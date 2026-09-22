Gala Montes se lanza en defensa de Aleks Syntek: “ Yo lo amo, lo entiendo, estoy hasta celosa”

“Yo no sé qué pedo con Aleks Syntek, pero yo lo amo, lo entiendo”, dijo Montes frente a la cámara. También admitió sentirse “celosa” porque, según ella, el cantante le está “robando toda la atención” en redes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Gala Montes salió en defensa de Aleks Syntek en un video difundido en redes sociales, donde la actriz le pidió al cantante que no se vaya a Inglaterra y aseguró que en México todavía lo quieren. El mensaje llegó en medio de una semana marcada por señalamientos sobre la salud mental de ambas figuras.

“Yo no sé qué pedo con Aleks Syntek, pero yo lo amo, lo entiendo”, dijo Montes frente a la cámara. También admitió sentirse “celosa” porque, según ella, el cantante le está “robando toda la atención” en redes.

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Gala Montes/Instagram

Qué dijo Gala Montes sobre Aleks Syntek

En el video, la actriz se dirigió directamente al cantante: “Alex, te entiendo. Estoy hasta celosa de ti”. Luego insistió en que comprende la situación que atraviesa y le pidió que reconsidere su plan de mudarse fuera del país.

Gala Montes defendió públicamente a Aleks Syntek luego de que el cantante anunciara que se iría a Inglaterra tras las críticas por su comportamiento en un concierto del 15 de septiembre. La actriz le expresó empatía, reconoció que ambos comparten un momento de exposición mediática y le pidió que se quede en México, donde según ella “sí lo quieren”.

La crisis de Aleks Syntek tras el Grito de Independencia

Un video grabado desde el público muestra al cantante mexicano Aleks Syntek en el escenario durante una presentación en vivo. Frente a los asistentes, el intérprete se dirige a la audiencia para mencionar a diversos artistas de la música mexicana y realizar comentarios comparativos sobre la trayectoria y declaraciones del cantante Bad Bunny dentro de la industria musical.

La polémica alrededor de Syntek se originó durante su presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México. Videos del evento mostraron al cantante discutiendo con asistentes que le pidieron canciones de Juan Gabriel y de Marco Antonio Solís, “El Buki”.

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“Nunca quisiste oír la verdad de Aleks Syntek”, respondió el cantante en ese momento, según los videos que circularon en redes. Usuarios calificaron su comportamiento como un “brote psicótico” y cuestionaron su estado emocional.

Horas después, Syntek publicó un mensaje en Instagram con frases sueltas sobre “gente monetizando con mentiras” y “periodistas mintiendo”. Cerró el texto con la frase: “La luz ya viene y los justos serán recompensados”.

Días más tarde, el cantante anunció que dejaría México “en paz” para “salvarse mental y espiritualmente” y compartió una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece cantando frente a la Torre Eiffel, en París. También se comparó públicamente con Jesucristo, Frida Kahlo y Benito Juárez durante una transmisión en vivo, donde llegó a declararse “desequilibrado mental” en tono de broma.

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Las polémicas recientes de Gala Montes

La actriz Gala Montes responde a los comentarios hechos por el comediante Ricardo O'Farrill en relación con su salud mental. (Instagram)

Montes también atraviesa un período de exposición mediática. La actriz abandonó La Casa de los Famosos México apenas 48 horas después de haber ingresado, tras una discusión con la producción por la falta de un tampón durante el encierro.

Tras su salida, mostró en redes un cambio de imagen radical: los costados de la cabeza rapados y un microfleco. Las fotos generaron burlas y comentarios sobre su estado emocional, lo que llevó al comediante Ricardo O’Farrill a pedir empatía y vincular el cambio estético con un posible episodio de salud mental.

Montes respondió con dureza al comediante en redes sociales y le pidió que dejara de hablar de su vida personal. En transmisiones posteriores, la actriz negó consumir drogas y abordó directamente las versiones sobre un brote psicótico: “Yo estoy... difícil de tener un brote psicótico. Ojalá, güey, ojalá”.

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La actriz reconoció atravesar un episodio de depresión, aunque descartó estar en riesgo. La controversia coincidió además con la suspensión indefinida de su participación en Malinche, El Musical, producción encabezada por Nacho Cano.

Reacciones, memes y comparaciones entre ambos

La conductora Yolanda Andrade publicó un mensaje de respaldo hacia Montes en sus redes: “Tú vales mucho la pena”, escribió, tras señalar que había intentado comunicarse con la actriz en privado sin obtener respuesta. (Captura de pantalla Facebook Gala Montes)

La situación de ambos famosos generó reacciones cruzadas en el medio artístico. El comediante Dani Flow propuso “internar” a Syntek luego de que el cantante lo mencionara durante su show del Grito de Independencia, y en la misma charla fue consultado sobre la situación de Montes.

La conductora Yolanda Andrade publicó un mensaje de respaldo hacia Montes en sus redes: “Tú vales mucho la pena”, escribió, tras señalar que había intentado comunicarse con la actriz en privado sin obtener respuesta.

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En redes sociales, ambos famosos se convirtieron en material recurrente de memes. Un video de Syntek bailando breakdance sobre el escenario fue comparado con la bailarina australiana Raygun, cuyo estilo se volvió viral durante los Juegos Olímpicos de París 2024. La salida de Montes de La Casa de los Famosos también dejó una ola de burlas, entre ellas la frase “es una gasolina esperando una chispa”, atribuida al conductor Yahir.

Las trayectorias de Syntek y Montes antes de la controversia

El artista se comparó con Dalí, Picasso y Frida Kahlo, y asumió el calificativo de “loco”.

Aleks Syntek, cuyo nombre real es Raúl Alejandro Escajadillo Peña, inició su carrera musical en 1989 con el grupo Aleks Syntek y la Gente Normal. En 1999 compuso e interpretó “Sexo, pudor y lágrimas”, tema principal de la película homónima, por el que recibió el premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

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A lo largo de más de 25 años de trayectoria, Syntek acumuló nueve nominaciones al Grammy Latino, una al Grammy y tres premios Billboard de la Música Latina. También compuso música para cine, entre ellas el tema de la película Cantinflas.

Gala Montes, por su parte, comenzó su carrera actoral a los seis años en la serie La niñera, producida por TV Azteca en 2007. Participó después en telenovelas como El señor de los cielos, Hasta que te conocí y La mexicana y el güero.

En 2021 obtuvo su primer papel protagónico absoluto en Diseñando tu amor. Este año interpretó a Catalina en la telenovela Corazón de oro, producción en la que también cantó el tema de entrada y lanzó su primer disco como solista.

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