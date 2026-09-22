México

Septiembre, mes del testamento: qué necesitas para hacer el trámite a mitad de precio

El trámite que va más allá de los 5 mil pesos puede quedar en hasta la mitad de precio durante la campaña del Mes del Testamento

Folder beige con la palabra TESTAMENTO, billetes y monedas de pesos mexicanos, y una alcancía rota sobre una mesa de madera.
Las 32 entidades del país participan con tarifas preferenciales propias. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Septiembre es, desde 2003, el Mes del Testamento en México: la Secretaría de Gobernación y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano ofrecen honorarios notariales con descuentos de hasta 50% en las 32 entidades del país.

La campaña llega en 2026 a su edición número 24, según confirmó la propia dependencia en un comunicado oficial.

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Un testamento público abierto cuesta habitualmente entre 5,000 y 10,000 pesos ante notario en un año regular.

Durante septiembre, el trámite puede conseguirse desde alrededor de 2,750 pesos en promedio nacional, de acuerdo con el listado difundido por la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Un testamento público abierto cuesta en promedio entre 5,000 y 10,000 pesos fuera de la campaña. (X/@Profeco)

Identificación, CURP y acta de nacimiento: los documentos básicos

El requisito principal es una identificación oficial vigente con fotografía, ya sea INE o pasaporte.

El notario debe conocer al testador o cerciorarse de su identidad antes de iniciar el trámite, y sin ese requisito el documento carece de validez legal.

Mano de una persona sostiene una carpeta con documentos CURP y credencial INE sobre un mostrador. Un funcionario con mascarilla atiende a una persona adulta mayor.
La CURP y el acta de nacimiento forman parte de los documentos básicos que solicita el notario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se solicita la Clave Única de Registro de Población (CURP) y el acta de nacimiento. En caso de no contar con ella, la copia certificada tiene un costo adicional de 130 pesos, tarifa oficial publicada por la Plataforma Nacional del Registro Civil.

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No es necesario llevar las escrituras de las propiedades ni un inventario detallado de los bienes.

El testamento puede otorgarse de forma universal, es decir, sobre “todos mis bienes presentes y futuros”, sin necesidad de acreditar la propiedad de lo que se hereda al momento de la firma.

Vista trasera desenfocada de una persona frente a un mostrador blanco de Registro Civil en México, con una bandera mexicana, documentos apilados y una tarjeta CURP.
Sin escrituras ni inventarios, el testamento puede otorgarse sobre todos los bienes presentes y futuros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos de herederos, albacea y tutores que pide el notario

El testador debe compartir con el notario los nombres completos de las personas que designará como herederos, tal como aparecen en sus identificaciones.

Nombrar a “mis hijos” es válido; una referencia genérica como “mis sobrinos” sin especificar nombres puede generar disputas legales posteriores.

Es indispensable designar también a un albacea, la persona encargada de administrar la herencia y ejecutar la voluntad del testador. Se recomienda nombrar además un albacea sustituto, ya que si no se designa, la elección recae en los herederos o en un juez.

Una mujer y dos hombres sentados alrededor de un escritorio de madera en una oficina. La mujer sostiene papeles, un hombre joven y un hombre mayor la escuchan. Hay estanterías con libros al fondo.
Los nombres completos de los herederos deben coincidir con los que aparecen en su identificación oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes tengan hijos menores de edad deben señalar también a un tutor. Este dato es clave para evitar procesos legales adicionales en caso de que ambos padres fallezcan.

El trámite puede realizarse desde los 16 años, según establecen los códigos civiles estatales. Están impedidos de testar los menores de esa edad y las personas que no se encuentren en pleno uso de sus facultades mentales al momento de otorgar el documento.

Un hombre en traje entrega un documento a una pareja frente a un escritorio con el letrero NOTARÍA y el escudo de México.
El albacea es la persona encargada de administrar la herencia y ejecutar la voluntad del testador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los testigos ya no son la regla general. Solo se requieren dos testigos cuando el testador no sabe o no puede firmar, es sordo o ciego, no sabe leer, o cuando el propio notario lo solicita durante el proceso.

Una vez reunidos estos datos, el notario redacta las disposiciones, las lee en voz alta ante el testador y, si este está conforme, el documento se firma en un solo acto durante la misma cita.

Los 6 pasos oficiales del trámite

El Colegio Nacional del Notariado Mexicano resume el proceso en seis pasos.

El primero es visitar la notaría de elección, sin restricción de domicilio o cercanía geográfica.

El primer paso es visitar la notaría de elección, sin restricción de domicilio. Foto: Gobierno de México
El primer paso es visitar la notaría de elección, sin restricción de domicilio. Foto: Gobierno de México

El segundo paso es llevar la identificación oficial. El tercero consiste en compartir los datos generales con el notario, y el cuarto es considerar que, cuando se requieran testigos, será el propio notario quien lo solicite.

El quinto paso es cubrir el costo correspondiente, que varía según el estado y la notaría elegida.

El sexto y último paso es expresar la voluntad del testador y heredar a quien decida, quedando el documento plasmado con validez jurídica.

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Compartir los datos generales con el notario forma parte del proceso oficial. (Imagen ilustrativa Infobae)

El precio varía por estado: de 1,000 a 4,100 pesos

El Gobierno de México no fija una tarifa nacional única. Cada entidad negocia su propio arancel preferencial con el colegio de notarios local.

En la Ciudad de México el costo de campaña con descuento es de 3,800 pesos, con IVA y aviso de otorgamiento incluidos, vigente durante septiembre y octubre.

Una imagen dividida con el Pleno de la Suprema Corte en sesión con jueces y audiencia, y a la derecha una colección de billetes y monedas de pesos mexicanos.
Cada entidad negocia su propio arancel con el colegio de notarios local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existe además una opción más económica a través de la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT): el testamento universal básico cuesta 2,199.56 pesos para personas de 16 a 64 años, y baja a 733.19 pesos para adultos mayores de 65 años.

En otras entidades los precios oscilan entre los 1,000 pesos de Chiapas y los 4,100 pesos de Nayarit. En el Estado de México el costo es de 1,500 pesos; en Jalisco, 2,300 pesos; en Nuevo León, 2,500 pesos, y en Puebla, 1,800 pesos, según el listado de Segob.

Guanajuato extiende el precio especial hasta octubre

El Gobierno de Guanajuato confirmó en un boletín oficial la campaña “Testamento de la Gente”, desarrollada junto con el Colegio de Notarios del estado.

La entidad ofrece un precio especial de 3,500 pesos durante septiembre y octubre.

La Ciudad de México también mantiene su tarifa preferencial durante octubre.

Un hombre y dos mujeres están en una oficina; el hombre firma un documento sobre un escritorio, donde se lee "Last Will and Testament".
El precio regular en Guanajuato oscila entre 5,000 y 9,000 pesos el resto del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mexicanos que viven fuera del país pueden además otorgar un testamento público abierto ante representaciones consulares, donde la Ley Federal de Derechos de 2026 contempla un descuento de 50% para este trámite.

Riesgos legales de no tener un testamento

La ausencia de un testamento obliga a que la ley decida quién hereda mediante un juicio sucesorio intestamentario. Ese proceso judicial puede tardar años y su costo suele superar por mucho lo que cuesta el trámite preventivo durante la campaña.

Los conflictos entre familiares por la repartición de bienes son frecuentes cuando no existe un testamento que establezca con claridad la voluntad del fallecido.

Una familia sentada frente a una mesa con una maqueta de casa rota, joyas y un auto, mientras un hombre en traje retira billetes.
Sin testamento, la propiedad familiar permanece congelada hasta que resuelve un juez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas disputas suelen derivar en procesos legales prolongados que fracturan las relaciones entre herederos y retrasan el acceso al patrimonio familiar durante años.

Además del desgaste emocional, la falta de testamento puede dejar desprotegidos a menores de edad, parejas sin matrimonio formal o personas con discapacidad que dependían económicamente del fallecido, ya que la ley no siempre contempla estos vínculos al determinar quién hereda.

Ilustración de un hombre vestido con traje sosteniendo un portafolio negro, con una balanza de la justicia y un mazo de juez sobre una mesa.
Un juicio intestamentario puede extenderse durante años ante los tribunales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante 2025 se otorgaron 145,461 testamentos en el país, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación.

Para encontrar una notaría participante, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano dispone de un directorio por entidad federativa.

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