La Noche de Museos tendrá sabor y aroma a chocolate con catas, talleres y exhibiciones en el MUCHO: Fechas, horario y cómo asistir

La propuesta lleva un nombre que resume su espíritu: “Theobroma cacao y Vitis vinífera: un desafío placentero” (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una casona centenaria de la colonia Juárez se transformará por una noche en punto de encuentro entre dos productos que marcaron la historia del continente americano. El Museo del Chocolate (MUCHO) prepara una experiencia que combina degustación, aroma y sonido, pensada para quienes buscan algo más que una visita convencional.

La propuesta lleva un nombre que resume su espíritu: “Theobroma cacao y Vitis vinífera: un desafío placentero”. Bajo esa consigna, el recinto ofrecerá catas, un taller artesanal y música en vivo, en un formato que invita a recorrer el museo desde una perspectiva sensorial poco habitual.

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La actividad se enmarca en la Noche de Museos, programa mensual de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que abre de manera especial distintos recintos culturales de la capital. En esta edición, el MUCHO suma su sello propio a la propuesta con una jornada centrada en el cacao y su relación con el vino mexicano.

Edición pasada Noche de Museos en el MUCHO/Redes sociales

Un recinto con nueve salas dedicadas al cacao

Las primeras galerías exponen el origen prehispánico del cacao, su llegada a Europa durante el virreinato y su posterior desarrollo industrial. (Imagen ilustrativa Infobae)

El MUCHO funciona desde 2012 en una casa construida en 1909, aunque su fundación como institución data de 2010. El museo ofrece un recorrido por nueve salas dedicadas a la historia, los sabores, la fabricación industrial y la influencia social del chocolate.

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Las primeras galerías exponen el origen prehispánico del cacao, su llegada a Europa durante el virreinato y su posterior desarrollo industrial. Otras salas exhiben utensilios históricos empleados para servir chocolate en distintas épocas, además de productos comerciales de diversas regiones del mundo.

Entre los espacios más recordados por los visitantes figura el llamado cuarto del chocolate, un ambiente cerrado donde grupos reducidos pueden apreciar el aroma de decenas de barras adheridas a la pared. El recorrido también incluye esculturas elaboradas por chefs especialistas en la materia y una sala forrada por completo de tablillas de chocolate de mesa.

El acervo del museo reúne piezas de origen mexicano, europeo, americano y asiático que datan desde el siglo XVII hasta la actualidad. El espacio funciona también como foro de conocimiento, alimentado por investigaciones académicas y por el diálogo constante con cultivadores, productores, chefs y artesanos del cacao.

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A esa programación permanente se suma un calendario activo de exposiciones temporales. Entre las muestras recientes del recinto se han presentado “Polifonía Mexicana del Cacao”, “Fútbol y Chocolate” y “Miradas en el polen: un acercamiento fotográfico a las abejas nativas de México”. En años anteriores, el museo también exhibió propuestas como “Geometría del Cacao”, “Rebozos y Chocolates: Hilando Identidad” y “Mole y Chocolate: Una Pareja celestial”, que exploran los vínculos del cacao con distintas expresiones de la cultura mexicana.

Para esta Noche de Museos, el recinto añadirá actividades puntuales a su oferta habitual. Habrá una cata de chocolate y vino mexicano y un taller de chocolate de metate, ambos con cupo limitado y reservación previa. Se sumará el concierto “Maíz Azul”, de son abajeño, además de visitas guiadas por grupos reducidos a lo largo de la tarde.

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Un cartel promocional del Museo del Chocolate de la Ciudad de México anuncia actividades de degustación de cacao y vino para la Noche de Museos. (MUCHO/Redes sociales )

El cacao, un legado mesoamericano presente en la mesa mexicana

Los mayas preparaban una bebida espumosa a partir de cacao molido, agua, chile y especias, a la que llamaban xocolatl. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nombre científico del cacao, Theobroma, significa “alimento de los dioses”. La denominación no es casual: la planta fue domesticada hace más de tres mil años por culturas como la olmeca y la maya, en las tierras bajas tropicales del sur de México y Centroamérica.

Los mayas preparaban una bebida espumosa a partir de cacao molido, agua, chile y especias, a la que llamaban xocolatl. La consideraban vigorizante y sagrada, reservada para ceremonias y ocasiones de estatus. Los mexicas heredaron esa tradición y le dieron un uso adicional: convirtieron los granos de cacao en moneda de intercambio.

Según los registros de la época, un conejo podía costar diez granos de cacao; un esclavo, cien. El propio Moctezuma, de acuerdo con crónicas históricas, bebía varias decenas de tazas de chocolate al día en copas de oro, una práctica asociada tanto al poder como a supuestas propiedades energéticas de la bebida.

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Cuando Hernán Cortés llegó a Tenochtitlan en 1519, quedó impresionado por el cacao y lo llevó a España. Fue ahí donde, por primera vez, se le añadió azúcar, dando origen a la versión dulce que después conquistaría el resto de Europa. España mantuvo el chocolate como secreto durante casi un siglo antes de que la bebida se difundiera al resto del continente.

Ese origen mesoamericano sigue vigente en la gastronomía mexicana actual. El cacao es ingrediente central del mole, en particular del mole poblano y el mole negro, y también forma parte de bebidas tradicionales como el pozol, mezcla de cacao tostado, maíz molido y agua que se consume en distintas regiones del sureste del país.

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Hoy, México ocupa el lugar 13 entre los productores mundiales de cacao, con una producción anual promedio cercana a las 29 mil toneladas. Tabasco concentra la mayor parte del cultivo nacional, seguido por Chiapas y, en menor proporción, por Guerrero. La combinación de cacao y vino que propone el MUCHO retoma, así, dos historias que atravesaron siglos y continentes antes de encontrarse en una misma copa.

Fechas, horarios y cómo llegar

El taller de chocolate de metate tendrá dos horarios, a las 5:00 pm y las 6:00 pm, con cupo máximo de 14 personas por turno y un costo de $250 pesos por persona. (Imagen ilustrativa infobae)

La actividad se realizará el miércoles 30 de septiembre de 2026, a partir de las 6:00 pm, en el marco de la Noche de Museos.

El taller de chocolate de metate tendrá dos horarios, a las 5:00 pm y las 6:00 pm, con cupo máximo de 14 personas por turno y un costo de $250 pesos por persona. La cata de chocolate y vino mexicano se ofrecerá en tres turnos, a las 6:30 pm, 7:30 pm y 8:30 pm, con cupo de 35 personas por horario y el mismo costo. Ambas actividades requieren reservación previa a través del correo educacion@mucho.org.mx.

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El concierto “Maíz Azul” se presentará a las 7:30 pm, con acceso incluido en el boleto de entrada al museo y cupo máximo de 35 personas. Las visitas guiadas, con capacidad para 25 personas por horario, se realizarán a las 6:00 pm, 7:00 pm y 8:00 pm.

El costo de entrada general al museo es de $85 pesos, mientras que infancias, estudiantes, docentes y personas del INAPAM pagan $60 pesos. El acceso es libre para personas con discapacidad, y el aforo está limitado en todas las actividades.

El MUCHO se ubica en Milán 45, esquina con calle Roma, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Para llegar en Metro, la estación más cercana es Cuauhtémoc, de la Línea 1, a unos diez minutos caminando. Quienes prefieran el Metrobús pueden bajar en la estación Hamburgo, de la Línea 1. Más información y reservaciones pueden consultarse en el sitio mucho.org.mx o en las redes sociales del museo bajo el nombre ChocolateMUCHO.

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