De Javier Corral a Cabeza de Vaca: estos son los políticos mexicanos que tienen doble nacionalidad

Javier Corral nació en El Paso, Texas, y cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense.

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La doble nacionalidad de algunos políticos mexicanos volvió a cobrar relevancia luego de que la Cámara de Diputados aprobara, en lo general, una reforma constitucional que establece nuevos requisitos para quienes busquen ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El dictamen modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y plantea que quienes tengan una nacionalidad distinta a la mexicana deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos a alguno de esos cargos.

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La reforma fue aprobada con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención. El proyecto fue turnado al Senado para continuar con el proceso legislativo.

¿Qué políticos mexicanos tienen doble nacionalidad?

La discusión legislativa también puso nuevamente sobre la mesa los casos de políticos mexicanos que han contado con una segunda nacionalidad, principalmente estadounidense, y que han ocupado cargos públicos de alto nivel.

Javier Corral, Cabeza de Vaca, Jaime Bonilla y Ernesto Ruffo aparecen entre los casos mencionados.

Entre ellos se encuentran exgobernadores y funcionarios que han desarrollado parte de su trayectoria política en México pese a tener vínculos de nacionalidad con otros países.

Uno de los casos señalados es el de Javier Corral, actual senador de Morena y exgobernador de Chihuahua. Corral nació en El Paso, Texas, por lo que obtuvo la nacionalidad estadounidense por nacimiento, además de la mexicana.

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Su situación fue revisada en 2024 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, durante la impugnación relacionada con su candidatura al Senado.

En ese momento se determinó que su doble nacionalidad no lo hacía inelegible, entre otros aspectos porque había adquirido la ciudadanía estadounidense por nacimiento y no mediante naturalización.

Otro caso es el de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, quien nació en McAllen, Texas. Documentos oficiales han señalado que cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense.

Francisco García Cabeza de Vaca nació en McAllen, Texas, y cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense. | Captura de pantalla

De Javier Corral a Jaime Bonilla: otros casos mencionados

La lista de políticos con doble nacionalidad también incluye a Jaime Bonilla Valdez, quien fue gobernador de Baja California entre 2019 y 2021. Bonilla nació en Tijuana y adquirió posteriormente la ciudadanía estadounidense después de radicar en California.

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También se ha mencionado el caso de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, en el contexto de la discusión sobre políticos mexicanos con doble nacionalidad.

Durante el debate legislativo también aparecieron otros funcionarios que han tenido una segunda ciudadanía, aunque no necesariamente hayan ocupado gubernaturas.

Paco Ignacio Taibo, entre los funcionarios mencionados por contar con nacionalidad española. EFE/Mario Guzmán

Entre los nombres mencionados están Paco Ignacio Taibo, de nacionalidad española, quien estuvo al frente del Fondo de Cultura Económica, y Héctor Díaz Polanco, de origen dominicano.

Los casos mencionados permiten ubicar el debate dentro de un contexto más amplio sobre la participación de mexicanos que poseen otra nacionalidad en la vida pública.

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Javier Corral: nació en El Paso, Texas, y fue gobernador de Chihuahua.

Francisco García Cabeza de Vaca: nació en McAllen, Texas, y fue gobernador de Tamaulipas.

Jaime Bonilla: nació en Tijuana y adquirió la ciudadanía estadounidense.

Ernesto Ruffo Appel: exgobernador de Baja California, mencionado entre los políticos con doble nacionalidad.

Paco Ignacio Taibo y Héctor Díaz Polanco: también fueron mencionados durante la discusión por contar con otra nacionalidad.

Jaime Bonilla, otro exgobernador señalado por contar con doble nacionalidad. (Foto: Twitter/AlfredoAlvarezz)

¿Qué establece la reforma sobre la doble nacionalidad?

El dictamen no plantea eliminar la doble nacionalidad para todos los mexicanos. La restricción está dirigida específicamente a quienes busquen ocupar la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

De aprobarse definitivamente, una persona que tenga otra nacionalidad deberá renunciar a ella antes de solicitar el registro de su candidatura.

Además, quienes ocupen alguno de estos cargos no podrán adquirir ni solicitar otra nacionalidad durante el ejercicio de sus funciones.

La propuesta también contempla restricciones relacionadas con el uso de documentos extranjeros y el ejercicio de derechos derivados de otra ciudadanía.

Estas son las nuevas reglas que propone la reforma sobre doble nacionalidad. (Captura de pantalla)

Pasaportes extranjeros y protección diplomática: ¿qué cambiaría?

El proyecto establece que quienes ejerzan la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno no podrán utilizar un pasaporte extranjero o documento de identidad expedido por otro Estado.

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Tampoco podrán invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía o acogerse a la protección diplomática de un gobierno extranjero.

El argumento expuesto por Morena durante la discusión fue que quienes encabecen los Poderes Ejecutivos deben mantener un vínculo jurídico y político exclusivo con México.

La reforma también plantea límites al uso de pasaportes extranjeros

La oposición, en cambio, sostuvo que la reforma podría afectar los derechos políticos de mexicanos que viven en el extranjero y han adquirido una segunda nacionalidad.

¿Cuándo aplicaría la nueva regla?

La reforma contempla una aplicación gradual y establece que los nuevos requisitos entren en vigor a partir del proceso electoral de 2028, de acuerdo con el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados.

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La medida tampoco afectaría a funcionarios que ya se encuentren en funciones.

El debate ahora continuará en el Senado, donde el proyecto deberá ser analizado y votado. Mientras tanto, los casos de políticos como Javier Corral, Francisco García Cabeza de Vaca, Jaime Bonilla y Ernesto Ruffo forman parte de la discusión sobre los requisitos de nacionalidad para quienes aspiren a encabezar los Poderes Ejecutivos en México.