México

“No era un momento para asistir”, responde Sheinbaum sobre su ausencia en la ONU y defiende a Roberto Velasco por críticas tras participación

La mandataria mexicana confirmó su asistencia en la APEC celebrada en China

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 23 de septiembre en Palacio Nacional (Presidencia)
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer la verdadera razón por la cual no asistió a la 81ª Asamblea General de la ONU, celebrada en Nueva York del del 22 al 28 de septiembre.

En la conferencia matutina de este 23 de septiembre en Palacio Nacional, explicó que “hay momentos donde uno decide ir y no ir”, considerando que esta vez no era necesario acudir a la asamblea como el año pasado donde tampoco asistió.

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Asimismo, en su discurso confirmó su asistencia al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) organizado en China durante el mes de noviembre, previo a que México se convierta en la sede de este evento en 2028.

“Voy a ir en noviembre a la APEC, porque la APEC la recibe México en el 2028. Entonces, voy a ir a China en noviembre, porque ahí vamos a recibir la estafeta para realizar la APEC en el 28″, reveló la mandataria mexicana.

Sheinbaum defiende a Roberto Velasco por su discurso en conversatorio de la ONU

La jefa de estado defendió al canciller Roberto Velasco tras diversas críticas que recibió por su participación en la mesa de diálogo a favor de los derechos de las personas LGBT, celebrada el pasado lunes en las instalaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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Aclaró que su discurso ante la Asamblea de la ONU está programada para el viernes 25 de septiembre, por lo que pidió no tergiversar ambos mensajes

“Por cierto, Roberto Velasco no ha participado todavía en la Asamblea, porque ayer lo criticaban mucho de una reunión a la que fue, que tenía que ver con los derechos de las personas LGBT. Y él fue a esta mesa, paralela que había, pero él no ha participado todavía en la Asamblea. Creo que el viernes va a participar apenas”, explicó.

Roberto Velasco durante su participación en conversatorio sobre temas LGBT en la ONU

Rechazan informe de la ONU sobre desapariciones

Sheinbaum también cuestionó el informe de la ONU sobre desaparición forzada en México, al afirmar que el documento no reconoce una parte importante de las acciones realizadas por su gobierno el año pasado.

“En México hay desapariciones; unas tienen que ver con lo que se llama desaparecidos, y no localizados, porque hemos encontrado que algunos salieron de su casa por diversos motivos y decidieron no avisar a sus familias. Ahí hemos encontrado más de 300 mil personas”, informó.

Recordó que su gabinete de seguridad trabaja con la Fiscalía General de la República (FGR) para acelerar la identificación de personas fallecidas cuyos nombres permanecen pendientes, destacando que México mantiene apoyo y coordinación con diversas autoridades locales en las labores de búsqueda.

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