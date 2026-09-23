Huracán Polo permanece estacionado por un bloqueo Omega: así afecta su trayectoria en México

El huracán ya alcanzó categoría 5 este martes 22 de septiembre. CSU/CIRA & NOAA/Handout via REUTERS

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La configuración atmosférica alrededor de Polo está haciendo que su movimiento sea poco habitual frente al Pacífico mexicano.

El ciclón alcanzó este martes la categoría 5 y, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), a las 15:00 horas se encontraba prácticamente estacionario, a unos 345 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, con vientos sostenidos de 285 km/h.

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¿Qué es el bloqueo Omega y por qué mantiene estacionado al huracán Polo?

El llamado bloqueo Omega describe una configuración atmosférica de gran escala que puede interrumpir el flujo habitual de los sistemas meteorológicos. Su nombre proviene de la forma similar a la letra griega Ω que puede adquirir la distribución de las áreas de alta y baja presión en los mapas meteorológicos.

Se le dice así por la silueta que forma (@InfoMeteoro)

En el caso de Polo, el NHC explica el fenómeno utilizando términos como corrientes débiles de dirección y una cresta profunda de alta presión que se establece sobre México y el sur-centro de Estados Unidos.

Esta configuración limita temporalmente el movimiento del huracán y explica por qué el ciclón puede permanecer prácticamente en el mismo sector durante varias horas.

La situación es especialmente relevante porque Polo se encuentra muy cerca de las costas del suroeste mexicano.

El NHC prevé que, después de permanecer casi estacionario, comience un movimiento lento hacia el noroeste durante la noche del martes y posteriormente avance hacia el oeste-noroeste durante los siguientes días.

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Es decir, el bloqueo no significa que Polo esté literalmente inmóvil ni que exista una estructura que lo “atrape” físicamente.

Lo que ocurre es que los vientos ambientales que normalmente conducen al ciclón son débiles o están reorganizándose, mientras la cresta de alta presión modifica las condiciones alrededor del sistema.

La ruptura o modificación de este patrón será determinante para que Polo abandone ese desplazamiento lento.

De acuerdo con el pronóstico del NHC, el huracán comenzaría a alejarse del suroeste mexicano entre el jueves por la noche y el viernes, cuando la cresta favorezca una trayectoria hacia el oeste-noroeste y posteriormente noroeste.

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¿Por qué estados de México se desplazaría Polo tras romperse el bloqueo?

Aunque el centro de Polo está previsto sobre el océano, su circulación permanecerá suficientemente cerca de tierra como para generar efectos importantes en distintos estados.

El NHC señala que el núcleo debería mantenerse mar adentro, pero cerca de la costa del suroeste mexicano durante los próximos días.

Las imágenes muestran el ciclón de manera impactante (@CIRA_CSU)

La trayectoria prevista permite ubicar principalmente a Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco en el entorno del desplazamiento.

Guerrero y Michoacán concentran inicialmente la mayor atención, mientras que el avance hacia el noroeste acercaría la circulación del ciclón a las costas de Colima y posteriormente Jalisco.

De hecho, el NHC mantiene un Aviso de Tormenta Tropical desde Tecpan de Galeana hasta Punta San Telmo, mientras que existe una Vigilancia de Tormenta Tropical desde el oeste de Punta San Telmo hasta Playa Pérula, lo que muestra cómo el área de vigilancia se extiende progresivamente hacia el occidente.

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No se espera que Polo toque tierra. REUTERS/Javier Verdin

Los efectos no se limitan al punto por donde pase el centro. El pronóstico oficial contempla lluvias de 100 a 200 mm, con máximos aislados de hasta 300 mm, en zonas costeras de Guerrero y Michoacán hasta el jueves.

También se estiman acumulados importantes en sectores costeros de Oaxaca, Colima y Jalisco.

Por ello, hablar de que Polo “recorrerá” esos estados puede resultar engañoso: el huracán no tiene previsto tocar tierra en ellos según el pronóstico actual.

Lo que se espera es que su centro avance paralelo a la costa mientras sus bandas nubosas, vientos, oleaje y lluvias afectan principalmente al litoral.

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En las próximas horas, por tanto, el comportamiento del bloqueo Omega será fundamental para determinar qué tan cerca permanecerá Polo de México.

Aunque el escenario oficial mantiene al sistema sobre el océano, el propio NHC advierte que todavía existe incertidumbre sobre la distancia exacta respecto de la costa.

Mientras tanto, Guerrero y Michoacán enfrentan los efectos más inmediatos, con Colima y Jalisco dentro del área que deberá vigilarse conforme el ciclón avance paralelo a la costa