Javier Aguirre habría rechazado dirigir a dos rivales de México en el Mundial 2026 antes de firmar con el Valencia

(REUTERS/Eloísa Sánchez)

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Javier Aguirre fue anunciado como nuevo entrenador del Valencia durante la madrugada de este 23 de septiembre, después de que el técnico mexicano llegara a un acuerdo con el conjunto español para tomar las riendas del equipo.

El “Vasco” mantuvo negociaciones con el club durante los últimos días y acordó un contrato por un año, con la posibilidad de extenderlo por una temporada más bajo determinadas condiciones relacionadas con los resultados.

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Aguirre asumirá el cargo en un momento complicado para el Valencia, que actualmente ocupa el penúltimo lugar de la clasificación después de las primeras siete jornadas de la temporada 2026-27.

Javier Aguirre habría rechazado otras opciones antes de llegar al Valencia

El entrenador mexicano Javier Aguirre llegó a un acuerdo con el Valencia Club de Fútbol. (Instagram: Valencia)

De acuerdo con información de Radio Marca Valencia, el entrenador mexicano de 67 años recibió propuestas de diferentes destinos después de su participación en el Mundial 2026, pero decidió no aceptarlas antes de concretar su llegada al futbol español.

Entre las opciones que habría rechazado se encuentran las selecciones de Ecuador y Corea del Sur, dos equipos que enfrentaron a México durante la Copa del Mundo y ante los cuales el conjunto dirigido por Aguirre consiguió la victoria.

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El mismo medio señaló que un club de los Emiratos Árabes Unidos, cuyo nombre no fue revelado, también se acercó al técnico mexicano. Sin embargo, el “Vasco” tampoco habría mostrado interés en esa propuesta.

Finalmente, Aguirre dio el sí al Valencia, con lo que comenzará una nueva etapa en su carrera como entrenador.

La polémica entre México y Ecuador durante el Mundial

(REUTERS/Eloísa Sánchez)

La posible oferta de Ecuador a Javier Aguirre tiene un antecedente particular por lo ocurrido durante el Mundial 2026, cuando la selección sudamericana se enfrentó a México en los Dieciseisavos de Final y terminó eliminada tras caer 2-0.

Antes de ese partido se vivió un episodio fuera de la cancha. Un día previo al encuentro, aficionados mexicanos acudieron al hotel de concentración de Ecuador para “armar una fiesta” y tratar de interrumpir el descanso de los jugadores.

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La situación generó molestia en la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF), que publicó un comunicado para expresar su inconformidad y señalar que este tipo de acciones no estaban alineadas con los principios del Fair Play