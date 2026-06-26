Malinalco: el Pueblo Mágico que alberga vestigios arqueológicos únicos en su tipo y actividades para un viaje de fin de semana

Para llegar, la ruta más directa desde la CDMX toma la Autopista México-Marquesa y luego la carretera 15D. El clima, conviene advertirlo, es traicionero: una tarde soleada puede volverse fría en minutos, y en temporada de lluvias la neblina baja sin aviso. (Secretaría de Turismo)

Malinalco, el Pueblo Mágico del Estado de México que esconde el único templo monolítico tallado en roca viva de toda Mesoamérica, se encuentra a poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de México: dos horas en automóvil que separan el caos urbano de calles empedradas, montañas verdes y una atmósfera que mezcla pasado prehispánico con gastronomía de autor y aventura al aire libre.

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Para llegar, la ruta más directa desde la CDMX toma la Autopista México-Marquesa y luego la carretera 15D. El clima, conviene advertirlo, es traicionero: una tarde soleada puede volverse fría en minutos, y en temporada de lluvias la neblina baja sin aviso.

La maravilla arqueológica del Cerro de los Ídolos

Foto: Sectur Edomex

La Zona Arqueológica de Cuauhtinchán es la razón por la que Malinalco figura en cualquier lista seria de destinos culturales de México. El centro ceremonial mexica fue labrado directamente en la roca de la montaña, una técnica que no tiene paralelo en todo el continente.

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Aquí se consagraban los legendarios guerreros Águila y Jaguar, la élite militar del Imperio Mexica. Para llegar al templo principal hay que subir más de 400 escalones; la recompensa es una vista panorámica del valle que justifica cada paso.

Según el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la zona pertenece a la Categoría II de su nueva estructura tarifaria 2026, vigente hasta el 31 de diciembre. La entrada cuesta $85 pesos para nacionales y $155 pesos para visitantes extranjeros. Los domingos, el acceso es gratuito para mexicanos y extranjeros con residencia en México que presenten identificación oficial.

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Docentes, estudiantes y personas de la tercera edad también ingresan sin costo, previa acreditación.

La oferta cultural se completa con la Galería Tlakuikani y el tianguis de los miércoles, donde artesanos locales exhiben tallados en madera, rebozos y piezas de cerámica (Secretaría de Turismo)

Patrimonio colonial y museos que completan el recorrido

Un museo de Malinalco expone piezas arqueológicas prehispánicas bajo una vitrina de suelo y en muros laterales, con una figura tallada y una estela grabada. (Secretaría de Turismo)

A los pies del cerro, el pueblo despliega otra capa de historia. El Ex Convento Agustino del Divino Salvador, construido tras la llegada de los españoles, es una de las edificaciones coloniales mejor conservadas de la región y el punto de partida natural para recorrer el centro histórico.

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A unos pasos, el Museo Universitario Dr. Luis Mario Schneider narra la historia del pueblo desde sus raíces prehispánicas y resguarda piezas como una estatua del dios Ehécatl. Para quienes prefieren la biodiversidad, el Museo Vivo Los Bichos ofrece un acercamiento a la fauna local.

La oferta cultural se completa con la Galería Tlakuikani y el tianguis de los miércoles, donde artesanos locales exhiben tallados en madera, rebozos y piezas de cerámica. El pueblo también tiene un calendario festivo activo: la Semana Santa con procesiones, el Festival Cultural de abril con conciertos y teatro, y la Fiesta del Divino Salvador cada 6 de agosto con danzas prehispánicas y fuegos pirotécnicos.

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El INAH incluyó a Malinalco en su cartelera de Paseos Culturales de junio 2026, con el recorrido titulado “Zona Arqueológica de Malinalco: Magia, guerra y poder”, programado para el 28 de junio. Los interesados pueden hacer reservaciones al (55) 5212-2371 o escribir a reservaciones@inah.gob.mx.

Aventura: desde el parapente sobre la zona arqueológica hasta los balnearios

El antiguo templo o convento de Malinalco, un Pueblo Mágico de México, se alza con su cúpula y cruz entre la densa vegetación y las colinas boscosas. (Secretaría de Turismo)

Malinalco no es solo historia. Los complejos ecoturísticos del municipio ofrecen un menú de adrenalina que incluye parapente, rappel en cascadas, tirolesa, senderismo, ciclismo de montaña y cabalgatas.

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El vuelo en parapente biplaza sobre el valle —con vista directa a la zona arqueológica— tiene una duración de 20 minutos y arranca desde $2,200 pesos por persona, con traslado local, equipo y seguro médico incluidos. Los vuelos salen a las 10:00 o las 14:00 horas, sujetos a condiciones climáticas. Los amantes del golf pueden practicar en el Club de Golf Malinalco, con estándares de nivel PGA.

Para quienes buscan una opción más tranquila, los balnearios del municipio son una alternativa accesible:

Balneario Los Cocodrilos: entrada $50 pesos, áreas verdes, permite llevar alimentos.

AcuaPark La Virgen: toboganes, zona de camping y restaurante. Entrada $50 pesos; abre todos los días de 9:00 a 17:00 horas.

Balneario La Cañada: albercas para adultos y niños, gotcha y restaurante. Abre sábados y domingos de 10:00 a 18:00 horas; entrada de $30 a $40 pesos según edad.

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Balneario La Ex Hacienda de Chalmita: palapas, camping y comida local. Entrada $45 pesos; abierto todos los días de 9:00 a 18:00 horas.

La mesa de Malinalco: trucha, cecina y mezcal artesanal

Para los más aventureros en el paladar, la cocina local también ofrece caldo de iguana y tamales de rana, platillos que sobreviven de la tradición prehispánica. Las nieves artesanales en la plaza del pueblo son el cierre obligado de cualquier recorrido por el centro. (Secretaría de Turismo)

La gastronomía local es tan parte del viaje como la arqueología. El plato más representativo es la trucha empapelada estilo Malinalco, preparada con jitomate, epazote, rajas y cebolla. En el mercado, los tacos de cecina con papas fritas son la opción más popular entre los visitantes.

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Para los más aventureros en el paladar, la cocina local también ofrece caldo de iguana y tamales de rana, platillos que sobreviven de la tradición prehispánica. Las nieves artesanales en la plaza del pueblo son el cierre obligado de cualquier recorrido por el centro.

La experiencia se puede redondear con un taller de maridaje de mezcales artesanales, donde se aprende sobre los tipos de agave, el proceso de producción y las combinaciones con la cocina local.

Dónde dormir y cuánto presupuestar

Según datos de plataformas de reservas actualizados a junio de 2026, el precio promedio por noche entre semana ronda los $1,141 pesos, mientras que los fines de semana sube a $1,408 pesos. (Secretaría de Turismo)

Malinalco tiene opciones para todos los bolsillos, desde habitaciones económicas hasta hoteles boutique y glamping entre la vegetación.

Según datos de plataformas de reservas actualizados a junio de 2026, el precio promedio por noche entre semana ronda los $1,141 pesos, mientras que los fines de semana sube a $1,408 pesos. Las tarifas más bajas se encuentran en agosto —temporada baja—, con habitaciones desde $780 pesos la noche; julio es el mes más caro, con picos de hasta $3,600 pesos.

Entre los hospedajes más valorados por huéspedes se encuentran el Hotel Boutique Casa de Campo Malinalco y el Hotel Quinta Real Las Palmas, con tarifas que van de $1,350 a $2,800 pesos por noche. Para quienes prefieren la experiencia al aire libre, hay opciones de camping y glamping disponibles desde $990 pesos. Reservar con al menos 18 días de anticipación garantiza las mejores tarifas.