México

Desplazamiento forzado en México: violencia e inseguridad obligaron a integrantes de 510 mil hogares a abandonar sus casas en 5 años

La Encuesta Intercensal 2025 del INEGI documentó por primera vez la dimensión nacional del desplazamiento forzado interno

Un adulto y un niño cargan cajas en una camioneta vieja, mientras al fondo hay varios hombres armados junto a un vehículo todoterreno.
Un hombre y un niño cargan cajas y bolsos en la parte trasera de una camioneta mientras varios hombres armados observan desde el fondo en un camino de tierra. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La violencia y la inseguridad delictiva obligaron a integrantes de 510 mil hogares en México a abandonar su lugar de residencia y mudarse a otro punto del país durante los últimos cinco años, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Estos hogares estaban integrados, en conjunto, por 1.6 millones de personas, una cifra que da cuenta del impacto familiar y comunitario del desplazamiento forzado interno. El dato no significa necesariamente que las 1.6 millones de personas hayan sido desplazadas directamente, sino que vivían en hogares donde al menos una persona tuvo que salir de su comunidad, ciudad o entidad por causas relacionadas con la violencia o la inseguridad.

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La medición, presentada por el INEGI como parte de los resultados de la Encuesta Intercensal 2025, representa un avance relevante porque es la primera vez que este ejercicio estadístico incorpora una pregunta específica para identificar a los hogares afectados por el desplazamiento forzado interno.

Ilustración acuarela de un grupo de personas con mochilas caminando por un sendero de tierra, alejándose de casas y árboles bajo un cielo nublado.
La imagen, creada con efecto acuarela, muestra un grupo de personas caminando por un sendero de tierra mientras se alejan de un conjunto de casas, representando el concepto de desplazamiento forzado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno también tuvo otra vertiente: 152 mil hogares, conformados por 486 mil personas, registraron al menos un integrante obligado a cambiar de residencia a causa de desastres naturales o de origen humano.

Guerrero, Morelos y Baja California Sur, con las mayores proporciones

El desplazamiento forzado interno ocurre cuando las personas se ven obligadas a abandonar su hogar, pero permanecen dentro del territorio nacional. A diferencia de la migración internacional, en este caso no se cruza una frontera; sin embargo, la salida tampoco responde necesariamente a una decisión voluntaria vinculada con empleo, estudios o reunificación familiar.

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El desplazamiento forzado no se distribuyó de manera uniforme en el país. Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, las mayores proporciones de población que experimentó desplazamiento forzado —ya fuera por inseguridad, violencia, desastres naturales o eventos de origen humano— se registraron en Guerrero, con 3.4%; Morelos y Baja California Sur, con 2.4% cada uno.

Después se ubicaron Colima, con 2.3%; así como Zacatecas y Querétaro, con 2.2% en ambos casos.

Infografía con mapa de México, datos numéricos de hogares e íconos explicativos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Una infografía del INEGI señala que la violencia obligó a 510 mil hogares a desplazarse dentro de México entre 2020 y 2025, con Guerrero a la cabeza de los estados afectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medición estatal publicada por el INEGI agrupa las causas de desplazamiento, por lo que no permite separar en esos porcentajes qué proporción corresponde exclusivamente a violencia e inseguridad y cuál a desastres. Aun así, el resultado confirma que el fenómeno tiene expresiones diferenciadas según el territorio y que responde a contextos distintos de riesgo.

En el extremo contrario, las menores proporciones se registraron en Coahuila, con 0.8%, y en Campeche, Oaxaca y Nuevo León, con 0.9% cada uno.

El desplazamiento aparece junto a otras señales de vulnerabilidad

El desplazamiento forzado no se limita a un cambio de domicilio. Para las personas afectadas, abandonar su lugar de residencia puede implicar dejar un empleo, cerrar un negocio, interrumpir estudios, perder cosechas o animales, desprenderse de pertenencias y alejarse de familiares, amistades y comunidades de apoyo.

Los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 se publican en un contexto nacional marcado por contrastes sociales. México alcanzó una población estimada de 130.9 millones de personas y registró 39.7 millones de viviendas particulares habitadas, 4.5 millones más que en 2020.

Pero junto con esos cambios demográficos, el estudio también identifica situaciones de vulnerabilidad en los hogares. Durante los tres meses previos a la entrevista, 6.5% de los hogares enfrentó alguna restricción en el acceso a la alimentación por falta de dinero o recursos.

Ilustración acuarela de niños caminando por un camino de tierra, rodeados de casas precarias, hacia una escuela al fondo. Hay juguetes rotos en el suelo.
El desplazamiento forzado también va a compañado de otras situaciones vulnerables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los hogares con personas adultas, 16% reportó una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos; 11.5% señaló que alguien comió menos de lo que consideraba necesario, y 7.1% indicó que alguna persona dejó de desayunar, comer o cenar por falta de recursos.

Estas condiciones pueden agravar la situación de las familias desplazadas, especialmente cuando deben instalarse en otra ciudad o comunidad sin un empleo estable, sin vivienda propia o sin una red cercana que les brinde apoyo.

Una medición inédita

Para la Encuesta Intercensal 2025, el INEGI identificó viviendas en las que al menos una persona residente fue forzada a cambiar de lugar de residencia dentro de México por dos grandes motivos: inseguridad delictiva o violencia, y desastres naturales o de origen humano.

Encuesta Intercensal (EIC) del INEGI. (Captura de pantalla)
Encuesta Intercensal (EIC) del INEGI. (Captura de pantalla)

El dato sobre los 510 mil hogares revela la magnitud de un problema que durante años ha sido documentado por organizaciones civiles, comunidades afectadas y autoridades locales, pero que no siempre había contado con una estimación estadística nacional obtenida mediante un levantamiento de esta escala.

La encuesta se realizó entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de 2025, con referencia al 15 de octubre de ese año. Para ello se aplicaron cuestionarios en una muestra de poco más de 7.3 millones de viviendas particulares habitadas y participaron más de 44 mil entrevistadoras y entrevistadores.

La información fue proporcionada por personas mayores de 18 años que residían en las viviendas y conocían las características de sus integrantes. Por ello, los resultados permiten estimar la cantidad de hogares afectados y la población que residía en esos hogares.

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