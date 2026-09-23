México

Ana prometía milagros a extranjeros para explotarlos: juez dicta prisión a mujer por trata de personas con fines de esclavitud

Un juzgado federal en Tamaulipas ordenó su reclusión tras señalarla como probable responsable de captar víctimas en 2010, quienes habrían sido sometidas a condiciones de esclavitud y explotación laboral

La mujer fue imputada por el delito de trata de personas con fines de esclavitud. Crédito: FGR
La mujer fue imputada por el delito de trata de personas con fines de esclavitud. Crédito: FGR
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Este miércoles 23 de septiembre de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo auto de formal prisión contra una mujer identificada como Ana “N” por el delito de trata de personas con fines de esclavitud. De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en 2010, cuando la procesada habría captado a personas extranjeras con promesas de milagros y sanaciones para después explotarlas laboralmente.

Un juez federal en Tamaulipas resolvió su reclusión tras el cumplimiento de una orden de aprehensión. La mujer permanece en el Centro Federal de Readaptación Social No. 16 “CPS Femenil Morelos”.

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El esquema de captación operó desde 2010 con cursos presenciales y por internet

De acuerdo con la investigación de la FGR, Ana “N” habría participado, junto con otras personas —algunas ya sentenciadas—, en la captación de víctimas de distintas nacionalidades desde el año 2010. El reclutamiento se habría realizado a través de cursos presenciales y también por internet, dirigidos a incorporar personas a la organización de la cual la FGR no brindó más detalles.

Una vez dentro de la organización, los captadores presuntamente solicitaban a las víctimas donaciones o pagos económicos a cambio de supuestos milagros y sanaciones. Este mecanismo funcionó como puerta de entrada al esquema de explotación documentado por las autoridades.

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Las víctimas permanecieron en condiciones insalubres y de esclavitud

Según los datos recabados por el Ministerio Público Federal (MPF), las personas captadas fueron explotadas laboralmente una vez incorporadas a la organización. Además, permanecieron en condiciones de esclavitud y en espacios insalubres, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos que sustenta la acusación.

Las autoridades no detallaron públicamente el número exacto de víctimas ni las nacionalidades específicas involucradas en este esquema, aunque confirmaron que se trató de personas extranjeras captadas bajo el mismo método de promesas de sanación.

La Policía Federal Ministerial cumplimentó la orden de aprehensión

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), cumplimentaron en días pasados la orden de aprehensión contra Ana “N”. La orden se ejecutó por su presunta participación en el delito de trata de personas con fines de esclavitud.

Vista trasera de una mujer con uniforme de prisión blanco y esposas en sus muñecas detrás de la espalda, con rejas de celda borrosas al fondo.
Autoridades federales cumplimentaron la orden de aprehensión contra Ana "N". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la detención, el MPF presentó los datos de prueba ante la autoridad judicial correspondiente. El Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en Tamaulipas resolvió el auto de formal prisión contra la procesada y ordenó su reclusión en un centro federal.

Ana “N” quedó recluida en el penal federal femenil de Morelos

Como resultado del auto de formal prisión, Ana “N” quedó recluida en el Centro Federal de Readaptación Social No. 16 “CPS Femenil Morelos”. El proceso penal en su contra continúa por el delito de trata de personas con fines de esclavitud, derivado de los hechos ocurridos en 2010.

La FGR reiteró en un comunicado, donde se dieron a conocer los detalles de la investigación, que a Ana “N” se le presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

El auto de formal prisión equivale a la actual vinculación a proceso

El auto de formal prisión es la figura jurídica que, bajo el sistema penal tradicional, dictaba un juez para determinar que existían elementos suficientes para procesar a una persona por un delito y ordenar su reclusión durante el juicio. Esta figura operó en México durante casi un siglo.

La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 sustituyó el auto de formal prisión por el auto de vinculación a proceso, término utilizado en el sistema penal acusatorio. Su implementación fue gradual y se volvió obligatoria en todo el país, incluido el fuero federal, hasta el 18 de junio de 2016.

El caso de Ana “N” se tramita bajo las reglas del sistema tradicional debido a que los hechos investigados datan de 2010, cuando el sistema penal acusatorio aún no operaba de manera obligatoria en el ámbito federal. Por ello, el proceso en su contra conserva figuras como el auto de formal prisión en lugar de la vinculación a proceso.

Esto se sabe sobre la FEVIMTRA, la fiscalía que investiga delitos de género y trata de personas en México

La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA) es la instancia de la FGR que lleva el caso de Ana “N” y presentó las pruebas ante el juez federal. Esta fiscalía especializada investiga y persigue delitos federales relacionados con violencia de género, así como aquellos cuyas víctimas son niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores o personas con discapacidad. También atiende casos de trata de personas que no involucren delincuencia organizada, de acuerdo con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

La FEVIMTRA representa a la FGR en sistemas nacionales y comisiones intersecretariales vinculadas a estos temas. Entre sus funciones también canaliza a las víctimas hacia refugios temporales o instituciones públicas y privadas, y aplica protocolos con perspectiva de género e infancia para la localización de menores desaparecidos.

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