas encuestadoras pactadas y ejercicios espejo de cada fuerza política que integra la alianza —Partido Verde Ecologista, PVEM, Morena y PT).

El PT sostiene que las consultas realizadas hasta ahora corresponden únicamente a Morena. El documento también demanda respetar los procedimientos establecidos en la mesa nacional de la coalición.

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El partido recordó que ha acompañado al expresidente Andrés Manuel López Obrador desde 1995 y que mantiene su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por ello, llamó a preservar la unidad entre los integrantes de la alianza.

“Hacemos un llamado a cumplir con los procedimientos acordados en la mesa nacional de la coalición y una exhortación a que, en un ambiente fraterno, cerremos filas con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mantiene la unidad de la coalición”.

Así ‘ignoró’ Morena al PT

El PT señaló que las partes acordaron instalar una mesa técnica para diseñar una propuesta científica de encuestas. Según el posicionamiento, esa instancia debía considerar los planteamientos de PT, Morena y PVEM.

  • La dirigencia petista asegura que entregó por escrito su metodología.
  • También plantea incluir una encuesta con sus propuestas.
  • El partido dice que no existe avance en esos compromisos.

La fuerza política explicó que el pacto contemplaba dos etapas. Morena podría elegir libremente a cuatro finalistas mediante el método que definiera. Después se realizaría una consulta científica con aspirantes del PT y PVEM.

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De acuerdo con el PT, las encuestas efectuadas no cubren esa segunda fase. Por ello, el partido espera una nueva medición bajo parámetros previamente aprobados por los aliados.

Comunicado del Partido del Trabajo con texto informativo, logotipos en las esquinas superiores y la fotografía de una mujer en la parte inferior
Un comunicado de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo en México señala que Morena incumplió los acuerdos establecidos para definir las coordinaciones estatales. (@AlbertoAnayaGt)

Otros aspectos en los que Morena incumplió con sus aliados, acusa el PT, son que tampoco se instaló una mesa jurídica con coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. Esa estructura, indicó, formaba parte de los acuerdos para atender el proceso de nombramientos.

La Comisión Ejecutiva Nacional expuso que se había planteado un calendario para fijar las fechas de las consultas y anunciar a quienes resultaran ganadores. De acuerdo con el documento, ese cronograma no se concretó. El partido sostiene que los acuerdos continúan pendientes y pide aplicar lo pactado. También exhorta a los integrantes de la coalición a cerrar filas con Claudia Sheinbaum y conservar la unidad política.

Ariadna Montiel sostiene que PT y PVEM participaron en las encuestas

Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, afirmó en su conferencia de ayer que el PT y el PVEM participaron en los registros y en la integración de las listas para las encuestas que definieron coordinaciones estatales de la coalición.

Ariadna Montiel anuncia que las firmas participantes explicarán, entidad por entidad, la metodología y los datos obtenidos durante el proceso para seleccionar a los responsables locales ante medios en el CEN
Ariadna Montiel anuncia que las firmas participantes explicarán, entidad por entidad, la metodología y los datos obtenidos durante el proceso para seleccionar a los responsables locales ante medios en el CEN

Montiel afirmó que el mecanismo incluyó un filtro telefónico para seleccionar entre cuatro y cinco finalistas por entidad. Añadió que los tres partidos avalaron el procedimiento.

La morenista afirmó que el PT no pidió encuestas espejo en todos los estados. También informó que difundirán los resultados de las encuestas aplicadas y que definieron la coordinación estatal.

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