Placebo celebra tres décadas de trayectoria con su “30th Anniversary Tour 2027” en México: preventa y precio de los boletos

El grupo llega de nueva cuenta con su gira en solitario. (FOTO: Cuartoscuro)

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La legendaria agrupación británica de rock alternativo Placebo ha confirmado de manera oficial su regreso a suelo azteca como parte de las celebraciones globales por sus tres décadas de carrera musical.

El dúo compuesto por Brian Molko y Stefan Olsdal emprenderá una ambiciosa gira mundial titulada “30th Anniversary Tour 2027”, la cual tendrá paradas clave en las principales metrópolis de la República Mexicana para reencontrarse con una de las bases de fanáticos más apasionadas y fieles que poseen en el planeta.

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El anuncio ha desatado una ola de entusiasmo entre los seguidores del movimiento gótico y alternativo, pues la banda promete un espectáculo de gran escala con una producción técnica renovada y un recorrido exhaustivo por los himnos que marcaron a varias generaciones desde el lanzamiento de su álbum homónimo en la década de los noventa.

Las sedes confirmadas para esta celebración abarcan recintos de alta capacidad en Guadalajara y Monterrey, consolidando al país como un punto neurálgico en la agenda internacional del grupo.

La venta de entradas se perfila como un evento de alta demanda en las plataformas digitales, por lo que la comunidad melómana ya prepara la logística para asegurar un lugar en esta gira conmemorativa que repasará tres decenios de distorsión, introspección y poesía lírica.

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Molko volverá a pisar suelo azteca con todos sus éxitos. (Foto: TUTE DELACROIX)

Sedes, fechas y desglose de precios para el “30th Anniversary Tour 2027”

Para esta gira conmemorativa, Placebo ha elegido recintos icónicos que garantizan una experiencia sonora y visual de primer nivel. El recorrido por territorio nacional arrancará en la capital mexicana y posteriormente se trasladará a las capitales de Jalisco y Nuevo León:

Ciudad de México: Palacio de los Deportes – 12 de abril de 2027

Guadalajara: Arena VFG – 15 de abril de 2027

Monterrey: Arena Monterrey – 18 de abril de 2027

En cuanto al costo de las entradas, la estructura tarifaria abarca diversas categorías para adaptarse a las preferencias del público, desde accesos generales de pie en pista hasta zonas exclusivas en gradas. Los precios oficiales expresados en moneda nacional (con cargos por servicio incluidos) se distribuyen de la siguiente manera:

Pista A (General de pie cerca del escenario): $2,850 pesos mexicanos

Pista B (General de pie): $1,980 pesos mexicanos

Zona Nivel B / Preferente: $2,200 pesos mexicanos

Zona Nivel C: $1,650 pesos mexicanos

Zona Nivel D / Gradas Altas: $1,100 pesos mexicanos

Zona Nivel E / General Gradas: $850 pesos mexicanos

Las preventas bancarias iniciarán de forma exclusiva a través de los sistemas Boletea y Ticketmaster los días 24 y 25 de septiembre, dando paso a la venta general para todo público a partir del 26 de septiembre tanto en taquillas como en plataformas en línea.

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La preventa se hará este 2026 para todos los seguidores de la banda inglesa. (Ocesa)

La historia de amor entre Placebo y México: Un recuento de sus visitas

La relación entre Placebo y el público mexicano es un vínculo inquebrantable que se ha forjado a lo largo de más de dos décadas de presentaciones memorables. Desde su primera incursión en los escenarios nacionales, Brian Molko y Stefan Olsdal han expresado de forma constante su fascinación por la energía, entrega y calidez de la audiencia azteca, convirtiendo cada visita en una cita de culto.

El historial de presentaciones de la banda en el país destaca por momentos cumbres en la historia del rock en vivo en México:

Debut en el Hard Rock Live (2001): La primera vez que Placebo pisó suelo mexicano fue a principios del milenio, ofreciendo íntimos shows en el extinto Hard Rock Live de la capital que dejaron una huella imborrable en los primeros seguidores.

Consolidación en el Palacio de los Deportes (2005 y 2007): Tras el rotundo éxito del disco Sleeping with Ghosts , la banda dio el salto a recintos masivos, logrando llenos absolutos en el “Domo de Cobre” durante las giras de promoción de Meds .

El histórico show en el Auditorio Nacional (2014): Como parte del tour de Loud Like Love , el grupo ofreció una serie de conciertos conceptuales en el “Coloso de Reforma”, demostrando la madurez y elegancia de su sonido.

Regreso triunfal tras la pandemia (2023): Luego de varios años de ausencia y la cancelación forzada de fechas por la crisis sanitaria global, la agrupación regresó para encabezar festivales de renombre como el Lunario y el Palacio de los Deportes, presentando su aclamado álbum Never Let Me Go.

Placebo muestra nuevamente su amor por México con dos presentaciones en 2027.

Posible setlist: un viaje por tres décadas de himnos alternativos

Al tratarse de una gira enfocada de manera directa en el 30 aniversario de la fundación del grupo, la expectativa sobre el repertorio de canciones es altísima. Se prevé que la banda haga a un lado las restricciones de giras promocionales estándar para construir un listado de canciones equilibrado que rinda tributo a sus ocho producciones discográficas de estudio.

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Con base en la estructura de los shows conmemorativos de la agrupación en Europa, el posible setlist que Placebo interpretará en su paso por México estaría integrado por los siguientes clásicos:

Every You Every Me

The Bitter End

Pure Morning

Special K

Nancy Boy

Song to Say Goodbye

Meds

Infra-red

Twenty Years

Slave to the Wage

Protect Me from What I Want

Beautiful James

Running Up That Hill (emblemático cover de Kate Bush con el que suelen cerrar sus actuaciones)

Con este recorrido musical, la velada promete ser un viaje nostálgico e hipnótico que reafirmará la vigencia de Placebo como uno de los pilares fundamentales del rock alternativo en el siglo XXI.