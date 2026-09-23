Senadora de Morena le echa “más leña al fuego” y plantea la salida del PT en la coalición: “Si se quieren ir, están en todo su derecho”. (X/@Maguevalmtz)

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Los ánimos en el marco del inicio del Proceso Electoral rumbo a los comicios de 2027 ya han dejado ver las posibles rupturas de la coalición Morena y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con el Partido del Trabajo (PT), al cual la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez le mandó un mensaje este 22 de septiembre.

Petistas también tienen “sus propios intereses”

En un breve encuentro con medios de comunicación, la legisladora morenista comentó que están a la expectativa de ver qué hace el PT ante el panorama que se ha desarrollado en las últimas semanas:

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“Son aliados, siempre han sido aliados, somos amigos, hermanos, camaradas. Siempre alguna despedida causa algo de problema, de dolor, pero si se quieren ir porque encuentran otros caminos más adecuados a sus intereses, están en todo su derecho”.

Cabe destacar que, en los próximos comicios se disputarán más de 19 mil cargos públicos, ante esa magnitud, Valdez Martínez resaltó que las tensiones internas son “naturales” por las aspiraciones de quienes son parte de alguno de los tres partidos de coalición:

“Todo el mundo quiere ser representante popular, no todo el mundo, pero bastantes compañeros, compañeras, y ahorita el hecho de que las encuestas favorezcan o no favorezcan a algunos compañeros, pues hay inconformidades”.

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Reiteró que en el marco del inicio del proceso electoral, los petistas “tienen sus propios intereses”, ya que “la política es de intereses, entonces hay que respetar y si ellos creen que por otro lado les va mejor, entonces lo han hecho”.

El Verde advierte al PT sobre ruptura con Morena

El senador del Partido Verde, Manuel Velasco, espera que los líderes del PT midan las consecuencias de un eventual rompimiento con Morena, previo a las elecciones de 2027. Crédito: X / @Pajaropolitico

Manuel Velasco Coello, coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pidió a sus aliados del Partido del Trabajo medir las consecuencias de un distanciamiento con Morena.

El exgobernador de Chiapas advirtió que la salida del PT de la coalición podría definir la diferencia entre ganar o perder un estado, una alcaldía o una diputación federal, pues reconoce el peso del partido en distritos locales y federales de varias entidades rumbo a los comicios de 2027.

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El coordinador verde pidió también transparentar los resultados de las encuestas usadas para designar a los coordinadores estatales, una exigencia que comparten dirigentes de Morena y del PT.

“Todavía no hay una ruptura, yo no quisiera hablar de ruptura porque estamos todavía en un proceso de diálogo”, aclaró Velasco, quien adelantó que su partido está listo para competir en solitario por la gubernatura de San Luis Potosí si la senadora Ruth González insiste en su candidatura pese a la regla antinepotismo de Morena.

El PT acusa maltrato de Morena por la falta de transparencia en las encuestas

El desacuerdo entre Morena y el PT se concentra en el método usado para elegir a los Coordinadores Estatales de Defensa de la Transformación, perfiles que en enero se convertirán en candidatos a las 17 gubernaturas de 2027.

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Benjamín Robles, coordinador del PT en Oaxaca, confirmó que su partido no acompañará más anuncios de nombramientos en el World Trade Center de Ciudad de México, luego de que la designación de Verónica Díaz Robles como candidata en Zacatecas dejara fuera a Geovanna Bañuelos, quien llevaba ventaja según las mediciones internas del PT.

Ariadna Montiel anuncia que las firmas participantes explicarán, entidad por entidad, la metodología y los datos obtenidos durante el proceso para seleccionar a los responsables locales ante medios en el CEN

“Sentimos que es el proceso de Morena y nos sentimos un poco maltratados porque no nos escuchan”, comentó Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del PT en la Cámara de Diputados. La disputa se repite en Michoacán, donde la dirigencia de Morena —Ariadna Montiel y Citlalli Hernández— declaró ganador a Carlos Torres Piña, cercano al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en lugar de Raúl Morón Orozco, lo que llevó a Montiel a anunciar la publicación de los resultados de las encuestas para transparentar el método.

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