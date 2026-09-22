TV Azteca le cierra las puertas a Galilea Montijo: la habrían vetado ahora que perdió su exclusividad con Televisa

TV Azteca le cierra las puertas a Galilea Montijo: La vetan ahora que perdió su exclusividad con Televisa (RS)

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Galilea Montijo enfrenta versiones de un supuesto veto en TV Azteca después de que Adal Ramones frenó a Julio Camejo por mencionarla durante La Granja VIP 2, emisión de Azteca Uno.

El episodio ocurre mientras la conductora informa que su contrato de exclusividad con Televisa concluye en diciembre de 2026, aunque ella descarta una ruptura con la empresa.

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La advertencia de Ramones alimenta comentarios en redes sociales sobre una posible prohibición para nombrar a Montijo dentro de la televisora del Ajusco. No existe una postura pública de TV Azteca que confirme que la conductora tenga impedido trabajar o aparecer en sus espacios.

La conductora de Hoy ha dicho que los acuerdos de exclusividad en la televisión mexicana ya no suelen extenderse durante 10 o 15 años. La famosa sostiene que los contratos actuales se renuevan por periodos de uno o dos años, según las necesidades de las empresas y sus figuras.

Adal Ramones detiene a Julio Camejo en La Granja VIP tras mencionar a Galilea MONTIJO levanta sospecha de veto

La discusión comienzó durante una gala de La Granja VIP 2, cuando Rafa Mercadante y Julio Camejo exponen sus diferencias frente a Adal Ramones. Mercadante sostuvo que no insultó a su compañero ni le faltó al respeto durante el conflicto previo.

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Adal Ramones detiene a Julio Camejo en La Granja VIP tras mencionar a Galilea MONTIJO levanta sospecha de veto

El conductor preguntó a Camejo si tiene algo que responder a los señalamientos de Mercadante. El actor reconoce que habló con él, aunque afirmó que no puede respaldar a alguien que, bajo su perspectiva, habla de las mujeres a sus espaldas y se refiere a ellas por su físico.

Durante su explicación, Camejo mencionó a Galilea Montijo. La referencia provocó la primera intervención del conductor de la emisión, quien le pidió limitarse al conflicto con Mercadante y no involucrar a una tercera persona.

“Advertí, Julio, que la conversación era de ustedes dos. No tienes por qué mencionarla”, le dijo Ramones al participante durante la transmisión de Azteca Uno.

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Camejo insistió en su postura y recuerda una frase que atribuye a su padre sobre el respeto hacia las mujeres. El actor dice: “La dignidad de la mujer depende del silencio del hombre; nunca hagas o digas algo de ninguna mujer, porque esa mujer puede ser tu madre”.

Adal Ramones vuelve a tomar la palabra para cerrar el intercambio. “Julio, tú también mencionaste a esa persona. Así que cuidado. ¡Aquí no se menciona ya! Cerremos esto”, expresa el conductor.

TV Azteca no confirma un veto contra Galilea Montijo

La frase de Ramones se convierte en materia de especulación entre usuarios de redes sociales. Algunos interpretan que la orden de no mencionar a la conductora respondería a un veto dentro de TV Azteca.

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La emisión, por sí sola, no prueba la existencia de una prohibición institucional. La intervención de Ramones también puede leerse como un intento por evitar que la discusión entre Camejo y Mercadante se desviara hacia personas ajenas al conflicto del reality.

Hasta ahora, TV Azteca no anuncia que Montijo esté vetada de sus programas ni que tenga restricciones para colaborar con la empresa. Tampoco hay una declaración pública de la conductora que confirme esa versión.

Las especulaciones retoman diferencias mediáticas que la también conductora de La Más Draga sostuvo años atrás con figuras vinculadas a Ventaneando, entre ellas Pedro Sola e Inés Gómez Mont. Aquellos episodios ocurrieron en medio de la competencia entre el programa de espectáculos de TV Azteca y el matutino Hoy.

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TV Azteca no confirma un veto contra Galilea Monti (Facebook Galilea Montijo)

El antecedente mantiene viva la percepción de una rivalidad entre las dos televisoras. Aun así, los desacuerdos televisivos y las disputas entre conductores no acreditan por sí mismos un veto laboral contra una figura de otra empresa.

El contrato de Galilea Montijo con Televisa concluye en diciembre de 2026

La conversación sobre el presunto veto surge mientras Montijo atraviesa el último tramo de su acuerdo de exclusividad con Televisa. La conductora confirma que el contrato concluye en diciembre de 2026.

La también titular de Hoy y figura de La Casa de los Famosos México aclara que el vencimiento del acuerdo no representa una despedida definitiva de la televisora de San Ángel. Montijo sostiene que su relación laboral con la empresa continúa.

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“100% Televisa”, ha dicho la conductora al hablar de su permanencia en la empresa donde desarrolla una trayectoria de más de 30 años. También asegura que estará disponible para los proyectos en los que la requieran.

Montijo explica que la industria cambia sus modelos de contratación. Los acuerdos vitalicios o de larga duración pierden terreno frente a contratos más cortos, con renovaciones anuales o bianuales.

Ese esquema le permite conservar una relación de exclusividad en televisión abierta y participar, al mismo tiempo, en proyectos digitales o plataformas de streaming, siempre que no incumpla las cláusulas pactadas con la empresa.

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Telemundo y TV Azteca aparecen entre las versiones sin confirmación

El fin del contrato de exclusividad abre versiones sobre una posible llegada de Montijo a otras compañías. Entre los nombres que aparecen en las especulaciones están Telemundo, Univisión y TV Azteca.

No hay un anuncio de Telemundo, Televisa, Univisión o TV Azteca sobre una negociación con la conductora. Montijo tampoco confirma acercamientos con esas empresas ni plantea una salida de la televisión mexicana.

El contrato de Galilea Montijo con Televisa concluye en diciembre de 2026 (Instagram)

Para parte de los usuarios, TV Azteca sería una alternativa si Televisa decide no renovar su exclusividad. La teoría parte de que la empresa del Ajusco es una de las principales cadenas de televisión abierta del país y representa una opción para figuras con presencia nacional.

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Ese planteamiento depende de dos hechos que no están confirmados: que Televisa no renueve el contrato de Montijo y que TV Azteca mantenga una prohibición en su contra. Por ahora, la conductora afirma que sigue ligada a Televisa y el supuesto veto permanece como una interpretación surgida tras el comentario de Adal Ramones.